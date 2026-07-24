Владимир Путин назвал боевые задачи для модернизированного Як-130М
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Владимир Путин побывал на Иркутском авиазаводе, где ему показали обновлённую версию учебно-боевого самолёта Як-130М. Президент обозначил перечень задач, которые эта машина должна выполнять с учётом нынешних реалий.
Речь идёт не только о подготовке пилотов, но и о борьбе с новыми угрозами, которые появились в ходе боевых действий. В частности, об уничтожении крупных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника.
В ходе показа машины лётчик-испытатель Александр Гуськов доложил президенту, что Як-130М оснащён новейшей авионикой и современной радиолокационной станцией. Также сейчас прорабатывается возможность применения на этом самолёте новых типов боеприпасов.
Модернизированная версия, впервые поднявшаяся в небо ещё в июне, заметно расширила свои возможности – теперь машина способна выполнять задачи, которые выходят далеко за рамки простой учебно-тренировочной функции.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сопровождавший Путина, отметил, что предприятие активно работает над расширением функционала машины. Военные эксперты уже назвали Як-130М эффективным средством для борьбы с «москитной авиацией». Роями дронов и катеров, которые стали главной головной болью для флотов и прибрежных сил.
Кроме боевой машины, главе государства продемонстрировали и гражданскую новинку – укороченную модификацию МС-21, получившую обозначение МС-21-210. Гендиректор завода Андрей Сойнов доложил, что первый вылет этой версии намечен на 2028 год. Путин уточнил характеристики дальности и вместимости, отметив, что его интерес не ограничивается военной тематикой – он также следит за развитием гражданского сегмента отечественного авиапрома.
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