Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров

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Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров

Начинают поступать подтверждения того, что на оружейной выставке «Армада», проходившей сегодня под Киевом, находились иностранные визитёры. По большому счёту, эта выставка и организовывалась в кооперации с иностранными компаниями – с целью привлечения нового финансирования. Как уже сообщало «Военное обозрение», по стрелковому полигону, на котором это действо и проходило, был нанесён ракетный удар.

Польская пресса рефлексирует по поводу того, что на выставке под Киевом в результате удара погиб сотрудник одной из польских компаний из сферы ВПК. По последним данным, он занимался вопросами кооперации при производстве военной техники для Украины, а также вопросами военно-технической логистики.



По предварительным данным, посетителями выставки были не менее 80 иностранных граждан. Украинские паблики пишут о представителях Британии, Швеции, Прибалтики, упомянутой выше Польши.

Автомобили представительского класса, припаркованные у въезда в комплекс, свидетельствуют о том, что на оружейной выставке в Киевской области были далеко не рядовые сотрудники зарубежных компаний, задействованных в системе военного сотрудничества с Украиной.

Вполне может оказаться так, что через несколько суток в британской, шведской и иной западной прессе появятся материалы о «внезапной болезни» или «фатальном поскальзывании при прогулке в горах» менеджеров компаний военно-промышленного сектора и офицеров высшего звена…
27 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +21
    Сегодня, 20:40
    Западных визитеров накрыло? И как- то не жаль, не злой я..,... feel
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +6
      Сегодня, 20:52
      Цитата: Mouse
      Западных визитеров накрыло? И как- то не жаль, не злой я..,... feel

      hi
      Они нас никогда бы не пожалели. Предупреждали же, не нужно в 404 ездить.
      Инстинкт самсохранения отсутствует напрочь...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +6
        Сегодня, 20:57
        Да пусть кучкуются. .. Потом скажем ошибочка вышла..... yes
        1. mitrich Звание
          mitrich
          +7
          Сегодня, 21:33
          Жаль что Искандером в кассетном исполнении не добавили.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 21:49
          Цитата: Mouse
          Да пусть кучкуются. .. Потом скажем ошибочка вышла.... yes

          Немного поправлю и продлю фразу - потом скажем, ошибочка вышла у них, с надеждой на безопасное посещение опасной для визитёров территории. request
        3. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +4
          Сегодня, 22:00
          Какая "ошибочка" ? Опять " как-бы что-бы кто-бы не сказал" ? "Вмазали и слнедующий раз вмажем, если припрётесь" - вот такой простой разговор без "ошибочек".
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +8
      Сегодня, 21:13
      Цитата: Mouse
      Западных визитеров накрыло? И как- то не жаль,

      Ну да. Чего такого-то? Просто Россия представила на выставке свои образцы вооружений.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +8
      Сегодня, 21:19
      Mouse
      Сегодня, 20:40

      hi А ведь ещё более месяца назад Кремль и МИД предупреждали съезжать всех бандеровцев и визитёров из куева и его окрестностей на время воспитательных работ.
      Не прислушались к призывам, теперь будут мучится, кто в Аду, кто в перевязочной, кто в инвалидной коляске.
      Вечный светоч не погас
      Под ветрами гнусными,
      Даже мёртвых бойтесь нас-
      Не воюйте с русскими.
      Наших бронзовых солдат
      Сколько б вы не рушили,
      Мы вернём должок назад-
      Не воюйте с русскими.
      am angry
    4. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 21:25
      Цитата: Mouse
      Западных визитеров накрыло? И как- то не жаль, не злой я..,... feel

      За дохлых западных визитёров. am drinks
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 21:53
        Цитата: Бородач
        Цитата: Mouse
        Западных визитеров накрыло? И как- то не жаль, не злой я..,... feel

        За дохлых западных визитёров. am drinks
        скоро мы узнаем, что креветки несвежие былии или что опускались на глубину в неисправном батискафе lol ...
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 21:56
        Интересует итоговый список жертв вечеринки. Пока достоверно имеем одного дохлого пшека, это очень мало, требую добавки!)))
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +11
    Сегодня, 20:44
    Вот и хорошо ибо нефиг шастать по российской земле … хоть и временно окупированнной
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 20:45
    Военные аташе частые гости таких выставок ,жалко мы этих собирали в одно место .Как в анекдоте про лайнер с грешниками. laughing
  4. Улисс Звание
    Улисс
    +6
    Сегодня, 20:47
    Они не знали, что едут в воюющую страну ? Знали, но думали. что всё будет по схеме, где они неприкасаемые на подобных "мероприятиях".. На этот раз не прокатило, пусть теперь думают, делают выводы..
  5. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +6
    Сегодня, 20:49
    really good news, just a shame that there are not as many missiles landing on the other foreign ..visitors .. that come and go so freely in / out of ukelele land
    by all means, let them come, even welcome them, offer them gifts
    but they must only leave in a box or bag
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 21:57
      Насчёт деревянного Макинтоша и мешка в точку!
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 20:56
    Лучше бы они пошли в Эрмитаж... И познавательно,и безопасно. Пакетики то хоть,есть?..
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Андрей Николаевич
      Лучше бы они пошли в Эрмитаж...

      Тогда уж лучше в Кунсткамеру. Там пакетиков нет, но баночки есть. Для экспонатов.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 20:56
    Появились данные о нахождении на выставке оружия под Киевом западных визитёров
    планида у них такая была request
  8. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +5
    Сегодня, 20:56
    Надеюсь вся свора этих гостей ликвидирована , это прекрасно урок будет на будущее чтоб закончили полит туризм в зону сао
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:01
    Иностранные визитёры захотели молодого женского украинского тела эскортниц ? bully
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:45
      Цитата: tralflot1832
      Иностранные визитёры захотели молодого женского украинского тела эскортниц ?

      Кто их знает, с их гендерными причудами, какого тела им хотелось. request
      Теперь уже расхотелось. yes

      Андрей hi
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 21:05
    Зачем приехали, то и получили, оценили, можно сказать, действие вооружений, прямо лично на себе испытали
  11. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Сегодня, 21:16
    Видимо пример с Линдси Гремом попавшего под раздачу во время визита в Киев и посещения заводика производящего беспилотники, им впрок не пошёл, решили проверить на собственной шкуре.
    Поговаривают, что матрасного сенатора будут хоронит в закрытом гробу.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 22:02
      Цитата: Ныробский
      Видимо пример с Линдси Гремом попавшего под раздачу во время визита в Киев и посещения заводика производящего беспилотники, им впрок не пошёл .......
      hi О чем и речь, Дмитрий! Не пошёл! lol wassat
      Ну тупыыые! Тупыыые fool
  12. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 21:38
    Перефразируя известную пословицу-"Пшеков пшекуют пшекуняшки летят!". . . hi
  13. helicop-man Звание
    helicop-man
    +1
    Сегодня, 22:03
    Господи, праздник-то какой!! Вискарик, 0,2 кг, не менее!! Стекловатой им чернозем русский)