На Украине испытали высокоточный снаряд Firefly для запуска с БПЛА

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На Украине испытали высокоточный снаряд Firefly для запуска с БПЛА

Конфликт на Украине привел к небывалому ранее развитию отрасли беспилотной авиации практически по всему миру. Пока что Россия вроде как опережает Украину по массовости и тактико-боевым характеристикам БПЛА, применяемых в войне, даже с учетом того, что на Киев работает весь так называемый коллективный Запад. Однако и противник на месте не стоит.

На Украине проведены испытания нового класса управляемых боеприпасов под названием Firefly, которые могут быть установлены на тяжелые беспилотники различного типа. Об этом пишет онлайн-издание военной тематики NextGenDefense. Утверждается, что тестовые проверки боеприпаса показали его высокую эффективность в нанесении высокоточных ударов по различным объектам.



Максимальная высота для сброса боеприпаса составляет 800 метров. Обычные боеприпасы для дронов-бомберов применяют с высоты около 150 метров. Firefly предназначен для поражения стационарных укрепленных объектов, в том числе бункерного типа и защищенных целей. Снаряд может рассчитывать собственную траекторию полета и корректировать ее, сохраняя точность в условиях воздействия систем РЭБ.

Firefly состоит из контейнера с управляемым хвостовым модулем, в который можно устанавливать боеприпасы калибром от 40 до 120 мм. Система может оснащаться электронным или механическим инициатором для безопасного и контролируемого подрыва. Предусмотрена возможность установки взрывателя для воздушного подрыва над целью.

После проведения полигонных испытаний Firefly пойдёт в серийное производство. Министерство обороны Украины объявило конкурсный отбор среди частных компаний на передачу технологий производства нового управляемого боеприпаса.

9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:22
    И все таки... больше всего на ситуацию на ЛБС самое сильное влияние оказывает массовое, дешёвое, простое оружие!
    Всякая заумь это так, либо бабки тырить, можно чутка использовать, для вида, что б сворованное оправдать, хоть как то....
    Пока так...
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 13:35
      Массовое оружие оказывает массовое воздействие. "Всякая заумь"- штука точечная. Правда иногда это точка на всю поверхность... request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:54
        И все таки, определение "оружие массового поражения", имеет чёткое, всеми признанные описание, параметры...
    2. mann Звание
      mann
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: rocket757
      И все таки... больше всего на ситуацию на ЛБС самое сильное влияние оказывает массовое, дешёвое, простое оружие!
      Всякая заумь это так, либо бабки тырить, можно чутка использовать, для вида, что б сворованное оправдать, хоть как то....
      Пока так...

      Одна из главных наших бед - это недооценка противников... примеры приводить не буду, вы сами их прекрасно знаете... я помню... потому и удивлен request
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:52
        Если б знать все заранее... увы, умение предсказывать будущие события, касающиеся всякого и в общем... великий талант! И не важно, что это, озарение или чёткий аналитический расчёт!
        Специально указал, что ПОКА ТАК! Многое из того, что когда то выглядело "заумью", со временем становится дешёвый, массовым, доступным... Как правило так и происходит, что то идёт в серию, а что то будет забыто, потому что заумно, дорого и не эффективно.
        1. mann Звание
          mann
          0
          Сегодня, 14:18
          Цитата: rocket757
          Если б знать все заранее... увы, умение предсказывать будущие события, касающиеся всякого и в общем... великий талант! И не важно, что это, озарение или чёткий аналитический расчёт!
          Специально указал, что ПОКА ТАК!

          Видите ли, мы понесли настолько большой ущерб в людях и не только из-за недооценки именно беспилотников, что я очень нервно реагирую даже на малейшее шапкозакидательство, касающееся появление новых БПЛА у противника. Потому полагаю, в этой области "лучше перебдеть, чем недобдеть".
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 14:51
            Так здесь многие пишут, предостерегает, напоминают, что нельзя расслабляться, надо много и упорно трудится ради одной цели, сохранения нашего народа и страны!!!
            Да и вообще, любителей ура покричать, шашкой махнуть, стало значительно меньше...
            Такие сами себя изживают, дескридитируют... их никто не хочет слушать, замечать.
            1. mann Звание
              mann
              0
              Сегодня, 15:21
              Цитата: rocket757
              Да и вообще, любителей ура покричать, шашкой махнуть, стало значительно меньше...

              Ну почему же меньше, как раз в разделе "Новости" таких и сейчас немало smile Скорее всего это молодежь балуется, это естественно. Помню, когда в 1979г Китай зашел во Вьетнам, мы, студенты, тоже шашками махали,
              пересказывали неуместные анекдоты про китайскую армию и т.п., а старшее поколение, особенно военные с кафедры,
              пытались нас спустить с небес на землю и, к нашему удивлению, с большим уважением отзывались о китайских военных и китайцах вообще.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:35
    Я так понял они минометную мину поумнели?