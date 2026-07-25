Деиндустриализация: в ФРГ рассказали, почему страна теряет производство
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Германская промышленность продолжает стремительно терять позиции. Как заявила гендиректор Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), страна ежемесячно теряет по 15 тысяч рабочих мест в промышленном секторе, а конкурентоспособность немецких производителей неуклонно снижается.
Ситуацию она назвала критической и призвала промышленность быстрее внедрять инновации, чтобы не отстать от технологического рывка, связанного с развитием искусственного интеллекта. Однако на пути к этому – жёсткое давление торговой политики Дональда Трампа и растущая конкуренция со стороны Китая.
Процесс деиндустриализации в Германии стал результатом многолетнего накопления системных проблем. Высокие налоги, дорогая рабочая сила, зарегулированность и, что особенно критично, стоимость энергоносителей, которая после разрыва связей с Россией выросла в разы.
Всё это привело к массовому выводу производств за пределы страны. Ранее эти процессы удавалось сглаживать за счёт эмиссии, но после ковида и начала конфликта на Украине модель дала сбой. Печатание денег больше не спасает, а лишь раскручивает инфляцию.
И в таких условиях Брюссель и Берлин делают ставку на перевооружение. Парадокс в том, что военные расходы, призванные «раскрутить» экономику, на самом деле усугубляют её проблемы. Основным покупателем оружия остаются страны ЕС, а не внешние рынки, где конкуренция ужесточается. Это, по сути, та же эмиссия, только под прикрытием оборонных нужд.
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