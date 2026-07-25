Деиндустриализация: в ФРГ рассказали, почему страна теряет производство

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Деиндустриализация: в ФРГ рассказали, почему страна теряет производство


Германская промышленность продолжает стремительно терять позиции. Как заявила гендиректор Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), страна ежемесячно теряет по 15 тысяч рабочих мест в промышленном секторе, а конкурентоспособность немецких производителей неуклонно снижается.



Ситуацию она назвала критической и призвала промышленность быстрее внедрять инновации, чтобы не отстать от технологического рывка, связанного с развитием искусственного интеллекта. Однако на пути к этому – жёсткое давление торговой политики Дональда Трампа и растущая конкуренция со стороны Китая.

Процесс деиндустриализации в Германии стал результатом многолетнего накопления системных проблем. Высокие налоги, дорогая рабочая сила, зарегулированность и, что особенно критично, стоимость энергоносителей, которая после разрыва связей с Россией выросла в разы.

Всё это привело к массовому выводу производств за пределы страны. Ранее эти процессы удавалось сглаживать за счёт эмиссии, но после ковида и начала конфликта на Украине модель дала сбой. Печатание денег больше не спасает, а лишь раскручивает инфляцию.

И в таких условиях Брюссель и Берлин делают ставку на перевооружение. Парадокс в том, что военные расходы, призванные «раскрутить» экономику, на самом деле усугубляют её проблемы. Основным покупателем оружия остаются страны ЕС, а не внешние рынки, где конкуренция ужесточается. Это, по сути, та же эмиссия, только под прикрытием оборонных нужд.
17 комментариев
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  1. sedoj Звание
    sedoj
    +2
    Сегодня, 10:23
    Процесс деиндустриализации в Германии стал результатом многолетнего накопления системных проблем. Высокие налоги, дорогая рабочая сила, зарегулированность и, что особенно критично, стоимость энергоносителей, которая после разрыва связей с Россией выросла в разы.

    Как говорится - за что боролись, на то и напоролись.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:33
    Нечего было с хохлотой связываться.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 11:31
      Ну, что сказали делать то они сделали. Результат не заставил себя долго ждать.
  3. Scaffold Звание
    Scaffold
    +3
    Сегодня, 10:38
    Нам в России спокойнее, когда Германия деиндустриализована. Пусть продолжают.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:10
      и, что особенно критично, стоимость энергоносителей, которая после разрыва связей с Россией выросла в разы.
      Нужно немчикам Северный поток восстановить, а то загнутся фрицы ! lol
    2. Saxahorse Звание
      Saxahorse
      +1
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Scaffold
      Нам в России спокойнее, когда Германия деиндустриализована. Пусть продолжают.

      Конечно спокойнее! Нас то, стараниями булкохрустов, давно деиндустриализировали. Сейчас все как при царе! Даже гвозди из Китая завозим..
  4. spektr9 Звание
    spektr9
    +1
    Сегодня, 10:45
    Ежемесячно тысячи немцев теряют работу...

    Какой ужас, а тысячи африканских детей голодают, дальше то что ?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:50
    Цитата: Ирек
    Нечего было с хохлотой связываться
    Все кто с ними имеет дело обязательно заляпаютсч коричневой субстанцией, тем из чего они все сделаны 💩💩
  6. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 10:52
    Что вы хотели от всё ещё оккупированной страны?
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 10:57
    Если и у птицы отрезать крылья , эта птица летать не сможет, если у птицы отрезать ноги, эта птица ходить не сможет.....А ФРГ, как промразвитая страна , отрезала энергию , а потом рынок сбыта . Причём сама.
  8. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +3
    Сегодня, 10:59
    Также помним про недавнюю новость про Varta:
    Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания

    https://topwar.ru/286782-nemeckij-proizvoditel-batarej-varta-bankrotitsja-cherez-139-let-posle-osnovanija.html
  9. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 11:19
    производство падает, но народ пока устраивается - безработица в Германии за июль 6,3% (2,94 млн.), осталась на уровне мая... задача гендиректор Федерального объединения немецкой промышленности выбить субсидии, но тут у Мерца свои приоритеты, и страшилками его не взять, а на рейтинг он положил
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:33
    Не хотят немцы воевать, но когда они останутся без работы, у них не будет выбора.
  11. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 11:34
    2 основные причины. Внешняя: одноразовость вещей победила качество. Внутренняя: финансисты и маркетологи победили инженеров.

    П.С.: Жаль, что "ненужное" в ФРГ оборудование и технологии, нельзя сегодня перевезти в РФ.
  12. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:53
    Они просто мазохисты.... .....
  13. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 12:54
    Цитата: Saxahorse
    Цитата: Scaffold
    Нам в России спокойнее, когда Германия деиндустриализована. Пусть продолжают.

    Конечно спокойнее! Нас то, стараниями булкохрустов, давно деиндустриализировали. Сейчас все как при царе! Даже гвозди из Китая завозим..

    Я хорошо знаю тебя по комментариям к статьям Андрея - всегда невпопад и спор ради спора. Вот и сейчас комментарий пальцем в небо. Даже если бы у нас не произошло собственой деиндустриализации, нам ВСЕ РАВНО спокойнее, если Германия имеет низкий промышленный потенциал.
  14. PASus Звание
    PASus
    0
    Сегодня, 12:57
    Интересно, какое количество граждан на соц.обеспечении критически загрузит бюджет Германии? Очевидно, что пока вполне терпимо, даже себе дикарей завозят, от которых отдача начнется в лучшем случае через 1-2 поколение социализации, ну или вобще не начнется