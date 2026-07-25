Иран ударил по базе США в Бахрейне и повторно атаковал серверный узел Amazon
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Иран продолжил нанесение ударов по объектам противников в регионе. Поступают сведения о серии ударов по американской военной базе Эль-Джафир в Бахрейне. Обращает на себя внимание тот факт, что зенитный ракетный комплекс Patriot с задачей по прикрытию крупного военного объекта не справился.
В сети появляются кадры, которые комментируются как отказ ЗУР Patriot при попытке перехватить ракету КСИР.
В результате ударов по военной базе США в Бахрейне на территории этого объекта вспыхнул пожар. Иранская сторона заявляет об уничтожении и того самого комплекса Patriot, которым американцы пытались свою базу защитить.
Сообщается о повторных прилётах по серверному узлу Amazon в том же Бахрейне. Иран назвал объект «цифровыми глазами» Центрального командования ВС США (CENTCOM) и важным узлом обработки разведданных и военных коммуникаций. По заявлению КСИР, удар стал ответом на атаки США по иранским объектам, в частности по строящейся АЭС.
По последним данным, новые прилёты по крупному объекту Amazon обнулили работы по его восстановлению после удара, нанесённого Ираном накануне. При этом у США и их региональных союзников в войне против Ирана возникли существенные трудности с обработкой данных военной логистики, что как минимум частично подтверждает заявления официального Тегерана о том, что объект этот используется в военных целях. Мало того, возникли сложности с проведением валютных операций.
Разгорается пожар на заводе компании Saudi Aramco в городе Джизан (Саудовская Аравия). Одновременно с заводом йеменские хуситы ударили и по нефтепроводу, который к этому НПЗ подходил, что только усилило пожар. Джизан и его окрестности окутаны едким дымом. Фото приложено в начале материала.
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