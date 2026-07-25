ВС РФ нанесли удар по сортировочному терминалу «Новой почты» в Сумах
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В ночь на 25 июля российские БПЛА нанесли удары по сортировочному терминалу компании «Новая почта» в Сумах.
В компании заявили, что повреждены складские помещения и грузовые автомобили, часть отправлений уничтожена. «Новая почта» пообещала компенсировать клиентам объявленную ценность утраченных грузов и перестроила логистические маршруты, чтобы минимизировать задержки. На месте работают аварийные службы.
Это далеко не первый удар по объектам «Новой почты». Российские войска регулярно наносят удары по логистическим центрам компании в прифронтовых и тыловых регионах. С начала 2026 года зафиксировано уже более 20 ударов. В их числе недавние атаки на терминалы в Днепре, Харькове и Черниговской области.
Так, в Днепропетровске 19 июля ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу, а в Киеве – по сортировочному терминалу «Новой почты». Последний использовался для хранения и пересылки продукции двойного назначения. В частности, комплектующих для беспилотников, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, расчёты БПЛА «Герань-4 Сикер» уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. Также 22 июля в Одессе был поражён ещё один центр «Новой почты», где хранились военные грузы.
Официальный Киев не раскрывает военное назначение этих объектов. Однако системный характер ударов по терминалам компании и нахождение её сортировочных хабов недалеко от линии фронта указывают на то, что они могут задействоваться в военных целях.
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