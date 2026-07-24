Умеров остался, Клименко добавили: у СНБО Украины будет два руководителя

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Умеров остался, Клименко добавили: у СНБО Украины будет два руководителя

Зеленский пытается окружить себя как можно большим числом обязанным лично ему людей, придумывая новые должности буквально на ходу. В частности, бывший глава МВД Клименко, отказавшийся от кресла министра обороны, назначен на пост секретаря СНБО. При этом Умерова с этой должности не снимают, также оставляя руководить. Так что теперь у Совета национальной безопасности и обороны Украины будет аж два главы.

«Нелегитимный» анонсировал изменение принципов работы СНБО после того, как планируемый им на пост министра обороны Клименко отказался от должности. Обратно в кресло главы МВД его не вернешь, там уже занято, а других должностей под силовика нет, кроме главы СНБО. Но тут нужно снимать Умерова, который входит в команду Зеленского и в курсе всех коррупционных схем. И клоун придумывает «гениальный ход», заявляя, что теперь секретарей СНБО будет два.



Как заявляется, Умеров, который не захотел быть послом в США, будет отвечать за внешние контакты СНБО, т.е. за всё, что касается союзников, партнеров и т.д. и т.п. А Клименко будет отвечать за внутреннюю безопасность, за координацию между силовыми структурами, а также бороться с киберугрозами со стороны России и преступными сетями. То есть все то, что раньше делал один человек, теперь будут делать двое.

По словам Зеленского, он поручил подготовить соответствующие указы о назначении, которые подпишет после возвращения из США.
1 комментарий
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:36
    А что ее три, четыре, пять? Всем найдутся подкасты...... wassat