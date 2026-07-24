Зеленский заявил, что полностью нормализовал свои отношения с Трампом

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Зеленский заявил, что полностью нормализовал свои отношения с Трампом

Украинский диктатор Зеленский заявил, что в настоящее время его отношения с президентом США Трампом полностью нормализованы. По словам Зеленского, тон его общения с Трампом ощутимо изменился.

«Просроченный» рассказал, что переломным моментом стала его встреча с Трампом в Ватикане, где произошла их краткая встреча на похоронах папы Римского. Зеленский хвастается, что за 15-20 минут, проведенных им наедине с Трампом, ему удалось полностью изменить характер взаимоотношений. Глава киевского режима отмечает, что для него было очень важно встретиться с Трампом в неформальной обстановке. При этом украинский диктатор предпочитает не разглашать содержание своей «ватиканской» беседы с американским президентом.



Между тем Трамп положительно оценил поездку активистки MAGA Лоры Лумер в Киев, где она, помимо прочего, взяла интервью у Зеленского, которого ранее жестко критиковала. В своей публикации она заявила, что ранее в определенной степени симпатизировала России, однако сейчас полностью поддерживает Украину.

Судя по всему, визит Лумер в Киев организован в рамках подготовки максимально благоприятной для Зеленского почвы в преддверии его поездки в США, в ходе которой он собирается встретиться с Трампом и убедить американского президента окончательно забыть о «духе Анкориджа» и усилить давление на Россию, чтобы вынудить Москву согласиться на перемирие на предложенных Киевом условиях.
3 комментария
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  1. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 18:40
    Ай, молодец, значит правду говорят что Зеля спец по мальчикам, Ермак не даст соврать, вот только даёт или берёт не ясно, но зная любовь Трампа к ласкам и лести в его сторону, надо понимать с колен Потужный не вставал всю встречу...
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:41
    Ну.... Эти которые друг друга видят издалека....
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:41
    Зеля опять любимая жена американского президента, сначала Байдена потом Трампа ?