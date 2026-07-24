Атаки на порты и грузовые суда не прекращаются, Киев отрезают от Чёрного моря

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Атаки на порты и грузовые суда не прекращаются, Киев отрезают от Чёрного моря

Отсечение бандеровского режима от морских поставок продолжается, российские военные в последнее время уделяют пристальное внимание портовой инфраструктуре и грузовым судам. Не стала исключением и сегодняшняя пятница.

Согласно предоставленным российским Минобороны данным, удары по портам Украины продолжались в течение всего дня. Как и в предыдущие разы, основными средствами поражения стали дроны-камикадзе типа «Герань» и крылатые ракеты воздушного базирования. Про удары ракетами наземного базирования сегодня военные не упоминают.



В течение дня удары были нанесены по портам Одессы, Южного и Николаева, а также грузовым судам, находившимся в акватории Черного моря на переходе к Одессе.

В частности, ударами ракет и дронов-камикадзе в порту Одессы поражен логистический центр, в Южном накрыли склады с военными грузами и резервуары с ГСМ, а в Николаеве были поражены два буксира, которые осуществляли буксировку и причаливание грузовых судов в порту.

Кроме того, на переходе к порту Черноморска перехвачены два грузовых судна. Северо-восточнее острова Змеиный под удар попал балкер, а в районе Затоки удар был нанесен по сухогрузу.

Как подчеркивают в военном ведомстве, удары по морской логистике Киева будут продолжены. Две недели ударов показали, что морской трафик Украины если не выключен, то значительно пострадал. Не нужно забывать, что основные доходы Киева завязаны на поставки сельхозпродукции морским путем.
11 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +10
    Сегодня, 19:52
    В эту игру надо было играть в одного. 4,5 года назад. Все бы давно кончилось гораздо меньшей ценой и с в разы меньшими жертвами с обеих сторон. Непонятно с чего мы гордимся делая с огромным опозданием то, что должны были делать давным давно.... request
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:57
    Это уже не игра вдвоём ,это уже избиение 404 ых.Пусть теперь кому угодно жалуются.Кстати ЕС осанкционировало в 21 пакете два наших порта Высоцк в Финском заливе и Оля на Каспии- почему-то я этого и ожидал .Санкционировать не во вред себе.
    Р.S Слишком долго мы играли в классическую дипломатию ,пора заканчивать .
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 19:58
    Правильная стратегия … порты в хлам … по судам удары чтоб ни одна посудина близко не подходила к шумерии а страховщики отказывали в компенсации рисков … морская блокада давно ожидаема … новости по системным ударам радуют
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 20:00
    Киев отрезают от Чёрного моря
    Теперь свиномордых надо отрезать от границы с Гейсоюзом. А там ж/д развязки и туннели
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 20:20
      Главное, отрезать их от моря. На жд трафик- гораздо меньше. ( разница ширины колеи) Автомобильным транспортом,много не увезешь. Остаётся чубатым перейти в логистике на их любимые " кравчучки".( сумка на колесиках) Но и это не предел. Предел- повозка с волами. Даже патрЫотЫчно.
  5. кукс Звание
    кукс
    +5
    Сегодня, 20:04
    Без данных о том сколько судов прошло за это же время, все заявления о морской блокаде являются обычной пропагандой. К сожалению. (((
    Помните неделю (могу ошибаться) назад было заявлено о атаки на шесть судов? В тот день 50 других прошли (открытые данные). При таких цифрах речь о блокаде вообще идти не может (((
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 20:27
      Цитата: кукс
      При таких цифрах речь о блокаде вообще идти не может (((

      В случае нанесения неприемлемого ущерба украинская сторона поменяла бы политику либо риторику, а ничего такого не происходит, как и интенсивность боевых действий в Донбассе.
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 20:31
      Ну сегодня речь идет о том, что порты практически пусты. Надеюсь так и есть. Даже не очень серьезное повреждение судна не сопоставимо с прибылью рейса. Никакой коммерс не отправит свое судно туда, где по нему с высокой вероятностью прилетит. hi
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:12
    Наконец зерновая сделка закончилась! Главное не прогибаться под всякие просьбы уважаемых партнёров
    1. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 20:22
      Предлагаете "уважаемым партнерам" прикрыть счета визави на Западе и лишить их доходов от украинских мостов?!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:34
        Да, почему нет? Имеющие счета на западе их потеряют, партнёры лишатся прибыли. Как говорится - минусы? laughing