На выставке под Киевом был ликвидирован полковник Центра спецопераций СБУ
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Продолжает поступать информация о последствиях удара ВС РФ по оружейной выставке, которая накануне проходила в Киевской области. Напомним, что организаторы выставки перед её началом опубликовали афишу в социальных сетях, а потом проводили онлайн-регистрацию. Удары «Цирконов» обнулил милитаристское действо, участниками которого, как уже сообщало «Военное обозрение», были и представители иностранных компаний из сферы ВПК, а также зарубежные военные.
Теперь стало известно, что среди ликвидированных при ракетном ударе по выставке вооружения под Киевом был и офицер СБУ Эдуард Сиренко. Он находился в звании полковника. В ряде украинских источников сообщается о том, что Сиренко руководил управлением Центра специальных операций СБУ, а также занимался деятельностью в связке с Главным управлением разведки Украины.
В своё время Сиренко проходил военную службу на территории Ирака, где напрямую контактировал с военнослужащими (включая сотрудников спецслужб) Британии и США.
В качестве своеобразного «антикриза» в украинских соцсетях решили распространить заявление о том, что Сиренко на момент удара по выставке был уже «бывшим сотрудником СБУ». В 2018 году его задерживали по подозрению в создании ОПГ, однако никакого уголовного наказания он не понёс.
Ранее сообщалось о гибели на выставке под Киевом сотрудника одной из польских компаний военно-промышленного сектора. Он занимался вопросами логистики поставок оружия на территорию Украины.
Есть мнение, что ещё несколько недель подряд будут появляться данные о том, кого ракетным ударом удалось «задвухсотить» на том самом мероприятии, носившем название «Армада» и проходившем на стрелковом полигоне в Киевской области.
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