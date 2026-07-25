Крупнейший на Украине производитель масла останавливает работу в одесских портах

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Крупнейший на Украине производитель масла останавливает работу в одесских портах

Группа компаний Allseeds, крупнейший украинский производитель и экспортёр растительного масла, объявила о временной приостановке операционной деятельности в Одесской области. Причиной названо резкое ухудшение ситуации с безопасностью на фоне участившихся ракетных ударов и атак беспилотников по портовой и логистической инфраструктуре региона.

Пресс-служба группы компаний:

Дальнейшая операционная деятельность в текущих условиях сопряжена с чрезвычайно высокими рисками для жизни и безопасности сотрудников компании, а также для производственных мощностей.

Компания утверждает, что остановка носит временный характер. Она намерена сохранить ресурсы и возможности для возобновления работы после стабилизации обстановки.

Allseeds располагает мощностями по переработке до 2,4 тыс. тонн подсолнечника в сутки, емкостями для хранения более 100 тыс. тонн масла и общими мощностями перевалки до 1 млн тонн в год. Годовой оборот компании оценивается в диапазоне 50 млн. долларов. Черноморский терминал Allseeds обеспечивает до 15% украинского портового экспорта растительных масел.

Примечательно, что процесс экспорта растительного масла киевским режимом использовался в том числе для оплаты поставок оружия и военной техники. Морские суда с военными грузами заходили в порты Одесской области, разгружались, а оттуда часть из них вывозила подсолнечное, рапсовое и другие растительные жиры по так называемому «зерновому коридору». Таким образом, коридор фактически выполнял двустороннюю функцию: в сторону Украины поступали вооружение и боеприпасы, в обратном направлении вывозилась сельхозпродукция — в том числе в счёт оплаты за оказание военной помощи.

Остановка Allseeds стала очередным свидетельством того, что систематические удары по портовой инфраструктуре Одесской области продолжают осложнять работу крупного бизнеса, лишая киевский режим важного источника валютной выручки, используемой для финансирования военных поставок.
17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 08:50
    Главное не останавливаться,есть и ещё компании на Украине которые должны перестать работать до лучших времён.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 09:07
      Цитата: Ропот 55
      Главное не останавливаться

      Похоже, что останавливаться не собираются, просто другого способа нет для остановки снабжения укронацистского режима со стороны партнёров-спонсоров из ЕС.
      Кстати, вчера поздно вечером, грозная Кая Каллас, в приступе гнева из-за прилётов по известной выставке возле Киева, пообещала ещё более жесточайшие санкции и вызов постпреда РФ.
      Её "ответ на". smile
      МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала вызвать "постпреда" России при ЕС после российских ударов по Киевской области.
      "В ответ на сегодняшние удары мы вызовем постпреда России при ЕС", — написала она в соцсети X.
      Каллас также заявила, что планирует предложить странам Евросоюза новые санкции против Москвы.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        -1
        Сегодня, 09:16
        А что, у нас есть "полпред России при ЕС?"
        Для чего?
        Также как и полпред ЕС в Росии, он тоже есть?
        И любит есть?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:53
          Прям, тот же вопрос! Чтобы что - плевки собирать?
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 08:53
    Плюс для украинцев в том, что масло, равно как и зерно останутся у них - голод зимой не грозит.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:54
      Масло, может, и вместо солярки пойдет?
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 08:54
    Наконец-то появился реальный результат. Если бы не совместные финансовые интересы наших олигархов с хохлом, то с этого и началось бы СВО четыре года назад!
    С нетерпением ждём мосты...
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:55
      И пункты перехода!! Регулярно и аккуратно
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 09:03
    объявила о временной приостановке операционной деятельности
    Оптимисты, однако. Пришла пора и ж/д- и автотрафик перекрывать. Чтобы до самых упоротых селюков дошло, на кого лапку задрали.
  5. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 09:04
    И это только верхушка айсберга … скоро они начнут опять скулить что мы лишаем бедных негров зерна (типа они весь мир кормят а мы вот) хотя обычно этоидёт на прокорм испанских свиней в Египет и прочим платежеспособным а вот не там где беднота и голод
    Направление ударов верное никто не должен морем или по Дунаю снабжать чумную коричневую шумерию оружием боеприпасами и прочими ништяками
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 09:13
      емкостями для хранения более 100 тыс. тонн масла и общими мощностями перевалки до 1 млн тонн в год.

      А масло тоже хорошо горит!
      Хрен ( огородное растение) чем потушишь!
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 09:16
      Цитата: silberwolf88
      скоро они начнут опять скулить что мы лишаем бедных негров зерна

      Так уже - на понедельник экстренное заседание ООН назначено. Посмотрим что они там скулить будут...
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        0
        Сегодня, 09:45
        Да пусть везут через вольный город Данциг или выпросят у Бацки коридор к Мемелю … для Африки ничего не жалко)))
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 09:56
          Ну так то да, когда они под Речью Посполитой были, поляки их зерно по Бугу и Висле до Гданьска спускали, а там коггами на биржу в Амстердам. Панам - золото и бриллианты, холопам - кнута и розог wassat Ляпота!!!
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 09:49
    Они своё подсолнечное масло не продадут на экспорт. Мы своё моторное масло в нашей стране станем покупать подороже.
    Личное мнение...
    Размен не равноценный. У них не получит доход экспортер, а у нас получит дополнительный расход автовладелец.
  7. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 09:53
    деятельность в текущих условиях сопряжена с чрезвычайно высокими рисками для жизни и безопасности сотрудников компании

    Точно сопряжена с чрезвычайно высокими рисками для жизни? Значит ее сотрудники мужского пола пойдут на менее опасное предприятие т.е. на фронт. Людоловы уже дежурят на проходных.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:58
    Надо и завод похоронить , масло можно вместо дизеля использовать, следовательно это военный объект.