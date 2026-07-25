Дефицит топлива отступает: в 45 регионах РФ сократились очереди на АЗС

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Дефицит топлива отступает: в 45 регионах РФ сократились очереди на АЗС


Ситуация на топливном рынке России продолжает стабилизироваться. Власти 45 регионов сообщили о снижении ажиотажного спроса и сокращении очередей на заправках. Однако проблема сохраняется в ряде субъектов, особенно остро – в Крыму и Севастополе.



В Центральном федеральном округе топливная ситуация улучшилась в большинстве регионов. Под Орлом очереди исчезли полностью, в остальных регионах ЦФО заметно снизились, хотя в одном субъекте ажиотаж пока сохраняется.

На Северо-Западе положительная динамика наблюдается в шести регионах, но в Ленинградской области спрос по-прежнему высокий.

В Приволжье ситуация выправляется в нескольких областях и республиках, а на Урале очереди остаются почти повсеместно. На Дальнем Востоке в одних регионах дефицита практически нет, но в Якутии, под Хабаровском и на Камчатке всё ещё наблюдается дефицит топлива.

В Сибири кризис идёт на спад под Новосибирском, Омском, Кемерово. В остальных регионах всё еще есть очереди на заправках и действуют ограничения.

Наиболее сложная ситуация, по данным региональных властей, сохраняется в Крыму и Севастополе. Глава республики Сергей Аксёнов ранее признавал, что напряжённость с поставками топлива остаётся и сохранится «на некоторое время». Он также добавил, что в определённые дни топлива в свободной продаже не будет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе совещания у президента докладывал, что город получает лишь треть от необходимого суточного объёма, а литр самого востребованного АИ-95 стоит 197 рублей – более чем вдвое выше обычного уровня.
27 комментариев
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  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +3
    Сегодня, 10:03
    Главная проблема, что если вдруг случится чудо, и объемы производства бензина вернутся к былому, цены на бензин не упадут. Народ платит, значит можно дальше поднимать.
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      0
      Сегодня, 10:28
      Дагестан, не было никаких очередей и бензин не заканчивался, цены на топливо подняли до 120 руб. и все дела. Ажиотаж создан искусственно, заинтересованные лица — олигархи и государство, исключение — Крым, с топливом проблемы. Наша страна воюет, понятно, проблемы с деньгами, так вы скажите народу прямо: надо помочь фронту, разве кто откажется. Не держите только народ за идиотов.
      1. spektr9 Звание
        spektr9
        0
        Сегодня, 10:35
        Дагестан, не было никаких очередей и бензин не заканчивался, цены на топливо подняли до 120 руб. и все дела.

        А что хороший вариант что бы ажиотажа не было бахнуть по 500р цену и все, очередей нет, а если будут собираться до 1200р поднять hi
    2. alexbor Звание
      alexbor
      -3
      Сегодня, 11:22
      Народ платит, значит можно дальше поднимать.

      ну, нашим барыгам только в радость, опять же бюджет пополниться, пу деньги на войну ох как нужны
    3. alexbor Звание
      alexbor
      -1
      Сегодня, 11:25
      вернутся к былому, цены на бензин не упад

      а когда при нынешней власти цены падали? им нужнее, мало купили недвиги, земли, яхт и должно остаться правнукам...
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 11:37
        минусатор, скажи когда цены снижались, при СТАЛИНЕ после тяжелейшей войны снижались, а при нынешней власти ни разу!
        -------------------------------------------------------------------
        собралась тут куча борцов за царя и власть
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 10:04
    Дефицит топлива отступает: в 45 регионах РФ сократились очереди на АЗС

    А 130 рублей за литр 85 и ДТ никуда не делись...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 10:12
      Цитата: yuriy55
      Дефицит топлива отступает: в 45 регионах РФ сократились очереди на АЗС

      А 130 рублей за литр 85 и ДТ никуда не делись...

      Народ и по 300 за литр покупает - из канистр на трассе
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 10:15
      Ну вот зачем вы так?!

      Да, короткий!
      Но по существу!
      Что то скрин не грузится.
      О, кажется загрузился. Смотрите.
    3. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      0
      Сегодня, 11:27
      У нас на Роснефти 95 по 66 и очередь часа на 2 и 3. Я вчера заправлялся по 140 на Газпром нефти без очереди. Сын гоняли на Роснефть конторские машины. Два деда в очереди хвалились что один уже в гараже запас 460 литров, а второй только 280
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 12:04
        Цитата: Сергей250455
        Два деда в очереди хвалились что один уже в гараже запас 460 литров, а второй только 280
        бензин портится со временем. Особенно высокооктановый. И довольно быстро. 2-3 месяца и характеристики будут сильно хуже.
        1. anatolmd Звание
          anatolmd
          0
          Сегодня, 12:15
          Один раз в год обновляю и заливаю в авто бензин из канистр резерва генератора - все нормально.
          По крайней мере, я не ощутил каких-то сбоев..
        2. Энный Звание
          Энный
          0
          Сегодня, 12:16
          До одного года гсх. И через год он будет сильно дороже.
  3. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 10:08
    "Дефицит топлива отступает"

    Когда дефицит топлива возник, никто не спешил посыпать голову пеплом, признаваясь в том, что не предвидели и не предусмотрели.
    Когда дефицит топлива ослаблен, победители дефицита начали спринт к похвалам и заслугам перед Отечеством.
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      -3
      Сегодня, 10:11
      А ведь главное, если бы не Путин, что дал поручение правительству побороть кризис - так бы и сидели без бензина! Спасибо ему. Низкий поклон царю батюшке. Только он засиаввояет бояр работать.
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 11:28
        Низкий поклон царю батюшке

        царь хороший, бояре плохие...
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 10:10
    В Сибири кризис идёт на спад под Новосибирском,

    Согласен! Очередей стало меньше, и если бы не хапуги и рвачи, очереди не было бы! Дело в том, что одни затаривают бочками " про запас", а другие везут в Алтайский край перепродать. Граничим буквально в десяти км, и по направлению Бурла, Славгород, Яровое бензина нет, а если и есть, то по конским ценам!
    Одни оттуда едут к нам, к другим едут наши "сердобольные перекупы"!
    А подальше от нас в сторону Новосибирска, буквально в 60-ти, 80-ти км, вообще нет очередей!
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 10:53
      Так ещё пару недель назад новая шутка разошлась:"очереди на бензин исчезли.Появилась другая проблема, где взять ещё канистры? "
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 11:56
        Да за канистры - смели все канистры в городе - цены на них подскочили в 3 раза - цены на газовое оборудование в три раза - сейчас правда цены упали почти до кризисных - и да проблема с бензином у нас отошла - очереди еще большие - но время заправки не превышает 20-30 минут - цены прежние у нас их не повышали - просто закрывали заправки
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 10:19
    Сообщение на укроинформканале с жалобами на трудности с заправкой. На что-то другое рассчитывали?
    "А нас-то за що!" - в действии.😯
    Заправитися буде важко: за ніч рф знищила чотири АЗС на Полтавщині на трасі до Києва

    Заправиться будет трудно: за ночь рф уничтожила четыре АЗС на Полтавщине на трассе в Киев
  6. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 10:23
    Ситуация на топливном рынке России продолжает стабилизироваться.
    Очередная перемога провалилась. Кстати, есть мнение, что кризис с самого начала возник не из-за того что все НПЗ вот прямо разбомбили полностью, а потому что владельцы решили денег срубить, но им объяснили, что так делать не стоит.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      Сегодня, 11:00
      есть мнение, что кризис с самого начала возник не из-за того что все НПЗ вот прямо разбомбили полностью, а потому что владельцы решили денег срубить

      сложно, бензин на склад не положишь
      более того, был на АЗС, бензовозы постоянно разгружаются
  7. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:46
    Лохи поостыли , проблему с бензином закончились.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:10
    Бензин, надо полагать, из Индии?
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 11:21
    Цитата: ваш вср 66-67
    В Сибири кризис идёт на спад под Новосибирском,

    Согласен! Очередей стало меньше, и если бы не хапуги и рвачи, очереди не было бы! Дело в том, что одни затаривают бочками " про запас", а другие везут в Алтайский край перепродать. Граничим буквально в десяти км, и по направлению Бурла, Славгород, Яровое бензина нет, а если и есть, то по конским ценам!
    Одни оттуда едут к нам, к другим едут наши "сердобольные перекупы"!
    А подальше от нас в сторону Новосибирска, буквально в 60-ти, 80-ти км, вообще нет очередей!


    Вы не правы!
    Хапуги и рвачи были в СССР.
    Если Вы и я живем в одной стране, в РФ, то не надо такие слова использовать.
    Если бывший советский спекулянт в 2026-м году не купит арбузы в Астрахани, не перевезет их в Новгород, не продаст втридорога, то арбузы так и не вырастут в Новгороде. Даже Постановление Правительства не поможет.
  10. ohka Звание
    ohka
    0
    Сегодня, 11:23
    Когда начались массовые атаки беспилотников власти решили, что они используют интернет и стали его отключать. Результат нулевой. Потом кому-то пришла в голову гениальная по своей простоте идея - раз беспилотники работают на бензине, давайте отключим бензин...
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:45
    Налёты на НПЗ не последние, сегодня вжарили по тюменскому. Интересно, что за боинг 747 спокойно летел 2,5 тыс км.., тот же вопрос с прилетом в Екатеринбург. С бензином то вопрос решаемый, а с беспилотниками, похоже, нет.