Выдавший ордер на «арест» Путина главный прокурор МУС отстранён от должности

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Выдавший ордер на «арест» Путина главный прокурор МУС отстранён от должности

Сегодня Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда (МУС) проголосовала за отстранение главного прокурора Карима Хана от должности. Решение поддержали 82 из 125 государств-членов - это превысило требуемый порог абсолютного большинства. Отстранение стало первым подобным случаем в истории суда и произошло на фоне обвинений в сексуальном преступлении, совершение которого сам Хан пытается отвергать.

Согласно внутреннему расследованию, Хана обвиняли в неподобающих отношениях с младшей сотрудницей суда, включая случаи, связанные с прямым использованием служебного положения. Прокурор назвал обвинения безосновательными и заявил, что процесс носит политизированный характер. Тем не менее голосование членов МУС привело к его отстранению.



Карим Хан, занимавший пост главного прокурора МУС с 2021 года, стал широко известен после того, как в марте 2023 года поддержал выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина. Теперь сам Хан, лишившийся иммунитета и должности, рискует столкнуться с юридическими последствиями в различных юрисдикциях, включая потенциальные запросы на арест из США и Израиля. Напомним, что он же поддержал выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху.

За отстранение Хана проголосовали представители самых разных регионов. В Европе это Франция, Германия, Италия, Польша, ряд других стран. В Азии это Япония, Южная Корея, Филиппины. В Африке - Кения, Сенегал, ЮАР, Нигерия, Уганда. В обеих Америках - Бразилия, Чили, Аргентина, а также ряд стран Карибского бассейна.

Голосование проходило в закрытом формате в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Хан не смог присутствовать на сессии из-за санкций США, введённых в отношении него и МУС.

Решение Ассамблеи подчёркивает растущие внутренние проблемы суда и вопросы доверия к его руководству. Критики отмечают, что отставка Хана может ослабить позиции МУС на международной арене. Сторонники отстранения подчёркивают важность принципа подотчётности для всех без исключения.

Новый главный прокурор пока не назначен. Ассамблея государств-участников должна инициировать процедуру избрания преемника в ближайшее время.

Напомним, что Россия участником МУС не является. Официальная Москва неоднократно заявляла о политизированности этой организации. Теперь о политизированности процесса против него заявляет глава МУС - уже бывший.
7 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 21:48
    Вот те на! Никогда такого не было и вот опять!)))
    Жизнь такая штука, сегодня ты на коне, а завтра ты под сытым конем)))
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 22:05
      От сумы и от тюрьмы никогда зарекаться не следует .
      Сексуальными обвинениями отстранили и посадили многих неустраивающих власти или иные органы людей .
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 21:51
    Деда просто до определенного момента плотно держали за мошонку и диктовали какие решения нужны. А потом слили, ибо долго держать грязь в кулаке все равно не получается... request
  3. kenig1 Звание
    kenig1
    0
    Сегодня, 21:52
    Кто хотел им попользовались и выкинули.
  4. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 22:10
    "Какая отвратитнльная рожа!" Этого павиана бесхвостого давно пора было стреножить!
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 22:14
    а он до всех этих трех домагивался?!!! belay
    оголодал мужик!
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 22:17
    Хана обвиняли в неподобающих отношениях с младшей сотрудницей суда, включая случаи, связанные с прямым использованием служебного положения.
    Интересно с какой из сотрудниц на фото он имел "неподобающие отношения? И сколько надо было выпить, чтобы такие дамы показались красивыми?