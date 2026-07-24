Симптоматично, но как только киевский режим готовит какую-либо масштабную провокацию, из уст Зеленского начинают литься слова о перемирии. Вот и в этот раз глава киевского режима заявил, что было бы, мол, неплохо заключить перемирие в конфликте с Россией.
Зеленский в интервью американскому блогеру:
Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия, то это всё же лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива.
Заметьте, Зеленский не говорит о мире, и уж тем более не говорит о необходимости устранения первопричин конфликта. У него «на языке» - «перемирие». А что такое «перемирие», прекрасно известно по договорённостям США с Ираном, когда война вспыхивает с новой силой буквально через пару-тройку дней после провозглашении о заключении договорённостей.
Ранее Зеленский постоянно твердил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. Из Кремля ему ответили: «Желаешь встречи – приезжай в Москву». Предлагал Зеленский встретиться в Константиновке. Теперь помалкивает. Видимо, дождался относительно правдивых докладов о том, что город украинскими вооружёнными силами потерян.
Напомним, что несколько дней назад Зеленский отправил в отставку с поста главкома ВСУ Сырского, заменив того Драпатым. Обычно такие перемены в командовании войсками киевского режима означают, что Киев готовит новую операцию. В каком виде она может быть реализована, сказать сложно, но, учитывая «курский» опыт, готовыми нужно быть ко всему.
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