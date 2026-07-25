Пожары на складах, в портах, на АЗС: нанесены новые удары от Сум до Одессы
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В ночь на субботу российские Вооружённые силы нанесли несколько серий ударов по объектах в разных регионах Украины. По последним данным, наибольшее число атак пришлось на цели в Сумах и Сумской области. Там поражены очередная автозаправочная станция, а также стоянка грузового транспорта, использовавшегося в интересах вооружённых сил киевского режима.
АЗС минувшей ночью горели не только в Сумской области. Стало известно о поражении автозаправки и других объектов ТЭК противник в Полтавской и Харьковской областях. В частности, зафиксированы прилёты в районе полтавской станции Скороходово.
Значительное число реактивных «Гераней» и беспилотников других моделей «посетили» Одесский морской порт. Его огневая обработка продолжается уже третью неделю подряд – буквально каждые сутки. Вместе с портом Одессы в регионе под удары дронов и ракет в очередной раз попали погрузочно-разгрузочные терминалы в портах Черноморск (Ильичёвск) и Измаил. Также была атакована инфраструктура в пгт Затока, через который идёт трафик топлива и военных грузов.
В оккупированном ВСУ Запорожье в результате удара выгорели складские помещения на площади не менее 550 квадратных метров.
Нанесение ударов по объектам, используемым противником в военной и экономической деятельности, продолжается и в утренние часы 25 июля.
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