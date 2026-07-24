Кадры с высоты: Славянская ТЭС практически полностью уничтожена

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Кадры с высоты: Славянская ТЭС практически полностью уничтожена


Славянская теплоэлектростанция, расположенная в городе Николаевка на подконтрольной Киеву части ДНР, прекратила своё существование как объект электрогенерации. На кадрах, сделанных с большой высоты, видны разрушенные здания и повреждённую трубу. Сообщается, что ВСУ превратили территорию ТЭС в мощный укрепрайон.



Станция, остававшаяся единственной действующей ТЭС на захваченной Украиной части региона, прекратила выработку ещё 6 апреля 2026 года. Причиной стала сложная ситуация и угрозы безопасности, которые сделали дальнейшее использование объекта невозможным.

В конце июня Минобороны РФ официально сообщило об ударе по Славянской ТЭС. Тремя авиабомбами ФАБ-1500 был накрыт пункт временной дислокации украинских подразделений. На тот момент станция уже не работала, но после этого удара её восстановление в обозримой перспективе стало невозможным.

Для энергосистемы Украины это чувствительная потеря. Славянская ТЭС ранее была ключевым источником генерации для юго-восточных регионов. Её остановка лишь усугубила дефицит электроэнергии, который в последние месяцы ощущается всё острее. Теперь этот объект окончательно перешёл в разряд существующих лишь номинально.

Киевские власти традиционно не комментируют потерю объектов инфраструктуры такого масштаба. Вопрос в том, сколько таких «последних» станций сможет потерять Украина, прежде чем её энергосистема окончательно рухнет.

Славянская ТЭС ведёт свою историю с середины XX века. Строительство станции стартовало в марте 1951 года, а первый турбоагрегат дал промышленный ток в сентябре 1954-го. В 1967-м здесь ввели в строй энергоблок мощностью 800 МВт – на тот момент самый крупный в Европе. В советскую эпоху станция входила в систему «Донбассэнерго» и считалась одним из главных узлов украинской энергосети.
7 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 19:39
    Энергетику шумерии необходимо превратить в полный хлам (ядерную трогать не нужно ибо без обвязки подстанций они реакторы сами заглушат) … пора окончательно лишить шумер любой энергетики … во первых она вся из эпохи социализма а они вот за десоветизацию … во вторых пусть живут при лучине свечах и для особо жирующих генераторы с ИК следом (для гераней)
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Сегодня, 20:02
      Донбасс в труху, а Львов с иголочки для туристов?
      Западенцы ржут...
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        0
        Сегодня, 20:07
        Ну да. Учитывая, что согласно Конституции РФ Славянск - это Россия, особых поводов для радости в общем-то и нет.
      2. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        0
        Сегодня, 20:08
        Странный вы … Львов для создания резервации всех несогласных под протекторатом России … этакий большой лагерь/экперимент где они будут жрать друг друга
        Ну нужно же куда-либо всю несогласную с русским миром сволоч высылать
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:13
      А на освобождённых землях,восстанавливать экономику,силами пленных ВСУшников. Однако,командовать и конвоираыать этих " воинов- созидателей" должны солдаты и офицеры армии КНДР. Они им покажут " стахановское движение",с 20 часовым рабочим днем. И сказки " мы же братские народы" у корейцев,не прокатят.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:46
    Вопрос в том, сколько таких «последних» станций сможет потерять Украина, прежде чем её энергосистема окончательно рухнет.
    ну их АЭС не трогают, а ТЭС вроде почти все раздолбали, может починили кого, но это ненадолго обычно
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 19:58
    Цитата: silberwolf88
    Энергетику шумерии необходимо превратить в полный хлам
    Как и саму Шумерию, вместе с шумерами wink