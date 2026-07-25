Пожары на складах, в портах, на АЗС: нанесены новые удары от Сум до Одессы

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Пожары на складах, в портах, на АЗС: нанесены новые удары от Сум до Одессы

В ночь на субботу российские Вооружённые силы нанесли несколько серий ударов по объектах в разных регионах Украины. По последним данным, наибольшее число атак пришлось на цели в Сумах и Сумской области. Там поражены очередная автозаправочная станция, а также стоянка грузового транспорта, использовавшегося в интересах вооружённых сил киевского режима.

АЗС минувшей ночью горели не только в Сумской области. Стало известно о поражении автозаправки и других объектов ТЭК противник в Полтавской и Харьковской областях. В частности, зафиксированы прилёты в районе полтавской станции Скороходово.



Значительное число реактивных «Гераней» и беспилотников других моделей «посетили» Одесский морской порт. Его огневая обработка продолжается уже третью неделю подряд – буквально каждые сутки. Вместе с портом Одессы в регионе под удары дронов и ракет в очередной раз попали погрузочно-разгрузочные терминалы в портах Черноморск (Ильичёвск) и Измаил. Также была атакована инфраструктура в пгт Затока, через который идёт трафик топлива и военных грузов.

В оккупированном ВСУ Запорожье в результате удара выгорели складские помещения на площади не менее 550 квадратных метров.



Нанесение ударов по объектам, используемым противником в военной и экономической деятельности, продолжается и в утренние часы 25 июля.
22 комментария
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  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +7
    Сегодня, 07:15
    "Значительное число реактивных «Гераней» и беспилотников других моделей «посетили» Одесский морской порт". Парочка торпед в борта каким-нибудь корытам была бы не лишняя
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:38
      Цитата: кокосов тима
      Парочка торпед в борта каким-нибудь корытам была бы не лишняя
    2. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 07:42
      Можно Посейдоном туда шандарахнуть, а из моря вверх по Днепру в любое место сгодится - им можно и те мосты через Днепр сносить.
      1. olbop Звание
        olbop
        0
        Сегодня, 09:44
        Увы, классические торпеды невозможно туда доставить - и мелко, и все прикрыто ПВО и береговыми противокорабельными ракетами.
        Но можно слегка пофантазировать насчет "умных" торпед с пресловутым ИИ, которые будучи выпущенные с безопасного расстояния ПЛ или самолета-торпедоносца, сами найдут путь к причалам вражеского порта.
        Уверен, что если таких торпед пока нет, то над ними уже давно работают.
        Посейдон тут как-то неуместно смотрится. За его баснословную цену можно создать десятки торпед попроще.
  2. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    +5
    Сегодня, 07:17
    Украина оставляет Румынию без топлива
    Поставки нефти в Румынию сократились после того, как Казахстан приостановил отгрузки через новороссийский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). После нападений Украины на танкеры, которые загружали казахстанскую нефть на КТК, Астана заявила, что пока “вынуждена прекратить” прокачку нефти по трубопроводу КТК.
    Казахстан поставляет чуть более 50% сырой нефти, перерабатываемой в Румынии, при этом менее 30% поступает из местных источников, а остальные около 20% - из Азербайджана и Ирака. По сообщению Digi24, правительство Румынии заявило, что “будет искать решения, если решение Казахстана прекратить транспортировку сырой нефти по трубопроводу КТК на фоне ситуации с безопасностью в Черном море окажет серьезное влияние на цены на топливо”. По словам румынского премьер-министра Боляна, НПЗ «Петромидия», принадлежащий компании «Ромпетрол», может столкнуться с сокращением объемов производства на 10-15% в августе. Это произойдет, если поставки нефти из Казахстана будут приостановлены на длительный срок и не будут найдены альтернативы.
    Поскольку Румыния начнет испытывать проблемы с топливом, соответственно сократятся и поставки топлива из Румынии на Украину... Бандеровцы в очередной раз с радостными воплями отпилили сук, на котором сидели..Но рыжые английские уши явно вылазят наружу.Только они способны на гадость Штатам.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +6
      Сегодня, 07:48
      Сейчас и хуситы раздолбали саудовский НПЗ гигант. Нефти по сто за баррель не будет и по сто пятьдесят тоже.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 07:23
    Было понятно, что хуторские, как всегда, врали когда орали, что в результате наших атак порты прекратили свою деятельность. Нельзя им верить никогда. Только разведка и удары.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 07:31
      Теренин hi ,согласен,контроль за такими объектами должен быть тотальным,слишком быстро иногда они востонавливают.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 07:58
        Цитата: Ропот 55
        Теренин hi ,согласен,контроль за такими объектами должен быть тотальным,слишком быстро иногда они востонавливают.

        hi
        В отличии от нас англосаксы давно включили информационный туман в борьбу против России.
        Это можно было понять по "минских договорнякам", последствия которых мы сейчас расхлебываем продолжая доверительно задыхаться в вони Анкориджа.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:49
          Гена! hi порты и суда - это прекрасно. Но, может, я недостаточно военный, и не понимаю - почему нельзя долбить по пунктам ж/д переходов, чтоб и там поставки прекратить? Отрезал от всех поставок, чтоб ни патрона ни гвоздя
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 07:25
    А как скакали. Как скакали.. А какие были кастрюли сковородки, салатницы... Как было весело, недоделанным ...
  5. Serafim Звание
    Serafim
    +3
    Сегодня, 07:49
    В оккупированном ВСУ Запорожье в результате удара выгорели складские помещения на площади не менее 550 квадратных метров.

    Что- то не то.
    550 кв.метров это прямоугольник размерами всего 20х27,5 метров .
    1. trromar Звание
      trromar
      +3
      Сегодня, 08:00
      В результате удара - один удар, наверно геранью-2 (50кг ВВ), как раз так и есть.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 08:03
    Отголоски вчерашнего прилёта по выставке рядом с Киевом.
    При ударе по военной выставке в Киевской области погибла сотрудница Управления госохраны Украины

    Во время ракетного удара по военной выставке в Киевской области погибла Валентина Савицкая — глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Украины.

    О гибели высокопоставленной сотрудницы в соцсетях сообщил её муж.

    Именно УГО отвечает за безопасность высших лиц киевского режима, включая самого Зеленского, а также занимается охраной правительственных зданий и сопровождением иностранных делегаций.
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 08:14
      Симпатичная, была, что её туда занесло руководить, славы не хватало.
      1. bars042 Звание
        bars042
        +1
        Сегодня, 08:26
        - Ведьму на костёр !
        - Но она же красивая
        - Хорошо, но потом на костёр !
      2. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        +1
        Сегодня, 08:30
        а какая у неё слава была?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:50
          Какой у неё Слава был? Да хрен знает, может и не один
  7. Семенов Звание
    Семенов
    0
    Сегодня, 08:11
    Наконец-то начали долбать как положено. Это точно к выборам готовятся.
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 08:56
      Да не поможет, там реальный рейтинг наверное у же давно с большим минусом. Так что без накруток никак, не зря сча от выборов стали отстранять претендентов даже с минимумом поддержки, под любым поводом.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:51
    Порадовался бы, если бы не это:

    Украинскими дронами атакован логистический центр WB в Екатеринбурге, удар пришелся на автомобили прямо перед складом.

    Сообщают, что на основное здание склада огонь не перекинулся.

    Екатеринбург находится почти в 1800 км от границы с Украиной.
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 09:58
    АЗС против Вайлберриз.
    Да и фиг с ними, с этими складами большого перекупа?!
    А с теми мелкими предприятиями, которые на складах Вайлберриз произведённое на своих маленьких предприятиях?
    А с теми, кто на этих маленьких предприятиях работали, но будут не нужны и денег больше не получат?
    На их АЗС работы лишится человек 10?
    На маленьких предприятиях, которые что то делали, пусть даже когтеточки, и продавали на Вайлберриз, работы лишатся 3-5 человек.
    Это равный размен?