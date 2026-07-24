США снова попытаются создать коалицию по Ормузскому проливу

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США снова попытаются создать коалицию по Ормузскому проливу

США не отказались от планов по созданию коалиции для «защиты» судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Axios, на следующей неделе в Лондоне пройдет встреча министров обороны западных стран, на которой американцы сделают ряд предложений, от которых лучше не отказываться.

США и Британия готовят встречу высокопоставленных представителей военных ведомств западных стран в Лондоне, на которой американцы снова поднимут вопрос создания западной коалиции по обеспечению «свободного судоходства» в Ормузском проливе. США будут представлять глава Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.



Предварительно, американцы не будут требовать от европейцев участия в боевых действиях против Ирана, но хотят их обязать участвовать в обеспечении движения танкеров через Ормузский пролив. Другими словами, Европа должна предоставить свои корабли и беспилотные системы для разминирования пролива, а также сопровождения грузовых судов через Ормуз.

При этом не исключается, что Иран сохранит часть своих возможностей и будет способен атаковать корабли союзников. А это тот фактор, который европейские страны хотели бы исключить полностью.

Ранее Трамп заявил, что не допустит установления контроля Ирана над Ормузским проливом. Иран в свою очередь подчеркнул, что США вообще нечего делать так далеко от своей территории. Контроля США над Ормузом не будет.
1 комментарий
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  1. Mouse Звание
    Mouse
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    Сегодня, 20:30
    Сами в коалициях еще не запутались?.... Или лишь бы создать?