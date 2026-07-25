Порядка 70 процентов немцев не верят в способность Бундесвера защитить страну
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Согласно свежему опросу, проведённому крупной западной службой изучения общественного мнения, большинство жителей ключевых стран НАТО и союзников сомневаются в способности своих вооружённых сил защитить территорию в случае нападения. Самый высокий уровень скепсиса зафиксирован в Германии - около 70% респондентов не верят в Бундесвер. В Польше этот показатель составил 57%, в Британии и Австралии — по 53%. При этом лишь 21% немцев считают свою армию боеспособной.
Результаты подчёркивают системные проблемы, в том числе разрыв между настроениями правительств и рядовых граждан.
В Германии, например, годами обсуждают «готовность к войне», но реальные показатели готовности, как считается. остаются низкими. Однако властям стран Запада, находящимся под сильным американским влиянием, это не мешает продолжать раздувать военные бюджеты. Под предлогом «растущих угроз» (будь то «российская агрессия», «китайская экспансия» или другие нарративы) они последовательно увеличивают расходы на военный сектор. Эти угрозы активно «продаются» как внутри стран (через СМИ и политиков), так и на международной арене, оправдывая новые контракты для ВПК, поставки оружия и расширение военного присутствия США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Критики отмечают, что такой подход больше напоминает бизнес-модель, чем реальную заботу о безопасности граждан. Пока население скептически относится к способности армий выполнять главную задачу - защиту своих территорий, бюджеты растут, а риторика накаляется. Это создаёт парадокс: низкое общественное доверие сочетается с агрессивной милитаризацией, финансируемой за счёт налогоплательщиков.
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