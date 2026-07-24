Зеленский вновь заговорил о перемирии

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Зеленский вновь заговорил о перемирии

Симптоматично, но как только киевский режим готовит какую-либо масштабную провокацию, из уст Зеленского начинают литься слова о перемирии. Вот и в этот раз глава киевского режима заявил, что было бы, мол, неплохо заключить перемирие в конфликте с Россией.

Зеленский в интервью американскому блогеру:



Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия, то это всё же лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива.

Заметьте, Зеленский не говорит о мире, и уж тем более не говорит о необходимости устранения первопричин конфликта. У него «на языке» - «перемирие». А что такое «перемирие», прекрасно известно по договорённостям США с Ираном, когда война вспыхивает с новой силой буквально через пару-тройку дней после провозглашении о заключении договорённостей.

Ранее Зеленский постоянно твердил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Из Кремля ему ответили: «Желаешь встречи – приезжай в Москву». Предлагал Зеленский встретиться в Константиновке. Теперь помалкивает. Видимо, дождался относительно правдивых докладов о том, что город украинскими вооружёнными силами потерян.

Напомним, что несколько дней назад Зеленский отправил в отставку с поста главкома ВСУ Сырского, заменив того Драпатым. Обычно такие перемены в командовании войсками киевского режима означают, что Киев готовит новую операцию. В каком виде она может быть реализована, сказать сложно, но, учитывая «курский» опыт, готовыми нужно быть ко всему.
11 комментариев
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  1. Никита Че Звание
    Никита Че
    +7
    Сегодня, 19:56
    Еще рано для перемирия.Надо в тройку войти

    Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

    По итогам прошлого года количество сверхбогатых россиян достигло 122 человек, что позволило государству закрепиться в пятерке мировых лидеров по объему частного капитала.

    В мире зафиксировано значительное увеличение числа обладателей сверхкрупных капиталов, передает РИА «Новости».

    Согласно докладу Global Wealth Report 2026, составленному аналитиками банка UBS, Россия оказалась на пятой строчке глобального рейтинга по этому показателю.

    В некоторых государствах число миллиардеров сократилось. В Таиланде их количество уменьшилось с 25 до 22 человек, в Саудовской Аравии – с 19 до 16. Еще в четырех странах рейтинг покинули по одному человеку.

    1. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 20:02
      А по статье конкретно Вы чё нить скажете чем на вентилятор негатив кидать? Цыпсошенька западенский просматривается.
      А по теме так как только о перемирии кто-то замолвит так сразу как серпом по месту одному ощущается.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 20:24
        Цитата: Irokez
        А по статье конкретно Вы чё нить скажете чем на вентилятор негатив кидать? Цыпсошенька западенский просматривается.

        У этой публики главная задача попытаться первыми комментами под публикацией сменить тему обсуждения. yes Первый раз, что ли.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:21
      И что из этого ,что миллиардеров в России стало больше - они рабочие места не создают ?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:00
    Зеленский пиарится перед американской блогершей - типа я тут диктую условия России . Пусть дальше пиарится .Уже 5 год как зеля требует перемирия для переговоров , это как вода мокрая .Ни кто на это уже внимание не обращает .
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 20:00
    Понятно что никаких перемирий бандеровцам не светит … остальное пустой треп … любое перемирие будет использовано для перегруппировки и накачки вооружением коричневых … надеюсь мы более этого не допустим ибо возможное перемирие это безоговорочная капитуляция на условиях России
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 20:03
    Цитата: Никита Че
    Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

    Здесь все а соответствии с поговоркой, кому война, а кому и мать родна
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:06
    Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия, то это всё же лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива.

    Перемирие, а не мир.
    Кто вам сможет помешать снова начать гадить России и убивать её граждан?
    Так что пока вас к капитуляции и нейтрализации не при нудим, можете забыть про перемирия.
    Их много было, их решения и условия вы не выполняли.
    России это надоело.
    Так что сейчас вас будут бить, шпынять и уничтожать, а выживших военных преступников отдадим под военный трибунал, но капитулировать, а не перемириться, всё равно заставим. yes angry
  6. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 20:07
    Принуждение к перемирию ожидается в ближайшие два дня. Герани и баллистика готовы, украинец смотрит в небо и ищет мир...
    Поздно! Мир будет аналогом Берлина в 1945!
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 20:12
    По сообщению агентства Рейтер, обсуждается предложение для России о воздушном перемирии. Зе, видимо, рассчитывает на фоне ударов украинских беспилотников по территории РФ продавить передышку в прилётах по портам Украины. Маловероятно, что вынос логистики снабжения укронацистов может быть прекращён хотя бы на какое-то время, процесс идёт результативно.
    ВАШИНГТОН/КИЕВ, 24 июля (Reuters). Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник, сообщил в пятницу представитель Белого дома.
    Источник добавил, что украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое они хотели бы донести до российских властей в рамках нового раунда мирных предложений.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 20:27
    Очередное обострение .... Перенюхал..... Что тут еще скажешь....