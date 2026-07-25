На Украине публично анонсировали ещё одну выставку вооружения во Львове
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После ракетного удара по выставке беспилотных систем «АРМАДА» в Бучанском районе Киевской области, в украинском сегменте соцсетей была обнаружена афиша ещё одного аналогичного мероприятия. На 28-29 августа во Львове запланировано проведение IRON DEMO 2026 – крупнейшей оборонно-технологической выставки Украины.
Организатором выступает кластер оборонных технологий IRON, объединяющий более ста украинских и двадцати иностранных компаний. Согласно анонсам, мероприятие соберёт свыше 150 производителей и более двух тысяч участников. В том числе военных, инженеров, разработчиков, инвесторов и чиновников. В первый день на выставочной площадке запланированы презентации и панельные дискуссии. Второй день должен пройти на полигоне с демонстрациями работы техники в полевых условиях.
Однако после того, как российская баллистика накрыла выставку «АРМАДА», организаторы которой публиковали афиши и вели открытую онлайн-регистрацию, судьба львовского мероприятия оказалась под вопросом. Зеленский уже заявил, что той выставки там точно не должно быть, и распорядился возбудить уголовные дела по факту халатности при организации мероприятия в условиях военного положения.
Проведение аналогичного форума на Западной Украине – тоже не гарантия безопасности. Расстояние от линии фронта до Львова составляет около 700–900 километров. Дистанция вполне преодолимая для российских ракет и беспилотников. На фоне вчерашних событий любой анонс подобных мероприятий становится фактором риска, а для организаторов – дополнительной головной болью.
Глава ОП Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) подтвердил, что среди участников вчерашней выставки «АРМАДА» в Киевской области были иностранные делегации. По его словам, показывали им в том числе дроны, предназначенные для ударов по России.
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