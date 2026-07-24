Bloomberg: Китай ускорил закупки нефти из РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Китайские компании-импортеры нефти резко ускорили закупки нефти марки ESPO из России. Данный сорт нефти поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Это легкая малосернистая нефть, которая привлекает переработчиков высоким выходом дизельного топлива.Агентство «Блумберг», которое пишет об этом, увязывает такую спешку с опасениями дальнейшей эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет не просто об увеличении объемов поставок, а создании предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли КНР своего рода подушки безопасности на случай дальнего ухудшения ситуации на мировых энергетических рынках.К настоящему времени все партии нефти, отгруженные с терминала в порту Козьмино на тихоокеанском побережье России с поставкой в августе, уже закуплены китайцами. Агентство выяснило у трейдеров, что начались закупки и сентябрьских партий.Высокий покупательский спрос толкает вверх цены и снижает дисконт, который ранее был стандартным для российской нефти марки ESPO. Рассчитывается он в виде скидки к цене на сорт ICE Brent. Еще две недели назад скидка достигала $4, сейчас она упала до одного доллара.Если ажиотажный спрос со стороны китайских компаний сохранится, то цены на оба сорта могут как минимум сравняться. Сейчас Brent торгуется в районе 92 долл. за баррель с возрастающим трендом.Эксперты отмечают, что китайские нефтяные гиганты во главе с Unipec с июля активно скупают российскую нефть ESPO, а нестабильная ситуация на Ближнем Востоке ускорила этот процесс. В июле Китай импортировал около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день. Закупки с опережающими темпами стимулирует и вероятность введения США пошлин против крупных импортеров российской нефти.

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