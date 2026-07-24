Bloomberg: Китай ускорил закупки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Bloomberg: Китай ускорил закупки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Китайские компании-импортеры нефти резко ускорили закупки нефти марки ESPO из России. Данный сорт нефти поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Это легкая малосернистая нефть, которая привлекает переработчиков высоким выходом дизельного топлива.

Агентство «Блумберг», которое пишет об этом, увязывает такую спешку с опасениями дальнейшей эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет не просто об увеличении объемов поставок, а создании предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли КНР своего рода подушки безопасности на случай дальнего ухудшения ситуации на мировых энергетических рынках.

К настоящему времени все партии нефти, отгруженные с терминала в порту Козьмино на тихоокеанском побережье России с поставкой в августе, уже закуплены китайцами. Агентство выяснило у трейдеров, что начались закупки и сентябрьских партий.

Высокий покупательский спрос толкает вверх цены и снижает дисконт, который ранее был стандартным для российской нефти марки ESPO. Рассчитывается он в виде скидки к цене на сорт ICE Brent. Еще две недели назад скидка достигала $4, сейчас она упала до одного доллара.

Если ажиотажный спрос со стороны китайских компаний сохранится, то цены на оба сорта могут как минимум сравняться. Сейчас Brent торгуется в районе 92 долл. за баррель с возрастающим трендом.

Эксперты отмечают, что китайские нефтяные гиганты во главе с Unipec с июля активно скупают российскую нефть ESPO, а нестабильная ситуация на Ближнем Востоке ускорила этот процесс. В июле Китай импортировал около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день. Закупки с опережающими темпами стимулирует и вероятность введения США пошлин против крупных импортеров российской нефти.
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:47
    Наговааривает Блюмберг на Россию .Из Саудовской Аравии в сторону КНР идут танкера класса VLCC оставив остальных почти без нефти.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 18:26
      Китай, а особенно Индия ведут себя как барыги. Пользуясь случаем скупают российскую нефть по демпинговым ценам, а потом та же Индия продает нам бензин но уже с наваром.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 17:48
    В России кто не плохо заработает, "барыжа" народным достоянием. am
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:56
    Ну. Так торопись... Завтра амба....
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:01
    Наши нефтяники плачут 76% идут в бюджет РФ,а им остаются крохи .Мои любимые танкера - " города" идут как по " рельсам" в сторону Сирии .И кто их охраняет . bully
  5. Русь Звание
    Русь
    +1
    Сегодня, 18:12
    Вот... Что такого сказала? Что штаты токсичны?
    А коммент не пропускают для данной статьи...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:29
    Цитата: Silver99
    Китай, а особенно Индия ведут себя как барыги. Пользуясь случаем скупают российскую нефть по демпинговым ценам, а потом та же Индия продает нам бензин но уже с наваром.

    Так уж и по демпинговым ценам ,скидка была 4$ стала 1$ ,читайте статью не по " диагонали". laughing
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:33
    Если так пойдёт ,придётся отбиваться от наглых перекупщиков уже оплаченной нефти .404 ых уже кто то нагло кинул с двумя "грузами",вернули деньги оставив без нефти . .