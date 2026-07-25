ВС РФ нанесли удар по сортировочному терминалу «Новой почты» в Сумах

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ВС РФ нанесли удар по сортировочному терминалу «Новой почты» в Сумах


В ночь на 25 июля российские БПЛА нанесли удары по сортировочному терминалу компании «Новая почта» в Сумах.

В компании заявили, что повреждены складские помещения и грузовые автомобили, часть отправлений уничтожена. «Новая почта» пообещала компенсировать клиентам объявленную ценность утраченных грузов и перестроила логистические маршруты, чтобы минимизировать задержки. На месте работают аварийные службы.



Это далеко не первый удар по объектам «Новой почты». Российские войска регулярно наносят удары по логистическим центрам компании в прифронтовых и тыловых регионах. С начала 2026 года зафиксировано уже более 20 ударов. В их числе недавние атаки на терминалы в Днепре, Харькове и Черниговской области.



Так, в Днепропетровске 19 июля ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу, а в Киеве – по сортировочному терминалу «Новой почты». Последний использовался для хранения и пересылки продукции двойного назначения. В частности, комплектующих для беспилотников, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, расчёты БПЛА «Герань-4 Сикер» уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье. Также 22 июля в Одессе был поражён ещё один центр «Новой почты», где хранились военные грузы.

Официальный Киев не раскрывает военное назначение этих объектов. Однако системный характер ударов по терминалам компании и нахождение её сортировочных хабов недалеко от линии фронта указывают на то, что они могут задействоваться в военных целях.
19 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 11:47
    В екатеринбурге сегодня утром по складу Woldberis ударили "обломки" дрона. Откуда летел интересно. Ведь по прямой от границы руины- 1700 км.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:54
      Или местные, или от соседей прилетело....
      1. Добрый Звание
        Добрый
        -1
        Сегодня, 12:03
        От этих? Больше неоткуда.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Добрый
          Больше неоткуда.

          Закадычные друзья....
        2. Вадим Топал-Паша Звание
          Вадим Топал-Паша
          -2
          Сегодня, 12:39
          А, может, как раз эти? Многое ваще из Подмосковья запускали.
      2. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Сегодня, 12:59
        А может вместо того чтобы искать врагов и диверсантов пора уже принять тот факт что у нас ПВО дырявая? В особенности с учетом почти 5 лет гениального спец-обса, что ни день то радар то ПУ грохают, вот и дыры...
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 12:34
      Эта инфраструктурная война закончится только после разгрома хохла. Бизнес с обеих сторон страдает, а государствам это до фени.
      Выскажу крамольную мысль, уничтожение объектов крупного бизнеса заставило башни начать воевать. И раз уж у нас такая реальность, то хотя бы реальные потери вернули наших рулей на землю...
      Очень горько за жителей приграничья, они который год гибнут и страдают от бездействия государства...
      1. Евгений_4 Звание
        Евгений_4
        0
        Сегодня, 12:49
        Они только осуждают или вызывают озабоченности когда до Москвы долетает.
        На остальных уже им по барабану.
    3. Евгений_4 Звание
      Евгений_4
      0
      Сегодня, 12:47
      С Казахстана может?...
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 12:12
    Вот наглядно : "Почта России" на ладан дышит,разваливается,а "Новая пошта" краины процветает...как это может быть?
    То ли "менеджеры" в России тупые, причины??......но ведь на краине ЭТО работает! и неплохо работает...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: HAM
      "Почта России" на ладан дышит,

      Потому и дышит на ладан, что жадность обуяла!
      Доставку посылок посмотрите. Будете приятно или неприятно? удивлены!
      А тот же валбериз доставляет бесплатно. Я понимаю, что там цена доставки заложена в цену товара, но тем не менее, замануха, что надо!
    2. bbb Звание
      bbb
      +1
      Сегодня, 12:31
      Почта России - весьма хорошее и полезное учреждение. Новая почта процветает так же, как и страна Какляндия.
    3. Вадим Топал-Паша Звание
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:40
      Почта РФ -это неудачная попытка передать власть по наследству. А "Новая почта" это как Вайлбериз или Озон.
    4. Mister X Звание
      Mister X
      +1
      Сегодня, 12:47
      Цитата: HAM
      Новая пошта"

      Это частная контора

      Цитата: HAM
      Почта России

      Это госконтора.
      У них аналог - Укрпочта.
      Но свою медальку земля вернул полякам через Нова пошта
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 12:18
    WB начинают прикрывать с воздуха. Минус - на последнем рубеже. Малейший сбой - поражение.
    Работа ПВО на терминале WB (где не скажу).

    1. Дрон пикирует на терминал
    2. Момент поражения дрона (скорее всего ПЗРК)
    3. Падение обломков.
    4. Очаги возгорания на крыше терминала.
    1. Комментарий был удален.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 12:37
    Вооруженные силы России ударом "Герани" поразили в Черном море балкер, используемый для доставки военных грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 12:46
    Сортировочный центр украинской новой почты vs распределительный центр Вайлберриз.
    На Украине ещё ни один чиновник не почесался о том, как помочь тем, у кого куртка кожаная, две штуки, утрачено.
    А у нас банки проявили сопереживание. Кредиты пострадавшим не обнулят, но предоставят отсрочку.
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 12:54
    Цитата: Михаил-Иванов
    Эта инфраструктурная война закончится только после разгрома хохла. Бизнес с обеих сторон страдает, а государствам это до фени.
    Выскажу крамольную мысль, уничтожение объектов крупного бизнеса заставило башни начать воевать. И раз уж у нас такая реальность, то хотя бы реальные потери вернули наших рулей на землю...
    Очень горько за жителей приграничья, они который год гибнут и страдают от бездействия государства...


    Люди гибнут с двух сторон.
    Но устойчив каждый трон.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:58
    Справедливости ради, энергетическо-логистические атаки начала не Украина, просто надо было у чубатых сразу разнести всё в щепы, а не устраивать "перемирия", за время которых чубатые опомнились и занялись тем же самым. Пожинаем плоды соплежуйства в угоду "партнёрам и инвесторам".