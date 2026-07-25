Иран ударил по базе США в Бахрейне и повторно атаковал серверный узел Amazon

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Иран ударил по базе США в Бахрейне и повторно атаковал серверный узел Amazon

Иран продолжил нанесение ударов по объектам противников в регионе. Поступают сведения о серии ударов по американской военной базе Эль-Джафир в Бахрейне. Обращает на себя внимание тот факт, что зенитный ракетный комплекс Patriot с задачей по прикрытию крупного военного объекта не справился.

В сети появляются кадры, которые комментируются как отказ ЗУР Patriot при попытке перехватить ракету КСИР.





В результате ударов по военной базе США в Бахрейне на территории этого объекта вспыхнул пожар. Иранская сторона заявляет об уничтожении и того самого комплекса Patriot, которым американцы пытались свою базу защитить.

Сообщается о повторных прилётах по серверному узлу Amazon в том же Бахрейне. Иран назвал объект «цифровыми глазами» Центрального командования ВС США (CENTCOM) и важным узлом обработки разведданных и военных коммуникаций. По заявлению КСИР, удар стал ответом на атаки США по иранским объектам, в частности по строящейся АЭС.

По последним данным, новые прилёты по крупному объекту Amazon обнулили работы по его восстановлению после удара, нанесённого Ираном накануне. При этом у США и их региональных союзников в войне против Ирана возникли существенные трудности с обработкой данных военной логистики, что как минимум частично подтверждает заявления официального Тегерана о том, что объект этот используется в военных целях. Мало того, возникли сложности с проведением валютных операций.

Разгорается пожар на заводе компании Saudi Aramco в городе Джизан (Саудовская Аравия). Одновременно с заводом йеменские хуситы ударили и по нефтепроводу, который к этому НПЗ подходил, что только усилило пожар. Джизан и его окрестности окутаны едким дымом. Фото приложено в начале материала.
11 комментариев
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  1. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +15
    Сегодня, 08:16
    Иран действует последовательно,без каких либо нарисованных линий
  2. HAM Звание
    HAM
    +8
    Сегодня, 08:17
    Янки пошли по шерсть,а вернулись стрижеными.... laughing Да как персы смели!Это ж "Пэтриот"!!!..
  3. Семенов Звание
    Семенов
    +12
    Сегодня, 08:21
    Ну молодцы иранцы с хуситами, "это прямо праздник какой-то"!
  4. PASus Звание
    PASus
    +10
    Сегодня, 08:32
    Шаг за шагом персы выносят военные объекты и инфраструктуру гражданской логистики, нефтепереработку - впечатляющая стратегия и главное принесет результат, довольно быстро!
    Есть чему поучиться "мудрецам" пытающимся урезонить кусачую собачку, но в упор не замечающим хозяина дающего команду "фас"
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +13
    Сегодня, 08:35
    Иран номинировать на премию мира, Йемен на премию по экономике.
  6. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    +9
    Сегодня, 08:40
    Персам нужно нефтянку и НПЗ выносить у арабов. Пусть опять верблюдов пасут. А то построили в Саудовской Аравии самый крупный НПЗ для замены российского бензина на экспортных рынках....правда туда прилетело от парней в тапках....
  7. Панадол Звание
    Панадол
    +11
    Сегодня, 08:45
    Ещё бы по Палантировскому дата центру персы засандалили бы . Раз наши боятся обидеть партнёров!
    Что касается штаба флота , то там , вероятно , уже и нечего бомбить. Первого раза хватило.
  8. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +1
    Сегодня, 08:59
    Мечта обывателя:
    Заявить матрасникам, что мы помогаем Ирану раз они помогают Украине
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 09:00
    При этом у США и их региональных союзников в войне против Ирана возникли существенные трудности с обработкой данных военной логистики, что как минимум частично подтверждает заявления официального Тегерана о том, что объект этот используется в военных целях.

    США не смогут обеспечить свою элементарную жизнедеятельность без туалетной бумаги и кока колы
    А без компьютера они вообще - беспомощные де билы
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Сегодня, 09:00
    Показательный пример того, что означает политика когда - "Слова не расходятся с делом"
    Молодцы персы! good
  11. Владимир Еремеев Звание
    Владимир Еремеев
    +3
    Сегодня, 09:13
    ...достойный пример для подражания!