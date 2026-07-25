Тбилиси и другие крупные города Грузии вновь остались без электроснабжения

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Тбилиси и другие крупные города Грузии вновь остались без электроснабжения

В Грузии масштабные перебои с подачей электроэнергии. Без электричества оказались потребители во всех крупных городах, включая Тбилиси. Электричество в грузинской столице пропало в 07:30 (06:30 мск). Аналогичная ситуация и в соседней самопровозглашенной Республике Абхазия.

В результате охватившего страну блэкаута остановлена работа столичного метро. Во всех населенных пунктах встал электротранспорт. Прекращено и железнодорожное сообщение, осуществляемое электролокомативами. Сообщается о проблемах с водоснабжениях в некоторых районах Тбилиси и других населенных пунктах страны. На улицах не работают фонари и светофоры. У некоторых операторов возникли проблемы с мобильной связью.

Это уже второе масштабное отключение подачи электроэнергии в Грузии и Абхазии. В первый раз блэкаут случился в ночь на пятницу, 24 июля. Тогда причиной обесточивания закавказских республик стала авария на Ингурской гидроэлектростанции.

Плотина ГЭС находится на территории Грузии, а пункт управления в Абхазии. Стороны эксплуатируют станцию совместно, электроэнергия делится в соотношении 60 на 40. Тогда неполадки на ГЭС были оперативно устранены и подача электроэнергии возобновилась.

О причинах нового масштабного блэкаута пока ничего неизвестно. Местные издания предполагают, что отключение могло произойти из-за крупной аварии на одной из электростанций. Это вызвало каскадные отключения во всей энергосистеме страны, затронув и Абхазию. По некоторым данным, электроснабжение постепенно восстанавливается.

9 комментариев
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  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +12
    Сегодня, 11:10
    Абхазский майнинг- суровый и беспощадный....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:16
      Очень даже запросто ! Берегите лампочку Ильича ! yes
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 12:25
      Абхазский майнинг- суровый и беспощадный....

      Именно это и может стать толчком для нового военного противостояния Грузия-Абхазия.
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:44
      Похоже на то. Очень вероятно. А сейчас ещё и кондёры начали жрать...
  2. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 11:26
    Когда на ВО новость про экономику или техногенные происшествия даже не понятно, как реагировать.
    Сопереживать, т.к. и по ту сторону границы примерно такие же люди, как и мы? Или радоваться, что у нас то ещё нормально, а вот посмотрите, что у них происходит...?
  3. Eisenfaust Звание
    Eisenfaust
    -1
    Сегодня, 11:32
    Убежанты в тбилисских кофейнях одновременно воткнули кабели питания своих ноутбуков в сеть.
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:45
      Не заценил народ ваш икромётный йумор... Но не переживайте! Главное я заценил! :)
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +5
    Сегодня, 11:40
    Такое должно быть в Киеве и на западе Украины. А что по касается грузин, во время они опомнились и, всё-таки не пошли по пути саморазрушения, по пути Украины.
  5. bbb Звание
    bbb
    +7
    Сегодня, 11:46
    Все, что СССР построил потихоньку приходит в негодность, сами ничего построить не могут.