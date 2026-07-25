Дорога Валуйки-Белгород на Харьковщине близка к тому, чтобы стать российской

В Харьковской области ситуация для противника продолжает осложняться. Наиболее сложно удерживать оборону ВСУ на северо-востоке, где российские войска продвигаются сразу с двух направлений. Причём центральной точкой продвижения, где штурмовые группы соединяться, с большой долей вероятности, станет значительный узел логистики – Приколотное.После освобождения нашими войсками Захаровки и Ивашкино, а также после выхода к селу Ивановка, до Приколотного остаётся порядка 10 км. При учёте того, что этот населённый пункт находится у автомобильной дороги, которая ранее соединяла Валуйки с Белгородом через территорию Харьковской области, есть все предпосылки для того, чтобы кратчайший автомобильный маршрут между этими городами перешёл под российский контроль. Эта автодорога короче той, которая проходит по территории Российской Федерации.Одновременно с этим противник имеет все «шансы» оказаться в окружении от приграничной зоны до упомянутого Приколотного. А это участок территории порядка 400 квадратных километров, который соответствует северо-восточному выступу Харьковщины, вдававшемуся в территории Белгородской области.Безусловно, рано говорить о том, что оборона противника на этом участке фронта рассыпалась. Однако пока ситуация развивается так, что ВСУ не могут не только организовать контратаки, но и остановить продвижение армии России на указанном выступе.

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