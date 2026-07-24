Атаки на порты и грузовые суда не прекращаются, Киев отрезают от Чёрного моря
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Отсечение бандеровского режима от морских поставок продолжается, российские военные в последнее время уделяют пристальное внимание портовой инфраструктуре и грузовым судам. Не стала исключением и сегодняшняя пятница.
Согласно предоставленным российским Минобороны данным, удары по портам Украины продолжались в течение всего дня. Как и в предыдущие разы, основными средствами поражения стали дроны-камикадзе типа «Герань» и крылатые ракеты воздушного базирования. Про удары ракетами наземного базирования сегодня военные не упоминают.
В течение дня удары были нанесены по портам Одессы, Южного и Николаева, а также грузовым судам, находившимся в акватории Черного моря на переходе к Одессе.
В частности, ударами ракет и дронов-камикадзе в порту Одессы поражен логистический центр, в Южном накрыли склады с военными грузами и резервуары с ГСМ, а в Николаеве были поражены два буксира, которые осуществляли буксировку и причаливание грузовых судов в порту.
Кроме того, на переходе к порту Черноморска перехвачены два грузовых судна. Северо-восточнее острова Змеиный под удар попал балкер, а в районе Затоки удар был нанесен по сухогрузу.
Как подчеркивают в военном ведомстве, удары по морской логистике Киева будут продолжены. Две недели ударов показали, что морской трафик Украины если не выключен, то значительно пострадал. Не нужно забывать, что основные доходы Киева завязаны на поставки сельхозпродукции морским путем.
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