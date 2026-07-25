Крупнейший на Украине производитель масла останавливает работу в одесских портах
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Группа компаний Allseeds, крупнейший украинский производитель и экспортёр растительного масла, объявила о временной приостановке операционной деятельности в Одесской области. Причиной названо резкое ухудшение ситуации с безопасностью на фоне участившихся ракетных ударов и атак беспилотников по портовой и логистической инфраструктуре региона.
Пресс-служба группы компаний:
Дальнейшая операционная деятельность в текущих условиях сопряжена с чрезвычайно высокими рисками для жизни и безопасности сотрудников компании, а также для производственных мощностей.
Компания утверждает, что остановка носит временный характер. Она намерена сохранить ресурсы и возможности для возобновления работы после стабилизации обстановки.
Allseeds располагает мощностями по переработке до 2,4 тыс. тонн подсолнечника в сутки, емкостями для хранения более 100 тыс. тонн масла и общими мощностями перевалки до 1 млн тонн в год. Годовой оборот компании оценивается в диапазоне 50 млн. долларов. Черноморский терминал Allseeds обеспечивает до 15% украинского портового экспорта растительных масел.
Примечательно, что процесс экспорта растительного масла киевским режимом использовался в том числе для оплаты поставок оружия и военной техники. Морские суда с военными грузами заходили в порты Одесской области, разгружались, а оттуда часть из них вывозила подсолнечное, рапсовое и другие растительные жиры по так называемому «зерновому коридору». Таким образом, коридор фактически выполнял двустороннюю функцию: в сторону Украины поступали вооружение и боеприпасы, в обратном направлении вывозилась сельхозпродукция — в том числе в счёт оплаты за оказание военной помощи.
Остановка Allseeds стала очередным свидетельством того, что систематические удары по портовой инфраструктуре Одесской области продолжают осложнять работу крупного бизнеса, лишая киевский режим важного источника валютной выручки, используемой для финансирования военных поставок.
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