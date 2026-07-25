На выставке под Киевом был ликвидирован полковник Центра спецопераций СБУ

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На выставке под Киевом был ликвидирован полковник Центра спецопераций СБУ

Продолжает поступать информация о последствиях удара ВС РФ по оружейной выставке, которая накануне проходила в Киевской области. Напомним, что организаторы выставки перед её началом опубликовали афишу в социальных сетях, а потом проводили онлайн-регистрацию. Удары «Цирконов» обнулил милитаристское действо, участниками которого, как уже сообщало «Военное обозрение», были и представители иностранных компаний из сферы ВПК, а также зарубежные военные.

Теперь стало известно, что среди ликвидированных при ракетном ударе по выставке вооружения под Киевом был и офицер СБУ Эдуард Сиренко. Он находился в звании полковника. В ряде украинских источников сообщается о том, что Сиренко руководил управлением Центра специальных операций СБУ, а также занимался деятельностью в связке с Главным управлением разведки Украины.



В своё время Сиренко проходил военную службу на территории Ирака, где напрямую контактировал с военнослужащими (включая сотрудников спецслужб) Британии и США.

В качестве своеобразного «антикриза» в украинских соцсетях решили распространить заявление о том, что Сиренко на момент удара по выставке был уже «бывшим сотрудником СБУ». В 2018 году его задерживали по подозрению в создании ОПГ, однако никакого уголовного наказания он не понёс.

Ранее сообщалось о гибели на выставке под Киевом сотрудника одной из польских компаний военно-промышленного сектора. Он занимался вопросами логистики поставок оружия на территорию Украины.

Есть мнение, что ещё несколько недель подряд будут появляться данные о том, кого ракетным ударом удалось «задвухсотить» на том самом мероприятии, носившем название «Армада» и проходившем на стрелковом полигоне в Киевской области.
19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 09:16
    Эх почаще бы такие операции,да чтоб мишени "пожирнее".
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      +1
      Сегодня, 09:44
      собака получила своё,
      собаке собачий капут
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 09:47
      На выставке под Киевом был ликвидирован полковник Центра спецопераций СБУ

      Хорошо и справедливо прилетело по военной выставке украинских бандерлогов!.
      Это был Пламенный привет от России украинским и западным "миротворцам"!
      Нет худа без добра!
      Земля им всем стекловатой!
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 09:16
    Есть мнение, что ещё несколько недель подряд будут появляться данные о том, кого ракетным ударом удалось «задвухсотить

    Неее... Они все погибли в результате несчастного случая.
    laughing
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 09:30
      Цитата: ваш вср 66-67
      ... Они все погибли в результате несчастного случая.
      laughing
      Волки и медведи на них напали, когда они в лесу грибы-ягодки собирали wassat да змеи ужалили, или укусили
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 09:42
        Фото полковника с интересным высказыванием в комментарии к нему, видимо от сослуживца:
        "Надеюсь, организаторы выставки довольны?" (перевод с мовы)
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 09:37
      Цитата: ваш вср 66-67
      Есть мнение, что ещё несколько недель подряд будут появляться данные о том, кого ракетным ударом удалось «задвухсотить

      Неее... Они все погибли в результате несчастного случая.
      laughing


      Флэш и многие украинские представители ВПК,находившиеся там во время удара не пострадали,они уже успели отписаться что были на выставке,но не пострадали по данным с наших MAX-каналов, приводящих посты,написанные представителями украинского ВПК после удара. Вероятно заранее были предусмотрены меры безопасности в случае возможного удара по выставке.

      .Кадры из села Капитановка в Киевской области, где на выставку оборонной продукции Украины прилетели принять участие российские образцы вооружений в лице 2 гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон» и 8 оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-1/2 «Искандер-М/-1000»

      ВСУ провели выставку в загородном посёлке, пытаясь прикрыться гражданскими.





  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 09:19
    среди ликвидированных при ракетном ударе по выставке вооружения под Киевом был и офицер СБУ Эдуард Сиренко.

    Вот так и надо! Что бы и под Киевом было не безопасно для их офицерского состава...
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 09:20
    был ликвидирован полковник Центра спецопераций СБУ

    Ну надо же...жирная добыча. good
    Разведчикам и ракетчикам нашим мое второе поздравление...молодцы!!!
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 09:20
    Как пела одна певичка на окупантской мове, содержавшая весь СССР:
    "Ах вернисаж, ах вернисаж!
    Какой портрет, какой пейзаж!"
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 09:58
      Цитата: faterdom
      Как пела одна певичка

      Давайте все же смотреть правде в глаза!
      Какая бы Ротару не стала сейчас, но в прошлом она была не певичка, а любимая миллионами граждан СССР певица с большой буквы!
      пысы. Ни в какое сравнение с абп.
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Сегодня, 09:22
    ... среди ликвидированных при ракетном ударе по выставке вооружения под Киевом был и офицер СБУ Эдуард Сиренко.

    Ну вот первый пошёл к своему кумиру Стёпке Бандере. Остальным тоже в очередь!
    И всем земля стёкловатой!
  7. Sergio Vo Звание
    Sergio Vo
    +2
    Сегодня, 09:25
    Ну вот, можем же, если захотим! Главное — разрешить больше инициативы вниз и не мешать налаживанию горизонтальных связей между разными подразделениями.
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:27
    Поговаривают, что на этой выставке ВС РФ удалось продемонстрировать около 20 двухсотых и несколько десятков трёхсотых.
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 09:30
      Этот то чего на великую Россию полез воевать. А Валя Савицкая - у нас среди русских таких фамилий достаточно, жаль - очень даже симпатичная девушка была.
  9. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 09:31
    Почаще такие выставки проводить шумерам надо … почаще … и приглашать поболее поставщиков с запада))) … хорошая прям площадка для коммуникаций с пантеоном хероев и небесными сотнями и тысячами
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 09:40
    Ждали на этой выставке "почетных гостей" Мадяра (Бровди) и Штилермана. Но они, к сожалению, не приехали. Мадяр вообще из бункера не вылезает, мобильником не пользуется, семью тоже перепрятал.
  11. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 09:41
    Российское оружие произвело невиданный фурор на этой выставке! Причём не посетители посещали наш стенд с образцами, а сами образцы посещали участников!
  12. сайгон Звание
    сайгон
    0
    Сегодня, 09:55
    Эх коли масть пошла так может верховный приказ отдаст мосты в труху ? Граждане просто мечтают о таком