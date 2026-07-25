Хуситы нанесли пять ракетных ударов по крупнейшему НПЗ на БВ - Saudi Aramco
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Йеменские хуситы в очередной раз доказали, что их слова не расходятся с делами, когда они говорят о готовности наносить ответные удары на случай бомбардировок Йемена противником. Минувшей ночью ракетные подразделения движения «Ансар Алла» («Ансар Аллах») ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу на Ближнем Востоке – НПЗ компании Saudi Aramco. Это саудовская компания с весомой долей американского капитала.
НПЗ располагается в городе Джизан, что на юго-западе Саудовской Аравии. По последним данным, завод был атакован 5-ю баллистическими ракетами, в результате чего был охвачен пожаром. Горят в том числе ключевые установки по переработки нефти в моторное топливо, а также хранилища ГСМ.
НПЗ в Джизане способен перерабатывать до 400 тысяч баррелей нефти в день. Он был введён в эксплуатацию в 2022 году. Причём на его строительство была потрачена колоссальная сумма – 21 млрд долларов. Занимается производство ДТ, различных видов бензинов, бензола, параксилола и других производных.
Примечательно, что на территории этого комплекса компании Saudi Aramco расположена крупнейшая на планете парогазовая установка с внутрицикловой газификацией, что полностью обеспечивало электроэнергией как сам завод, так и большую часть окрестных населённых пунктов.
Благодаря стратегическому расположению на побережье Красного моря, НПЗ в Джизане ориентирован в первую очередь на экспорт в Европу и Восточную Африку. Поставки топлива из Джизана в эти регионы экономически выгоднее, чем из стран Южной и Восточной Азии. Ранее сообщалось, что первая партия продукции с завода была направлена всё же именно в Азию - Сингапур. Также отгрузки шли в Италию, Испанию, Францию и ряд других стран.
Аналитики отмечают, что наращивание производства на НПЗ в Джизане призвано восполнить дефицит нефтепродуктов в Европе после введения эмбарго на поставки из России. Теперь, когда на заводе полыхает пожар, поставки топлива не только на экспорт, но и внутри страны, представляются сомнительными.
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