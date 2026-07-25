От пиратства к грабежу: ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ

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От пиратства к грабежу: ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ

В рамках все более оголтелой антироссийской политики Евросоюз принял очередное решение, разрушающее и без того сильно расшатанные в последнее время международные нормы и правила. От захвата судов, внесенных в санкционные списки ЕС за принадлежность к так называемому «теневому флоту» РФ (это трактуется как пиратство), Брюссель перешел к откровенному грабежу.

Евросоюз узаконил продажу нефти и других грузов, находящихся на судах, захваченных европейскими странами за якобы принадлежность к «теневому флоту» РФ. Соответствующий пункт включен в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Накануне он не без труда был утвержден всеми странами-членами союза.

Как пишет европейский новостной сайт Euractiv, теперь после проведения операций по захвату таких судов не возникнет юридических проблем по поводу их содержимого. Страны, осуществляющие такие пиратские действия, получили право присваивать и затем продавать все, что находится в танкерах, контейнеровозах и балкерах, внесенных в санкционные списки ЕС. На продажу может быть выставлено и «конфискованное» российское зерно.

До последнего времени страны ЕС, осуществлявшие захват подсанкционных судов, в большинстве случаев были вынуждены их освобождать вместе с грузами. Теперь у европейцев появился новый экономический стимул проведения пиратских акций. Нет сомнений, что некоторые страны ЕС этим обязательно воспользуются, что осложнит и без того непростой экспорт из РФ морским путем.

Реакция Москвы на это решение ЕС пока неизвестна. Если наше МИД вновь выразит озабоченность и пригрозит ответными действиями без конкретной их реализации, то охота в море на суда российского «теневого флота» непременно приобретет массовый характер.

41 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 11:44
    охота в море на суда российского «теневого флота» непременно приобретет массовый характер.
    Доплавались, блин ! am
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +5
      Сегодня, 11:52
      От пиратства к грабежу: ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ

      Без разрешения Брюсселю на это со стороны США и лично Трампа тут дело не обошлось точно!
      Дурные примеры для грабителей заразительны, если по их туловищам смертельно не ударить!
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Татьяна
        От пиратства к грабежу: ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ
        .
        ....... Дурные примеры для грабителей заразительны, если по их туловищам смертельно не ударить!
        А мы им что?Уважаемая Татьяна hi неужели продолжим партнерские отношения. am
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Reptiloid
          А мы им что? Уважаемая Татьяна неужели продолжим партнерские отношения.

          Да пока что наши ВС России бьют по зарубежным "партнёрам", выводя из строя морские порты в Одессе и прилегающих к ней прочим украинским портам.

          Правда заблокировать для режима Зеленского порты Украины в Одессе при этом нам в этом помогают также и украинские морские беспилотники, которые бьют и по иностранным торговым судам в румынской морской акватории Чёрного моря близ Босфора и по румынском порту в городе Констанца.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 13:02
            Конечно, уважаемая Татьяна хочется для них, именно непосредственно для их кораблей ответа конкретного. Обстрела, грабежа, и всякого другого. Что бы поорали, поплакали и заткнулись навсегда. Они и деньги украли и СП разрушили и на корабли нападают ..... Чего ждать от подлых
        2. Eskobar Звание
          Eskobar
          0
          Сегодня, 12:39
          А как же, еще и за вазелином сходим, чтобы приятнее было.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Татьяна
        Без разрешения Брюсселю на это со стороны США и лично Трампа тут дело не обошлось точно!

        Трамп совершенно точно не стал бы этого запрещать, но вряд ли его европейцы спрашивали
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 12:40
        Вся эта история закончится тем, что этих горе-захватчиков начнут расстреливать из ПЗРК и крупнокалиберных пулеметов. Вот тогда цирк закончится!
        Башни, как обычно, долго собираются с мыслями, но жизнь их заставит пустить в ход оружие...
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 11:58
      Uncle Lee
      Безнаказанность порождает вседозволенность.
      Вседозволенность - хаос.
      Хаос это война всех против всего и вся.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +4
        Сегодня, 12:00
        Почему бы не раздевать терпил?
      2. Баюн Звание
        Баюн
        +2
        Сегодня, 12:01
        Нюанс... УПРАВЛЯЕМЫЙ хаос)
    3. LaraM Звание
      LaraM
      0
      Сегодня, 12:22
      Доплавались, блин !

      Джонсон еще 4 года назад сказал, что Путину не дадут победить. Ну вот и все, слово держат. А песков пусть дальше балаболит про искренность амеров.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 12:39
        Вопрос не в Путине, любому кто займёт место президента не дадут победить, то есть не дадут победить России а не кому то конкретно. А вот искать человека который не смотря ни на что приведёт к победе Россию нужно. Или мы суверенная и независимая страна или так и будем смотреть в рот всяким Трампам или Байденам.
    4. Grigory B Звание
      Grigory B
      0
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Uncle Lee
      Доплавались

      Скорее дорисовались,блин!
  2. Alex013 Звание
    Alex013
    +4
    Сегодня, 11:51
    "ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ" - но в эту игру можно играть вдвоем. И действовать зеркально
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 12:13
      Захват и продажа грузов идущих из Дуная с грузами Европы - прямая война.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Alex013
      но в эту игру можно играть вдвоем.

      Можно. И нужно. Но, судя по нашей совершенно беззубой политике последних лет, вместо этого мы будем хватать Трампа за рукав, искательно заглядывать ему в глаза и спрашивать про дух Анкориджа
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +12
    Сегодня, 11:52
    Нужен закон: забрали судно, в ответ забирается два судна идущих в ЕС. Хотя проще: 500% конфискация активов юрлиц из ЕС.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +8
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Виктор Сергеев
      Нужен закон: забрали судно, в ответ забирается два судна идущих в ЕС
      Вы правы. В эту игру можно играть и вдвоем. Одесские порты практически перестали функционировать. Сейчас самое время организовать досмотр судов которые идут в Румынию. Уверен там сейчас полно оружия и военной техники. Будет что конфисковывать.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +9
    Сегодня, 11:52
    Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец.
    Кто назвал суда перевозящие товары из России "теневыми" - ЕС, НАТО?
    Значит все остальные суда перевозящие грузы из ЕС - "теневые" для России.
    Грабь кто может и сколько можешь?
    Это начало большой всемирной катастрофы.
    1. Мрачный Жнец Звание
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 12:32
      Грабь кто может и сколько можешь?
      Это начало большой всемирной катастрофы.
      +++++
      К чему весь мир и катиться с ужасающим ускорением.
  5. Добрый Звание
    Добрый
    +3
    Сегодня, 11:53
    ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ
    Залить старенький танкер фекалиями, пусть конфисковывают и продают!
    А чтобы обратно не вернули, подорвать его дистанционно.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -10
      Сегодня, 11:59
      Надеюсь когда подрывать будут вы в экипаже.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        +3
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Гардамир
        Надеюсь когда подрывать будут вы в экипаже.
        Да, в экипаже подрыва.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +8
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Добрый
      подорвать его дистанционно

      Зачем так грубо. Достаточно организовать хорошую утечку нефтепродуктов после того, как экипаж покинет танкер. Пара экологических катастроф в портах отобьют желание заниматься пиратством у любого правительства.
    3. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: Добрый
      Залить старенький танкер фекалиями, пусть конфисковывают и продают!

      А танкеру дать гордое имя "Анкоридж", чтобы, так сказать, дух соответствовал.
  6. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +7
    Сегодня, 11:59
    Надо им в ответ еще один реактор построить и побольше титана продать, хай подавятся.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: tjeck91
      Надо им в ответ еще один реактор построить и побольше титана продать, хай подавятся.

      А так же продавать-отдавать им хороших товаров, побольше и разных ! am
      P.S. А сейчас быстро за красными карандашами !
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: tjeck91
      Надо им в ответ еще один реактор построить и побольше титана продать, хай подавятся


      И чтобы их совсем взбесить - БЕСПЛАТНО! wassat
  7. 8_-MistVieh-_8 Звание
    8_-MistVieh-_8
    +4
    Сегодня, 12:06
    Das zeigt ganz wunderbar für jedermann, dass Verträge absolut keine Bedeutung haben - es zählt, wie früher, das Recht des Stärkeren.
  8. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -3
    Сегодня, 12:18
    Выразит озабоченность. Можно ставки уже делать.
  9. Nicola Звание
    Nicola
    0
    Сегодня, 12:18
    Ну это же «партнёры».Вчера писали,Россия будет продавать Германии обогащённый уран-как будто.Плюс предоставит свои технологии,как будто даже секретные.Капитализм,звериный,процветает.
  10. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    +1
    Сегодня, 12:19
    Евросоюз своими пиратскими повадками переплюнул сомалийских пиратов.Шёл 21 век,Европа вернулась в средневековье.Неужто на свои стало жрать нечего,что решились на грабёж?Или это маленькая месть за то,что в Одессу хода нет?
  11. Комментарий был удален.
  12. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +5
    Сегодня, 12:24
    Comme je l'ai dejç ecris je ne vois qu'une solution pour eviter ces piratages : faire que les petroliers soient piégés et qu'à partir du moment ou ils sont piratés "un malheureux concours de circonstances les fassent exploser ( de preference dans les terminaux de déchargement pour deux raison : polution plus facilement contenue t ...degats importants aux terminaux )
    Vous pensez que c'est un moyen "barbare" .? Sans doute ! Mais tres dissuasif !
    Как я уже писал, я вижу только одно решение для предотвращения этих хакерских атак : заманить нефтяные танкеры в ловушку, и с того момента, как они будут взломаны, " неудачное стечение обстоятельств приведет к их взрыву ( предпочтительно на разгрузочных терминалах по двум причинам. причина : загрязнение, которое легче сдерживать ...значительные потери на терминалах )
    Вы считаете, что это "варварский" способ.? Несомненно! Но очень сдерживающий фактор !
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 12:41
    Одни грабят, другие теракты проводят: Восемь человек погибли в результате ударов ВСУ по базам отдыха Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. Всего ранения получили 14 человек. Погибли восемь человек, в том числе два ребенка. Может пора "мочить в сортире" террористов и пиратов?
  14. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 12:45
    А все потому что часто озабоченность выражаем,и надеемся авось рассосется,и не рассосалось,грабить наши суда по любому будут,и все это будет пока ответку не дадим,не озабоченности,а реальную ответку,топить суда и сбивать в воздухе ,только так,а еще минировать суда и взрывать их на месте причала у врага,пусть не наживаются халявой а выгребают нефть у себя с портов и бухт
  15. Grigory B Звание
    Grigory B
    -1
    Сегодня, 12:48
    Ну так просто надо составить санкционный список теневого флота ес и начинать их грабить.Клин клином вышибается.
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 12:51
    Вопрос ещё в чём? Интересно что страны которые реквизируют суда и нефть и другие товары типа зерна, в тоже время получают нефтепродукты по договорам из России, если не напрямую то через третьи страны. А нужно как только они арестовали наш товар и судно, сразу прекращать поставки любого товара хоть напрямую хоть через разные прокладки. Это будет выражение нашего достоинства.
  17. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 12:54
    Цитата: LaraM
    Джонсон еще 4 года назад сказал, что Путину не дадут победить.

    Этот лохматый пpидyрок много чего говорил.
    Ну вот и все, слово держат

    Вы о чём?
  18. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 12:57
    Прорыв борта танка с нефтью в порту грабителя. И пускай очищают свой порт... Это для начала.
    Запуск пзр по вертолетам габителей. Сбитие вертолетов обеспечено. Это тоже для начала
  19. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:59
    "Мы" сами создали такую ситуацию, что евролюди не только не уважают нас, но и перестали бояться. Ничего не изменится пока дети, внуки, имущество... на западе.
    Можно конечно очередной раз насыпать озабоченностей, а можно и пожаловаться рыжему господину, но вряд-ли это поможет. Сам рыжий господин и возглавляет это "пиратство".