Сорок дней и счёт. Кто оплачивает войну, пришедшую в тыл
Неделю назад казалось, что главный вопрос — где теперь проходит фронт. Дрон ударил по складу с детскими тапочками, и стало ясно, что цель войны сместилась. Теперь бьют не по военным заводам, а по обычной доставке, по логистике повседневности, по посылке, которая не приедет.
За эту неделю удары превратились в серию. И выяснилось, что тот, кто её задумывал, целил в психику миллионов, а задел совсем другое — не нервы населения, а устройство расчётов между бизнесом и государством, то, о чём в мирное время никто не думает. Трещина пошла не там, где ждали.
Что изменилось за неделю
Электросталь и Котовск оказались не финалом, а началом. За считанные дни к ним добавились Краснодар, Невинномысск и другие точки. Удары по логистическим хабам маркетплейса пошли серией. По оценкам отраслевых аналитиков (единой выверенной статистики тут нет), под удар попало около 552 тысяч квадратных метров складских площадей, порядка 10 % всей логистической инфраструктуры одного из крупнейших российских маркетплейсов. Десятая часть системы, которая развозит стране её вечерние заказы, выведена из строя всего за две недели кампании.
По утверждению украинской стороны, 25 июня Зеленский утвердил «40-дневную операцию влияния» силами СБУ, с открыто заявленной целью ослабить военный и экономический потенциал России ударами по инфраструктуре в тылу. Слово «влияние» тут ключевое. Стены сами по себе вторичны. Бьют по тому, что должно щёлкнуть в голове у наблюдателя.
Масштаб ущерба разведён на две очень разные величины, и в этом разрыве — вся суть конфликта, вспыхнувшего уже внутри России. Восстановление самих зданий оценивают в 20–30 миллиардов рублей: деньги немалые, но для компании такого размера подъёмные. А стоимость товара, сгоревшего на этих складах, по разным оценкам составляет от 150 до 235 миллиардов. Разница примерно в семь-восемь раз. Именно она и есть та точка, где удар по чужой стране превратился в спор между своими. Стены застрахованы и восстановимы. Товар принадлежал не маркетплейсу, а сотням тысяч продавцов, для многих из которых он был всем оборотным капиталом.
Здесь и главный сдвиг недели. Замысел был про панику населения. Массовая паника не случилась. Долгих очередей за бензином, о которых противник рапортовал как о победе, устроить не удалось. Полки не смели, вклады из банков не побежали. По цели, на которую её наводили, операция промахнулась.
Промах по психике
Психологический расчёт кампании. Пустые полки Петрограда 1917 года. Очереди позднего СССР за колбасой, за сахаром, за всем, что вдруг исчезало. Девяностые, когда еда была, а денег не было. Образы работающие: они живут в исторической памяти и включаются от одной картинки в ленте. Идея простая — не создать дефицит, а нарисовать его. Заставить обычного человека увидеть в горящем складе не эпизод, а знак возвращения того самого прошлого.
Дальше подключается техника. Алгоритмы соцсетей устроены так, что подхватывают эмоцию и множат её. Ролик с негодующим человеком, лишившимся товара, разлетается быстрее сухого сообщения о том, что поставки развели по другим хабам. Драка на заправке становится «событием», точечный сбой — «коллапсом». Это не заговор, а механика площадок, которую противник просто оседлал.
Почему это не сработало так, как задумывалось, вопрос отдельный и любопытный. Часть ответа в том, о чём точно пишет Андрей Медведев: страх дефицита пугает прежде всего тех, у кого нет опыта его пережить. Поколение, стоявшее в очередях восьмидесятых и выживавшее в девяностых, картинкой пустой полки не напугать. У него есть навык преодоления и, что важнее, готовая интерпретация происходящего. Оно видит в горящем складе не предвестие распада, а руку того, кто этот распад пытается устроить. Расчёт был на то, что общество надломится под давлением. Оно вместо этого сомкнулось и озлобилось. Хотя куда качнётся дальше, авторам красивых доктрин предсказать труднее, чем эти доктрины написать.
И тут важно не заиграться в бодрость. «Не сработало по замыслу» не значит «безобидно». У этих ударов есть цена, которую никакая психологическая устойчивость не отменяет. В Котовске в ночь на 18 июля погибли семь человек, сотрудники ночной смены, комплектовавшие чужие заказы. Число жертв среди мирного населения по европейской части России в первой половине 2026 года растёт. Военкор Никита Третьяков расставляет приоритет так: погибшие и раненые — ущерб больший, чем любое сожжённое производство. И если кампания окажется долгой, вопрос ещё и в том, где предел у этой устойчивости. Пока держимся, но «пока» здесь несущее слово.
Где вскрылась трещина
Горящие склады — ещё не новость недели. Новость в том, что вокруг пожара начался спор между своими, и вот он-то вскрыл конструкцию, о которой в спокойные годы не задумывались.
Ещё до серии ударов оператор маркетплейса внёс в публичную оферту существенную правку. Военные действия, атаки беспилотников и связанные с ними риски были отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, то есть к форс-мажору. Вслед за ним похожие пункты появились у других крупных площадок. Юридически это чистый ход: форс-мажор снимает с оператора ответственность за то, что он не контролирует. Но вместе с ответственностью снимается и риск. Он ложится на продавца, чей товар лежал на складе. А застраховать этот риск почти невозможно: страхование военных рисков либо не предлагается, либо стоит столько, что съедает смысл торговли.
Ответ компании на образовавшуюся дыру в защите продавцов назвали «симулятором продаж». Механизм такой: система имитирует постепенную распродажу сгоревшего товара, по тем же ценам, с теми же акциями, будто ничего не случилось, и начисляет продавцу выплаты так, как если бы товар уходил с полки. Логика есть: растянуть возмещение во времени и покрывать его из будущей выручки. Мелкие и средние селлеры видят это иначе. Виртуальные начисления сильно не дотягивают до реальных потерь, а деньги нужны сейчас: прибыль прошлого сезона уже вложена в следующий, в закупку, в стройку, в логистику. Крупным партнёрам вместо компенсаций предлагают кредиты, от банка маркетплейса и от крупных госбанков. С точки зрения продавца это не помощь, а долг поверх убытка.
И всё же у оператора есть аргумент, который нельзя отбросить. Полное единовременное возмещение обошлось бы в сумму, сопоставимую с годовой прибылью компании. Взять эти деньги можно двумя путями. Либо напечатать, вбросив в экономику необеспеченную рублёвую массу, а это прямая дорога к росту цен. Либо растянуть выплату во времени, размазав нагрузку. Хороших вариантов при таком масштабе убытка попросту нет.
Реальная помощь при этом пошла, и её стоит отделить от медийного шума о «брошенных селлерах». Семьям погибших выплачивают по 2 миллиона рублей, тяжелораненым — по миллиону. Первый транш выплат селлерам за заблокированный товар уже перечислен: средства получили более 88 тысяч предпринимателей, приоритет отдан малому бизнесу. По займам площадки введены автоматические кредитные каникулы, без заявлений, следующий платёж не раньше конца октября. Добавились скидки на хранение и бесплатные транзитные поставки.
Ходит и версия, что за ударами по конкретному маркетплейсу могут стоять чьи-то деловые интересы, уж слишком удобно совпало. Третьяков формулирует её так: утверждать нельзя, данных нет, но предположить можно. На этом её и стоит оставить, не превращая отсутствие данных в обвинение. Важнее другое. Даже если за ударом стоит только внешний противник, раскол по вопросу «кто платит» оказался настоящим.
Где кончается государство
Из этой трещины вырос спор, который на первый взгляд выглядит перепалкой. Депутат и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв говорит, что владельцы складов должны сами вложиться в защиту своих объектов: сети от дронов, средства радиоэлектронной борьбы, наблюдение. Ему резонно возражают. Защита воздушного пространства — монополия государства, на которую оно десятилетиями собирало налоги и под которую закладывало триллионы. Предлагать предпринимателю обзавестись собственным ПВО — примерно как просить жильцов скинуться подъездом на зенитку. Есть и третья позиция, промежуточная. Небо держит армия, это не обсуждается. Но крупный капитал мог бы понять, что защита его же средств производства — в его же интересах, и поучаствовать в общей обороне, вместо того чтобы строить бесполезные одиночные зонтики над своими крышами.
За перепалкой лежит вопрос старше нынешней войны: где кончается зона ответственности государства и начинается зона ответственности собственника. И тут стоит вспомнить, как этот вопрос решался раньше.
Весь двадцатый век противовоздушная оборона была делом исключительно государственным, и спорить с этим никому в голову не приходило. Причина простая: цель тоже была военной. Бомбардировщик летел на завод, на узловую станцию, на нефтеперегонный комплекс, то есть на то, что производит войну. Защита этих объектов логично ложилась на того, кто войну ведёт. Собственнику завода не приходило в голову заводить зенитную батарею, это было бы так же нелепо, как держать личную армию.
Новая война эту границу стёрла, потому что сместила цель. Дрон летит теперь не на завод боеприпасов, а на склад с посудой и зарядками, на то, что производит нормальную жизнь. И старое разделение ответственности повисло. Формально небо по-прежнему монополия армии, и это правильно: частник дрон на дальних подступах не собьёт и пытаться не должен. Но эшелонировать оборону над сотнями гражданских узлов, над каждым крупным складом, подстанцией, нефтебазой, за несколько недель невозможно даже при идеальной системе. Спор о том, кто натягивает сети от дронов, идёт не о жадности бизнеса и не о нерасторопности государства. Он о том, что институты не успели за войной, которая сама поменяла список целей.
Арифметика компенсаций
Дальше вмешивается деталь, после которой спор выглядит иначе. Следственный комитет квалифицировал удары по складам как террористические акты, как атаку на гражданскую инфраструктуру. Это не формальность. Одно дело — коммерческий риск, который каждый предприниматель несёт сам: не угадал с сезоном, прогорел на закупке. Совсем другое — ущерб от преступления против гражданских объектов. В первом случае логика «сам виноват» работает. Во втором рассыпается: пострадавший от теракта не «не угадал», он оказался под ударом, отражать который обязано государство.
Кремль эту логику, судя по всему, принял. На вопрос о компенсациях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что вопросом занимается правительство, находящееся в постоянном контакте с маркетплейсом. Это ещё не механизм, но признание: перекладывать всё на бизнес по формуле форс-мажора — не выход, если удар квалифицирован как теракт.
Дальше начинается арифметика, у которой нет приятного ответа. Разовый крупный убыток бюджет закрыть способен. Но если атаки станут регулярными, речь пойдёт о постоянной системе компенсаций, а это уже долгосрочное обязательство, десятки, а при худшем сценарии и сотни миллиардов рублей в год. Юрий Баранчик, разбиравший эту цепочку, указывает на главное: у таких денег нет бесплатного источника. Их можно взять, только перераспределив бюджет в ущерб другим статьям, либо нарастив дефицит, либо подняв налоги. Любой из путей вернётся ко всем нам через цены, через свёрнутые программы, через нагрузку на бизнес. На этот эффект противник, похоже, и рассчитывает: чем дороже обходится тыл, тем сильнее, по его замыслу, соблазн разменять устойчивость на переговоры, пойти на какую-нибудь частную уступку вроде зерновой сделки, обменять временные послабления на прекращение ударов.
Пока российское руководство эти издержки считает приемлемыми, исходя из того, что экономика их выдержит. На войне как на войне. Вопрос ведь стоит не про то, платить или нет: платить придётся так или иначе. Вопрос, кто именно и каким способом. Размазать убыток через «симулятор» по продавцам. Покрыть его бюджетом за счёт остальных статей. Выстроить отдельный компенсационный фонд для пострадавших от терактов. Если первый эшелон обороны — это ПВО, то второй — бухгалтерия компенсаций. От того, как посчитают и кому выпишут счёт, зависит не меньше, чем от расчётов зенитчиков.
Что это значит для России
До сих пор речь шла об обороне пассивной, о том, как выдержать удар и оплатить его последствия. Но оборона не только в этом: Россия ведёт и зеркальную работу по украинской инфраструктуре. Удары по портам (Одесса, Николаев, дунайские терминалы), по складам горючего, железнодорожным узлам и энергоподстанциям делают снабжение ВСУ дороже, а содержание Украины для Запада затратнее. Идёт война инфраструктур с двух сторон. И запуск «40 дней» в преддверии зимы не случаен: расчёт на то, что к холодам энергетическая уязвимость сработает в чью-то пользу. Здесь ещё ничего не решено.
По технике выводы предсказуемы и уже делаются: быстрее развивать противодронную оборону и беспилотные войска, точнее перехватывать. Но свести всё к железу было бы ошибкой.
Операция, чьё название отсылает к библейским сорока дням, бьёт мимо заявленной мишени. Психику населения она проверила, паники не вышло. Проверять храбрость смысла нет, её и так хватает. А вот что она проверяет по-настоящему: сумеют ли институты быстро и предсказуемо распределить цену войны, пришедшей в тыл, так, чтобы эта цена не обернулась внутренним конфликтом. Работа тут будничная, без вспышек. Защита гражданских узлов нужна не только периметром, но и рассредоточением, дублированием, регламентами на случай угрозы, как на фронте разводят склады при появлении новой дальнобойной угрозы. Нужны быстрые и предсказуемые выплаты, потому что понимание «деньги придут, и вот когда» гасит панику надёжнее любого успокоительного заявления. И честный разговор: без замалчивания, от которого крепнут слухи, но и без истерики, которой ждёт противник.
Оператор маркетплейса, взявший на себя выплаты, к которым его юридически не обязывали, эту логику уже показал на практике. Пусть неуклюже, пусть под критикой. Дальше вопрос не в идее, а в том, хватит ли на неё денег и рук и успеет ли государство достроить над разовыми жестами систему.
А вся эта большая политика в итоге упирается в одну строчку в личном кабинете продавца. 88 тысяч предпринимателей первый транш уже получили. За ними стоят ещё сотни тысяч, у кого на складе сгорел весь сезон и кто просто хочет знать, когда и сколько ему заплатят. От того, дождутся ли они внятного ответа, зависит больше, чем от процента перехвата над столицей. Держать небо мы, похоже, научились. Куда труднее оказалось спокойно и вовремя платить по счетам, которые война выставляет в тылу. Не заплатим сами — за нас это сделает противник, по своему тарифу и в свою пользу.
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