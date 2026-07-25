На Украине публично анонсировали ещё одну выставку вооружения во Львове

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На Украине публично анонсировали ещё одну выставку вооружения во Львове


После ракетного удара по выставке беспилотных систем «АРМАДА» в Бучанском районе Киевской области, в украинском сегменте соцсетей была обнаружена афиша ещё одного аналогичного мероприятия. На 28-29 августа во Львове запланировано проведение IRON DEMO 2026 – крупнейшей оборонно-технологической выставки Украины.



Организатором выступает кластер оборонных технологий IRON, объединяющий более ста украинских и двадцати иностранных компаний. Согласно анонсам, мероприятие соберёт свыше 150 производителей и более двух тысяч участников. В том числе военных, инженеров, разработчиков, инвесторов и чиновников. В первый день на выставочной площадке запланированы презентации и панельные дискуссии. Второй день должен пройти на полигоне с демонстрациями работы техники в полевых условиях.

Однако после того, как российская баллистика накрыла выставку «АРМАДА», организаторы которой публиковали афиши и вели открытую онлайн-регистрацию, судьба львовского мероприятия оказалась под вопросом. Зеленский уже заявил, что той выставки там точно не должно быть, и распорядился возбудить уголовные дела по факту халатности при организации мероприятия в условиях военного положения.

Проведение аналогичного форума на Западной Украине – тоже не гарантия безопасности. Расстояние от линии фронта до Львова составляет около 700–900 километров. Дистанция вполне преодолимая для российских ракет и беспилотников. На фоне вчерашних событий любой анонс подобных мероприятий становится фактором риска, а для организаторов – дополнительной головной болью.

Глава ОП Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) подтвердил, что среди участников вчерашней выставки «АРМАДА» в Киевской области были иностранные делегации. По его словам, показывали им в том числе дроны, предназначенные для ударов по России.
24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 10:56
    ❝ На Украине публично анонсировали ещё одну выставку вооружения во Львове ❞ —
    ❝ Организатором выступает кластер оборонных технологий IRON, объединяющий более ста украинских и двадцати иностранных компаний. Согласно анонсам, мероприятие соберёт свыше 150 производителей и более двух тысяч участников ❞ —

    — Будем считать, что «приглашение» мы уже получили ...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 11:04
      Зеленский распорядился той выставки там точно не должно быть

      Как же так! Столько хвастались перед западом. tongue
      1. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +2
        Сегодня, 11:06
        Тоже читал, оказывается инициатором той выставки был Федоров, и сразу стало ясно откуда ноги растут
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 11:13
          Зеленский уже заявил, что той выставки там точно не должно быть
          Сцыт, когда страшно ! angry
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +2
            Сегодня, 12:22
            Получается, наркоман никак не ожидал, Владимир Владимирович, hi Надо его пугать почаще, совсем оборзел
        2. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 11:20
          После ракетного удара по выставке беспилотных систем «АРМАДА» в Бучанском районе Киевской области, в украинском сегменте соцсетей была обнаружена афиша ещё одного аналогичного мероприятия. На 28-29 августа во Львове запланировано проведение IRON DEMO 2026 – крупнейшей оборонно-технологической выставки Украины.

          Не надо отговаривать Зеленского от проведения следующей крупнейшей оборонно-технологической выставки Украины во Львове!

          Что они за своё душегубство и геноцид русских и россиян заслужили, то и от ВС РФ там и получат - нам на радость , им на упокой!
          1. trromar Звание
            trromar
            +3
            Сегодня, 11:57
            Да уж, помните в 2022 году - погибла женщина из артиллерии ДНР - мать, жена - Ольга Сергеевна Качура. Тут тема была.
            На Алее Героев в Донецке установлен памятный бюсь.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 11:11
      Видимо, результаты предыдущей выставки им понравились!)))
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Согласно анонсам, мероприятие соберёт свыше 150 производителей и более двух тысяч участников ❞

      Уже не соберёт ни производителей, ни участников.

      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Будем считать, что «приглашение» мы уже получили

      Вот поэтому выставка и будет отменена - "по техническим причинам"☝️ smile
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:52
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:56— Будем считать, что «приглашение» мы уже получили .

      hi Желательно иметь приглашение с местами в партере и на балконе, будем корректировать и направлять наши ракеты и БПЛА на сцену.
      Главное, чтобы партнёры не подвели.
  2. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +4
    Сегодня, 10:59
    Они что, реально считают, что у нас ракеты кончатся раньше, чем у них выставки?
  3. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 11:00
    "Диктуйте адрес. Вылетаем."
    Хотелось бы услышать к открытию.
    И дискуссии перевести в подпанельные...hi
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 11:06
    Проведение аналогичного форума на Западной Украине – тоже не гарантия безопасности. Расстояние от линии фронта до Львова составляет около 700–900 километров. Дистанция вполне преодолимая для российских ракет и беспилотников.

    Для российских ракет, я думаю, любая дистанция преодолима. Была бы воля. Хорошая возможность "орешником" похвалиться. Только врят-ли recourse
  5. Декларант Звание
    Декларант
    +3
    Сегодня, 11:08
    Циркон: "У вас туса? Тогда мы идём к вам." laughing
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 11:11
    А жаль, можно было бы повторить, вот на такое точно ракет не жалко! wassat
    1. Карельский Звание
      Карельский
      0
      Сегодня, 11:35
      Повторить не трудно Трудно переступить,через психологический рубеж.Ведь по Львову,практически не били.Иногда, несерьёзно.Так что и сейчас не разрешат.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Сегодня, 11:46
        Львов второй город который удостоился Орешника. Ну совсем не серьёзно.
  7. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 11:13
    Ещё один повод протестировать "Орешник"....
    1. trromar Звание
      trromar
      +1
      Сегодня, 11:59
      А Посейдоном пройтися по рекам до мостов через Днепр.
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:18
    Глава ОП Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) подтвердил, что среди участников вчерашней выставки «АРМАДА» в Киевской области были иностранные делегации.
    Показывали им в том числе российские ракеты, предназначенные для ударов по иностранным делегациям в Киевской области.
  9. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 11:21
    Данная выставка ждет несколько экспонатов ракетной техники...
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:26
    После ракетного удара по выставке беспилотных систем «АРМАДА» в Бучанском районе Киевской области, в украинском сегменте соцсетей была обнаружена афиша ещё одного аналогичного мероприятия.

    Вы там по больше замануху для всяких яких сделайте, чтобы всех сразу прихлопнуть, а не бегать за каждым по отдельности. yes laughing
  11. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 11:31
    странно все это. Уже были прилеты по подобным выставкам. Задолго до нынешнего удара.А тут ВСУ прям приглашают. И только не нужно про то какие они идиоты.Хотя конечно всякое бывает
  12. Vinchi Звание
    Vinchi
    0
    Сегодня, 12:56
    Снова на те же грабли наступают... ДБЛ****