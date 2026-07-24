Кадры с высоты: Славянская ТЭС практически полностью уничтожена
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Славянская теплоэлектростанция, расположенная в городе Николаевка на подконтрольной Киеву части ДНР, прекратила своё существование как объект электрогенерации. На кадрах, сделанных с большой высоты, видны разрушенные здания и повреждённую трубу. Сообщается, что ВСУ превратили территорию ТЭС в мощный укрепрайон.
Станция, остававшаяся единственной действующей ТЭС на захваченной Украиной части региона, прекратила выработку ещё 6 апреля 2026 года. Причиной стала сложная ситуация и угрозы безопасности, которые сделали дальнейшее использование объекта невозможным.
В конце июня Минобороны РФ официально сообщило об ударе по Славянской ТЭС. Тремя авиабомбами ФАБ-1500 был накрыт пункт временной дислокации украинских подразделений. На тот момент станция уже не работала, но после этого удара её восстановление в обозримой перспективе стало невозможным.
Для энергосистемы Украины это чувствительная потеря. Славянская ТЭС ранее была ключевым источником генерации для юго-восточных регионов. Её остановка лишь усугубила дефицит электроэнергии, который в последние месяцы ощущается всё острее. Теперь этот объект окончательно перешёл в разряд существующих лишь номинально.
Киевские власти традиционно не комментируют потерю объектов инфраструктуры такого масштаба. Вопрос в том, сколько таких «последних» станций сможет потерять Украина, прежде чем её энергосистема окончательно рухнет.
Славянская ТЭС ведёт свою историю с середины XX века. Строительство станции стартовало в марте 1951 года, а первый турбоагрегат дал промышленный ток в сентябре 1954-го. В 1967-м здесь ввели в строй энергоблок мощностью 800 МВт – на тот момент самый крупный в Европе. В советскую эпоху станция входила в систему «Донбассэнерго» и считалась одним из главных узлов украинской энергосети.
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