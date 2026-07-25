Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США

Трамп неожиданно заявил, что он намеревается в 2028 году в очередной раз выставить свою кандидатуру на выборах президента США. По мнению Трампа, ему будет несложно победить на выборах главы государства, поскольку он, фактически, уже трижды это делал.Поскольку озвученное Трампом намерение противоречит действующему в США законодательству, которое запрещает одному лицу занимать пост избранного президента более двух раз, аффилированная с Республиканской партией пресса поспешила представить высказывание Трампа как очередную шутку эксцентричного политика. При этом сторонники Трампа считают, что ограничения распространяются только в случае двух сроков подряд, чего у Трампа не было. Судя по тому, что Трамп продемонстрировал кепку с надписью «Trump 2028», не исключено, что американский президент на самом деле не шутил. Ранее Трамп неоднократно намекал, что не исключает своего похода на третий срок.Между тем на фоне откровенно неудачной военной кампании на Ближнем Востоке рейтинг одобрения Трампа вновь опустился до минимальной отметки с момента его возвращения в Белый дом. Как показывают результаты опроса Reuters и Ipsos, работу нынешнего президента США одобряют 34% американцев. Отдельно респондентов спросили о позициях США после конфликта с Ираном. Лишь 23% считают, что участие в ближневосточном конфликте усилило страну, тогда как 35% уверены, что позиции США, напротив, ослабли.

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