Порядка 70 процентов немцев не верят в способность Бундесвера защитить страну

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Порядка 70 процентов немцев не верят в способность Бундесвера защитить страну

Согласно свежему опросу, проведённому крупной западной службой изучения общественного мнения, большинство жителей ключевых стран НАТО и союзников сомневаются в способности своих вооружённых сил защитить территорию в случае нападения. Самый высокий уровень скепсиса зафиксирован в Германии - около 70% респондентов не верят в Бундесвер. В Польше этот показатель составил 57%, в Британии и Австралии — по 53%. При этом лишь 21% немцев считают свою армию боеспособной.

Результаты подчёркивают системные проблемы, в том числе разрыв между настроениями правительств и рядовых граждан.

В Германии, например, годами обсуждают «готовность к войне», но реальные показатели готовности, как считается. остаются низкими. Однако властям стран Запада, находящимся под сильным американским влиянием, это не мешает продолжать раздувать военные бюджеты. Под предлогом «растущих угроз» (будь то «российская агрессия», «китайская экспансия» или другие нарративы) они последовательно увеличивают расходы на военный сектор. Эти угрозы активно «продаются» как внутри стран (через СМИ и политиков), так и на международной арене, оправдывая новые контракты для ВПК, поставки оружия и расширение военного присутствия США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Критики отмечают, что такой подход больше напоминает бизнес-модель, чем реальную заботу о безопасности граждан. Пока население скептически относится к способности армий выполнять главную задачу - защиту своих территорий, бюджеты растут, а риторика накаляется. Это создаёт парадокс: низкое общественное доверие сочетается с агрессивной милитаризацией, финансируемой за счёт налогоплательщиков.
10 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -1
    Сегодня, 06:58
    То есть западный обыватель, не верящий в боеспособность своих армий, готов к мобилизации - повышении трат на оборону, налогов, урезание социалки и т.д. и т.п.. Ну если сегодняшняя армия не способна его защитить, значит надо делать её способной. Может даже всеобщую воинскую повинность вернуть. Страшные русские вот же они - у порога! Через 4 года, как с Украиной разделаются, так сразу и нападут! soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:24
      AllX VahhaB hi , большинство из просто очень законопослушные,и если правительство издаст закон то пойдут и служить и траты увеличат,ну такой вот менталитет.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 07:43
        Так и реваншизм раздуть не проблема, при правильной информационной политике. Обиды за попранную национальную гордость у многих есть - у немцев за надпись русского солдата на Рейхстаге, у французов за казаков на Монмартере, у Поляков за три раздела Польши, у шведов за Полтаву и умущенную историческую роль супердержав... и далее по списку...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 07:47
          AllX VahhaB,про то и речь,а самое главное как воспитать молодежь,вот где ключик к дальнейшей ненависти,стоит одно поколение взрастить на ненависти к определенной стране или нации и всё,дальше это поколение само будет взращивать ненависть,а в ваш списочек добавлю ещё и Финляндию с их претензиями за Карелию.
  2. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:18
    лишь 21% немцев считают свою армию боеспособной
    Интересно, что за контингент составляет эти 21%: каковы их возраст и образование? Например, в Штатах особой воинственностью отличаются реднеки старше пятидесяти при том, что сами они на войну не собираются.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:22
      Earl hi ,эт вы зря,реднеки тем и опасны что из "старых" американцев и да могут пойти и упорно воевать не надо их недооценивать,это вам не 50видов полов,и американцы которые считают себя пони и эльфами. А насчёт старичков так они везде воинственные.
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 09:22
      Цитата: Earl
      при том, что сами они на войну не собираются.
      На ВО таких "реднеков" тоже хватает lol
  3. Stas157 Звание
    Stas157
    -1
    Сегодня, 08:22
    Порядка 70 процентов немцев не верят в способность Бундесвера защитить страну

    А кто нападать на немцев собрался? От кого защищать страну собрались?

    Пока что только сами немцы нападают. Чего они лезут на Украину? На данный момент Германия является основным спонсором нацисткого бандеровского режима. Фрицы опять выпрашивают.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Stas157
      А кто нападать на немцев собрался? От кого защищать страну собрались?

      В том-то и беда. Напали одни, а защищаются от других. Им бы с мигрантами и п-сами (не американцами) бороться, а они русских бояться. fool
  4. Juan Звание
    Juan
    0
    Сегодня, 08:33
    Leggendo queste statistiche non c'è nulla di cui meravigliarsi. Basta fare un viaggio attraverso l' Europa per capire immediatamente la situazione. Spagna e Italia non attaccheranno mai la Russia. Restano Francia, Gran Bretagna e Germania. In Francia Macron è finito da tempo, in Gran Bretagna, nemica giurata della Russia, la situazione politica si evolve rapidamente in favore di forze che non vogliono la guerra, in Germania l' opinione pubblica è nettamente contraria alla guerra. I Paesi baltici non sono da prendere in considerazione e i paesi del nord non hanno sufficienti capacità. Resta la Polonia che potrebbe rappresentare un pericolo, ma capite bene che una cosa è parlare del diavolo, altra cosa è vederlo arrivare. L' Europa, cioè la NATO è una vera tigre di carta e come tale va trattata. È un chihuahua che cerca di spaventare l'orso russo