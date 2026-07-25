Хуситы нанесли пять ракетных ударов по крупнейшему НПЗ на БВ - Saudi Aramco

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Хуситы нанесли пять ракетных ударов по крупнейшему НПЗ на БВ - Saudi Aramco

Йеменские хуситы в очередной раз доказали, что их слова не расходятся с делами, когда они говорят о готовности наносить ответные удары на случай бомбардировок Йемена противником. Минувшей ночью ракетные подразделения движения «Ансар Алла» («Ансар Аллах») ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу на Ближнем Востоке – НПЗ компании Saudi Aramco. Это саудовская компания с весомой долей американского капитала.

НПЗ располагается в городе Джизан, что на юго-западе Саудовской Аравии. По последним данным, завод был атакован 5-ю баллистическими ракетами, в результате чего был охвачен пожаром. Горят в том числе ключевые установки по переработки нефти в моторное топливо, а также хранилища ГСМ.



НПЗ в Джизане способен перерабатывать до 400 тысяч баррелей нефти в день. Он был введён в эксплуатацию в 2022 году. Причём на его строительство была потрачена колоссальная сумма – 21 млрд долларов. Занимается производство ДТ, различных видов бензинов, бензола, параксилола и других производных.

Примечательно, что на территории этого комплекса компании Saudi Aramco расположена крупнейшая на планете парогазовая установка с внутрицикловой газификацией, что полностью обеспечивало электроэнергией как сам завод, так и большую часть окрестных населённых пунктов.

Благодаря стратегическому расположению на побережье Красного моря, НПЗ в Джизане ориентирован в первую очередь на экспорт в Европу и Восточную Африку. Поставки топлива из Джизана в эти регионы экономически выгоднее, чем из стран Южной и Восточной Азии. Ранее сообщалось, что первая партия продукции с завода была направлена всё же именно в Азию - Сингапур. Также отгрузки шли в Италию, Испанию, Францию и ряд других стран.

Аналитики отмечают, что наращивание производства на НПЗ в Джизане призвано восполнить дефицит нефтепродуктов в Европе после введения эмбарго на поставки из России. Теперь, когда на заводе полыхает пожар, поставки топлива не только на экспорт, но и внутри страны, представляются сомнительными.
24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PASus Звание
    PASus
    +19
    Сегодня, 06:45
    Рыжему психу опять сделали больно откуда не ждал, приятная новость. Глядишь и европка начнет испытывать серьезные проблемы.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 07:02
      Теперь, когда на заводе полыхает пожар,

      Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем! am
      1. Serafim Звание
        Serafim
        +2
        Сегодня, 07:38
        Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем!

        Гей, гей! Гори веселей!
        /А.Блок/
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -2
          Сегодня, 08:39
          Цитата: Serafim
          Гей, гей! Гори веселей!

          Кто гей? sad
          laughing laughing laughing
      2. Вайфу Звание
        Вайфу
        -3
        Сегодня, 08:42
        После действий "Рос"атома российские буржуи помогут европейским газом и нефтью.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 08:47
      Хуситы уже били дронами по Сауди Арамко, тогда Пэтриоты остались не у дел. И вот вам дубль два. Это пример нашему руководству как повлиять на западных партнёров хохла!
  2. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +8
    Сегодня, 06:53
    У хуситов ещё нет Цирконов?
    А надо бы.....
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +11
      Сегодня, 08:10
      У хуситов "Цирконов" нет, а результат есть...
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 07:01
    "Горят в том числе ключевые установки по переработки нефти в моторное топливо, а также хранилища ГСМ"
  4. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +9
    Сегодня, 07:03
    Эти простые парни с алмазными шарами ожидаемо не разочаровали.Им бы инструментов подкинуть,такое бы сыграли
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +13
    Сегодня, 07:10
    Улыбнуло от души
    Маленькое даже не государство кошмарит как хочет Ближний восток и сделать даже гегемон ничего с ним не может
    Отважным хуситам респект такой же как северокорейцам .За этими не заржавеет надавать по соплям гегемону и его сателлитам
    С такими союзниками войны не проигрывают
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 08:50
      А секрет их действий прост. И у корейцев и у хусмттов нет счетов в западных банках и детей в Лондонах, поэтому у них нет Абрамовичей, зато есть Родина!
  6. Апис1962 Звание
    Апис1962
    +10
    Сегодня, 07:11
    Аплодирую стоя! Сказали-сделали! И не каких красных или других линий, заявлений для прессы и прес конференций.
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +3
      Сегодня, 08:38
      Пацаны сказали - пацаны сделали. (Лавров С.) новое выражение в российской дипломатии.
      Нет у них глупых и смешных шутов-айфончиков. Жестами и действиями изъявляют свою волю.
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +9
    Сегодня, 07:21
    Саудам по нефти бить самое то, выбивать в ноль, пусть верблюдов пасут.
  8. Earl Звание
    Earl
    +6
    Сегодня, 07:22
    Йеменские хуситы в очередной раз доказали, что они неспешно запрягают, зато потом едут без тормозов
  9. TU160 Звание
    TU160
    +8
    Сегодня, 07:30
    Почему США могут давать оружие и Star Link Украине, а Россия не может дать С400 Ирану и ракеты хуситам? Как мы чего то ждем от америкосов по Украине. Трамп уже много раз обманывал Россию. Этот рыжий наш враг.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +7
      Сегодня, 07:44
      А хуситы в песке ракеты нашли? 🤣
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        +3
        Сегодня, 07:58
        В Иране. Можно с уверенностью предположить, что не в России.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Сегодня, 08:07
    Хуситы честно предупредили (выразили озабоченность), и два раза ее выражать не стали. Реальные такие пацаны.
    И никакого там Абрамовича ни с какими намеками не направишь, во-первых, неизвестно куда его направить, во-вторых, очень туманно, что с ним там будет.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 08:17
      Страшно далеко от Йемена до Минска. А еще дальше до Анкориджа. Вдобавок евреев-ортодоксов там не любят. Поэтому рыжего кандидата на Нобелевскую премию мира совсем не уважают. Совсем дикие люди, однако... feel
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        0
        Сегодня, 08:48
        Евреи ортодоксы как раз не причем
        Не любят евреев сионистов
  11. torbas41 Звание
    torbas41
    +2
    Сегодня, 08:38
    Хуситы молодчинки, уважение и респект.
  12. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +1
    Сегодня, 09:05
    Хотелось бы что бы хуситы ещё вынесли и все будущие стройки по ядерной сделке СА и США