Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров
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Начинают поступать подтверждения того, что на оружейной выставке «Армада», проходившей сегодня под Киевом, находились иностранные визитёры. По большому счёту, эта выставка и организовывалась в кооперации с иностранными компаниями – с целью привлечения нового финансирования. Как уже сообщало «Военное обозрение», по стрелковому полигону, на котором это действо и проходило, был нанесён ракетный удар.
Польская пресса рефлексирует по поводу того, что на выставке под Киевом в результате удара погиб сотрудник одной из польских компаний из сферы ВПК. По последним данным, он занимался вопросами кооперации при производстве военной техники для Украины, а также вопросами военно-технической логистики.
По предварительным данным, посетителями выставки были не менее 80 иностранных граждан. Украинские паблики пишут о представителях Британии, Швеции, Прибалтики, упомянутой выше Польши.
Автомобили представительского класса, припаркованные у въезда в комплекс, свидетельствуют о том, что на оружейной выставке в Киевской области были далеко не рядовые сотрудники зарубежных компаний, задействованных в системе военного сотрудничества с Украиной.
Вполне может оказаться так, что через несколько суток в британской, шведской и иной западной прессе появятся материалы о «внезапной болезни» или «фатальном поскальзывании при прогулке в горах» менеджеров компаний военно-промышленного сектора и офицеров высшего звена…
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