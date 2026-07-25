От пиратства к грабежу: ЕС разрешил продажу грузов судов «теневого флота» РФ
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В рамках все более оголтелой антироссийской политики Евросоюз принял очередное решение, разрушающее и без того сильно расшатанные в последнее время международные нормы и правила. От захвата судов, внесенных в санкционные списки ЕС за принадлежность к так называемому «теневому флоту» РФ (это трактуется как пиратство), Брюссель перешел к откровенному грабежу.
Евросоюз узаконил продажу нефти и других грузов, находящихся на судах, захваченных европейскими странами за якобы принадлежность к «теневому флоту» РФ. Соответствующий пункт включен в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Накануне он не без труда был утвержден всеми странами-членами союза.
Как пишет европейский новостной сайт Euractiv, теперь после проведения операций по захвату таких судов не возникнет юридических проблем по поводу их содержимого. Страны, осуществляющие такие пиратские действия, получили право присваивать и затем продавать все, что находится в танкерах, контейнеровозах и балкерах, внесенных в санкционные списки ЕС. На продажу может быть выставлено и «конфискованное» российское зерно.
До последнего времени страны ЕС, осуществлявшие захват подсанкционных судов, в большинстве случаев были вынуждены их освобождать вместе с грузами. Теперь у европейцев появился новый экономический стимул проведения пиратских акций. Нет сомнений, что некоторые страны ЕС этим обязательно воспользуются, что осложнит и без того непростой экспорт из РФ морским путем.
Реакция Москвы на это решение ЕС пока неизвестна. Если наше МИД вновь выразит озабоченность и пригрозит ответными действиями без конкретной их реализации, то охота в море на суда российского «теневого флота» непременно приобретет массовый характер.
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