Владимир Путин назвал боевые задачи для модернизированного Як-130М

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Владимир Путин назвал боевые задачи для модернизированного Як-130М


Владимир Путин побывал на Иркутском авиазаводе, где ему показали обновлённую версию учебно-боевого самолёта Як-130М. Президент обозначил перечень задач, которые эта машина должна выполнять с учётом нынешних реалий.



Речь идёт не только о подготовке пилотов, но и о борьбе с новыми угрозами, которые появились в ходе боевых действий. В частности, об уничтожении крупных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника.

В ходе показа машины лётчик-испытатель Александр Гуськов доложил президенту, что Як-130М оснащён новейшей авионикой и современной радиолокационной станцией. Также сейчас прорабатывается возможность применения на этом самолёте новых типов боеприпасов.

Модернизированная версия, впервые поднявшаяся в небо ещё в июне, заметно расширила свои возможности – теперь машина способна выполнять задачи, которые выходят далеко за рамки простой учебно-тренировочной функции.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сопровождавший Путина, отметил, что предприятие активно работает над расширением функционала машины. Военные эксперты уже назвали Як-130М эффективным средством для борьбы с «москитной авиацией». Роями дронов и катеров, которые стали главной головной болью для флотов и прибрежных сил.

Кроме боевой машины, главе государства продемонстрировали и гражданскую новинку – укороченную модификацию МС-21, получившую обозначение МС-21-210. Гендиректор завода Андрей Сойнов доложил, что первый вылет этой версии намечен на 2028 год. Путин уточнил характеристики дальности и вместимости, отметив, что его интерес не ограничивается военной тематикой – он также следит за развитием гражданского сегмента отечественного авиапрома.
19 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -2
    Сегодня, 19:18
    Хорошая машина получилась и красивая … и тебе учебная парта и вполне истребитель/бомбардировщик … а уж комплект вооружения впечатляет … удачный комплекс
  2. sir Galant Звание
    sir Galant
    -4
    Сегодня, 19:18
    вы хоть один в боевые части поставьте. бла-бла-бла лет 30-40. где отечественные самолеты в гражданской авиации? даже ан-2 построить не можете. токо бабло пилите как на автовазе
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 19:28
      Точно.. Армия воюют на стареньких миг21. Доколе !. И да мне понравилось как вы все в кучу смешали.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 19:40
        Верный признак чубатого, когда начинают лезть на АвтоВАЗ не по делу. Самый ненавидимый на Украине российский завод.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -6
      Сегодня, 19:31
      Не нужен ваш Ан-2, гнилая концепция одномоторного самолета. Прошли те времена когда на поршневых моторах экономили. Нужны два двигателя. Если и восстанавливать, то по образцу Ил-14, вот это была настоящая машина, а не уродец Ан-2.
  3. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    0
    Сегодня, 19:24
    Мне кажется это весьма опасно сбивать БПЛА с самолета, попросту обломки, либо сами БПЛА могут оснащать системами воздух-воздух. Лучше дронов-перехватчиков сейчас вариантов особо не придумали.
    1. faiver Звание
      faiver
      -1
      Сегодня, 19:30
      Мне кажется это весьма опасно сбивать БПЛА с самолета
      - человеку издревле опасно жить - от этого умирают.....
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -2
      Сегодня, 19:37
      Что мешает самолёту сбрасывать эти дроны? Он их может десятки таскать, может даже и сотню можно впихнуть как-то
    3. bayard Звание
      bayard
      -2
      Сегодня, 19:56
      Он их не пушкой сбивать собирается , и не пулемётами . Для него готовят (и не только для него) новые РВВ МД на базе РС калибра 80 мм. с лазерным наведением . У США , Англии и Израиля такие уже есть . У нас как концепт тоже показывали на выставках ещё лет 12+ назад , но МО не заинтересовало . Ракеты дешевые , брать их можно много , наведение точное , к тому же и по КР эффективны . Если доведут комплекс до ума и на Як-130М поставят , получится неплохой лёгкий перехватчик БПЛА .
  4. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Сегодня, 19:32
    Машина для экспорта ,ну и себе чуток можно !
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 19:38
      Дело не в этом. Машина опаздывает на свою войну. Противник переходит на крылатые ракеты, а против них нужны уже другие перехватчики, более скоростные, как и самолеты ДРЛО.
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 20:00
        Для этого есть классические истребители . И на них тоже может быть установлен комплекс лазерного наведения РВВ МД на базе РС 80 мм. США на свой новейший F-15ЕХ такой комплекс поставили , так эти РВВ оказались эффективны не только против дронов , но и против КР . И берёт он таких РВВ не просто много , а очень много . Ракеты то лёгкие , и дешевые .
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          -1
          Сегодня, 20:23
          Для этого есть классические истребители

          Есть но их мало, а потери авиация несет и ей нужен серийный боевой самолет здесь и сейчас, и кроме переделки ЯК-130 других вариантов в голове не возникает. Все остальное это либо модернизация производство что займет не один год, либо создание нового самолета что займет десятилетие
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 19:36
    Может я что-то не понимаю, но разве задачи должен не командующий ВКС вместе с руководством завода и генконструктором озвучивать? Почему президент приезжает на завод и говорит что будут делать с его изделием? Там без него не знали чтоль?
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 19:42
      Да Вы уж ему прям и сказать ничего не позволяете. Придирки....
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:50
        Ну у меня есть опыты собраний на работе, обычно всё совершенно наоборот происходит - начальник слушает и в случае проблем даёт советы разной степени правильности, выделяет ресурсы, всё такое. А не показывает подчинённым презентацию чем они занимаются последний год. Какой-то неправильный менеджмент
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          +3
          Сегодня, 19:58
          Так Ваш начальник не политик. Ему публичность влияющая на рейтинг популярности ни к чему.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Сегодня, 20:17
            Всякий начальник немного политик, ляпнет что-то такое, а кто-то уже засобирал манатки. При этом никакой ВЦИОМ ему не нарисует рейтинг, просто сбежит важный сотрудник и всё
  6. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 20:31
    ну конечно , это же великий специалист абсолютно по всем направлениям человеческой жизнедеятельности