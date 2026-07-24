Атака была целенаправленной: МО подтвердило удар по выставке под Киевом

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Атака была целенаправленной: МО подтвердило удар по выставке под Киевом

Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по выставке вооружений, организованной в пригороде Киева. Согласно заявлению военного ведомства, удар наносился «высокоточным оружием» большой дальности.

Судя по заявлению российских военных, в Минобороны были в курсе организации в пригороде Киева военной выставки, поэтому удар был целенаправленный. Как утверждается, на атакованном объекте проводилась демонстрация перспективных беспилотников украинского и иностранного производства для ударов по территории России.



Кроме того, на выставке находились ведущие разработчики и производители БПЛА, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Такой шанс упускать было нельзя, был отдан приказ на нанесение удара.

Хотя Минобороны и не приводит подробностей удара, но, скорей всего, он был нанесен сегодня в утренние часы в ходе атаки на Киев и пригороды. По данным украинских ресурсов, всего было задействовано 10-12 баллистических и гиперзвуковых ракет, из которых три ударили по выставке. Как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, одну ракету удалось перехватить, а две ударили по комплексу, где проводилось мероприятие.

Кстати, Генштаб ВСУ открестился от причастности к выставке, заявив, что не имеет к этому ни малейшего отношения, да и вообще это был не полигон, а некий гражданский комплекс.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +18
    Сегодня, 19:14
    В сми англии ,скромно -:10 убитых ,100 раненых.Не удивлюсь что завтра в сми Англии - на Украине в скаутском патриотической лагере погибло 10 детей и 100 ранено.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Сегодня, 19:26
      Цитата: tralflot1832
      .......... - на Украине в скаутском патриотической лагере погибло 10 детей и 100 ранено.
      эти дети были сиротами непременно ---- так сообщат
      1. Наган Звание
        Наган
        +5
        Сегодня, 19:31
        Цитата: Reptiloid
        эти дети были сиротами

        Ага. Онижедети.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 19:41
          Цитата: Наган
          ..... Ага. Онижедети.
          Собрались Онижедети поскакать, поучиться СВУ собирать, на дроны полюбоваться ..... хоть порадовались перед смертью drinks .
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 19:38
        эти дети были сиротами непременно
        беременными сиротами!
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +4
          Сегодня, 19:45
          Терзают смутные сомнения --- неужели никакие иностранные спонсоры не приехали. Надеюсь, что всё-таки были recourse
          Думаю, что были иностранные ВЕДУЩИЕ РАЗРАБОТЧИКИ --- это не укропы
    2. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      +4
      Сегодня, 19:30
      Цитата: tralflot1832
      Не удивлюсь что завтра в сми Англии - на Украине в скаутском патриотической лагере погибло 10 детей и 100 ранено.

      Там полигон впритык к жилом сектору. Точно такая же ситуация как склад в Вишнёвом. Дома частные пострадали. Странно ещё как вой не поднимут, что удар по частному сектору пришёлся.
      Ждём некрологи по видным "дроноводам" Укропии.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +13
    Сегодня, 19:15
    "Генштаб ВСУ открестился от причастности к выставке, заявив, что не имеет к этому ни малейшего отношения."

    Ну, да, просто собралась группа энтузиастов - клуб по дроновым интересам. laughing И вдруг такое!
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      +4
      Сегодня, 19:20
      Цитата: Pharmacist
      Ну, да, просто собралась группа энтузиастов - клуб по дроновым интересам.
      Ага!
      Исключительно дети до 13.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Pharmacist
      "Генштаб ВСУ открестился от причастности к выставке, заявив, что не имеет к этому ни малейшего отношения."

      Вот официальное заявление украинских военных по этому поводу - ничего не знаем, ни за что не отвечали, пусть правоохранители разбираются с этой частной лавочкой smile :
      Игнат заявил, что ВСУ не отвечали за показ техники на полигоне под Киевом.
      24 июля 2026, 17:28

      Показ военной техники на полигоне под Киевом, по которому был нанесён удар, проходил на частной площадке. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
      В эфире телеканала «Новости. Live» он отметил, что организацией мероприятия и обеспечением безопасности не занимались Вооружённые силы Украины.

      «Правоохранительные органы дадут правовую оценку. Это частная площадка», — сказал Игнат.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +8
    Сегодня, 19:17
    Цирконы таки были? Стоило бы искандерами касетными бч закинуть.
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 19:22
    гражданский комплекс
    АГА! lol Там больные и беременные старушки-пенсионерки лечились. А также бездомные кошечки -собачки обучались за детьми ухаживать wassat
  5. баклан Звание
    баклан
    +7
    Сегодня, 19:27
    Что же это творится! laughing Как кучно пошло, не могу нарадоваться.
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Сегодня, 19:27
    Какая хорошая новость … никаких выставок кроме показа разного рода гробов для завистников … остальных утилизировать
  7. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк
    +1
    Сегодня, 19:29
    Идивоты. Впрочем, теперь следует ожидать полной и безоговорочной капитуляции
  8. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:37
    Хотелось бы надеяться, что ракеты потрачены не зря, и под раздачу попали те, кто этого заслужил.
  9. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 19:41
    "...одну ракету удалось перехватить, ..." - само собой, "Циркон" банкой огурцов ? wink
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:56
    на атакованном объекте проводилась демонстрация перспективных беспилотников украинского и иностранного производства
    Вот и продемонстрировали wink
  11. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +2
    Сегодня, 20:05
    Через пару дней будет сообщение в западных СМИ о крайне неудачных покатушках, например, в Альпах. "Под лавину попала группа туристов, погибли".
    Про то, что все они были офицерами и специалистами НАТО, тамошняя пресса умолчит..