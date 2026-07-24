Выдавший ордер на «арест» Путина главный прокурор МУС отстранён от должности
Сегодня Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда (МУС) проголосовала за отстранение главного прокурора Карима Хана от должности. Решение поддержали 82 из 125 государств-членов - это превысило требуемый порог абсолютного большинства. Отстранение стало первым подобным случаем в истории суда и произошло на фоне обвинений в сексуальном преступлении, совершение которого сам Хан пытается отвергать.
Согласно внутреннему расследованию, Хана обвиняли в неподобающих отношениях с младшей сотрудницей суда, включая случаи, связанные с прямым использованием служебного положения. Прокурор назвал обвинения безосновательными и заявил, что процесс носит политизированный характер. Тем не менее голосование членов МУС привело к его отстранению.
Карим Хан, занимавший пост главного прокурора МУС с 2021 года, стал широко известен после того, как в марте 2023 года поддержал выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина. Теперь сам Хан, лишившийся иммунитета и должности, рискует столкнуться с юридическими последствиями в различных юрисдикциях, включая потенциальные запросы на арест из США и Израиля. Напомним, что он же поддержал выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху.
За отстранение Хана проголосовали представители самых разных регионов. В Европе это Франция, Германия, Италия, Польша, ряд других стран. В Азии это Япония, Южная Корея, Филиппины. В Африке - Кения, Сенегал, ЮАР, Нигерия, Уганда. В обеих Америках - Бразилия, Чили, Аргентина, а также ряд стран Карибского бассейна.
Голосование проходило в закрытом формате в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Хан не смог присутствовать на сессии из-за санкций США, введённых в отношении него и МУС.
Решение Ассамблеи подчёркивает растущие внутренние проблемы суда и вопросы доверия к его руководству. Критики отмечают, что отставка Хана может ослабить позиции МУС на международной арене. Сторонники отстранения подчёркивают важность принципа подотчётности для всех без исключения.
Новый главный прокурор пока не назначен. Ассамблея государств-участников должна инициировать процедуру избрания преемника в ближайшее время.
Напомним, что Россия участником МУС не является. Официальная Москва неоднократно заявляла о политизированности этой организации. Теперь о политизированности процесса против него заявляет глава МУС - уже бывший.
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