Атака была целенаправленной: МО подтвердило удар по выставке под Киевом
4 52219
Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по выставке вооружений, организованной в пригороде Киева. Согласно заявлению военного ведомства, удар наносился «высокоточным оружием» большой дальности.
Судя по заявлению российских военных, в Минобороны были в курсе организации в пригороде Киева военной выставки, поэтому удар был целенаправленный. Как утверждается, на атакованном объекте проводилась демонстрация перспективных беспилотников украинского и иностранного производства для ударов по территории России.
Кроме того, на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Такой шанс упускать было нельзя, был отдан приказ на нанесение удара.
Хотя Минобороны и не приводит подробностей удара, но, скорей всего, он был нанесен сегодня в утренние часы в ходе атаки на Киев и пригороды. По данным украинских ресурсов, всего было задействовано 10-12 баллистических и гиперзвуковых ракет, из которых три ударили по выставке. Как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, одну ракету удалось перехватить, а две ударили по комплексу, где проводилось мероприятие.
Кстати, Генштаб ВСУ открестился от причастности к выставке, заявив, что не имеет к этому ни малейшего отношения, да и вообще это был не полигон, а некий гражданский комплекс.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация