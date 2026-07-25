Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США

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Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США

Трамп неожиданно заявил, что он намеревается в 2028 году в очередной раз выставить свою кандидатуру на выборах президента США. По мнению Трампа, ему будет несложно победить на выборах главы государства, поскольку он, фактически, уже трижды это делал.

Поскольку озвученное Трампом намерение противоречит действующему в США законодательству, которое запрещает одному лицу занимать пост избранного президента более двух раз, аффилированная с Республиканской партией пресса поспешила представить высказывание Трампа как очередную шутку эксцентричного политика. При этом сторонники Трампа считают, что ограничения распространяются только в случае двух сроков подряд, чего у Трампа не было. Судя по тому, что Трамп продемонстрировал кепку с надписью «Trump 2028», не исключено, что американский президент на самом деле не шутил. Ранее Трамп неоднократно намекал, что не исключает своего похода на третий срок.



Между тем на фоне откровенно неудачной военной кампании на Ближнем Востоке рейтинг одобрения Трампа вновь опустился до минимальной отметки с момента его возвращения в Белый дом. Как показывают результаты опроса Reuters и Ipsos, работу нынешнего президента США одобряют 34% американцев. Отдельно респондентов спросили о позициях США после конфликта с Ираном. Лишь 23% считают, что участие в ближневосточном конфликте усилило страну, тогда как 35% уверены, что позиции США, напротив, ослабли.
28 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +5
    Сегодня, 13:42
    Все идет к тому, что скоро везде президенты станут пожизненными.
    Ну или пока самим не надоест smile
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 13:52
      У дони еще есть пару лет, чтобы сделать из штатов какое-нибудь падишахство и править пожизненно.... С него станется, он редкий хрюндель. laughing
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 14:02
        Не станется
        Там есть вторая правящая партия
        Система сдержек и противовесов у них рабоатет.
        После выборов в Конгресс грядущих ему скорее нкдо будет думать как досидеть этот срок
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +3
          Сегодня, 14:41
          А я вот не сомневаюсь, что Трамп будет баллотироваться на пост президента США на свой 3-и срок. И это будет у него исключительно в целях личного обогащения на посту президента США.

          Так например в самих США уже не скрывают, что Дональд Трамп — самый богатый президент в истории США и единственный миллиардер, занявший Овальный кабинет. За последний год — с начала его второго срока в январе 2025 года по начало 2026 года — состояние действующего президента США и его семьи заметно выросло. Даже при максимально осторожном подсчете, исключающем старые отели и гольф-клубы, к августу 2025 года суммарная выгода Дональда Трампа и его клана от прямой эксплуатации президентского кресла составила не менее $3,4 млрд. А за следующие полгода кошелек Трампов значительно потолстел еще и за счет криптоактивов. При этом Трамп активно использует президентский статус для собственного обогащения, а в некоторых случаях речь идет об откровенных аферах.

          В случае с Трампом происходит системное стирание грани между государственным управлением и личным карманом. Назначенцы президента принимают решения в области регулирования бизнеса, которые мгновенно раздувают активы его семьи, а иностранные государства фактически «покупают» доступ к американским технологиям и многомиллиардным контрактам через инвестиции в частные проекты Трампа.

          Сенатор-демократ Элизабет Уоррен уже назвала это беспрецедентным захватом власти:
          «Президент США фактически контролирует регуляторов, которые должны надзирать за его личной финансовой империей. Регулятор, который должен надзирать за его бизнесом, работает по указке президента. Такого в американской истории еще не было».

          См. подробно - Золотой делец. Как Трамп зарабатывает миллиарды, используя президентский статус — The Insider
          или https://hjwftbml---romecifp-vaa6o7gpmq-ez.a.run.app/korrupciya/289217

          ВЫВОД. И что у Трампа не найдётся денег и административного ресурса у себя в стране, чтобы изменить под себя Конституцию США?!
          Да я никогда в это не поверю!
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 14:03
        В его годы уже о душе думать надо, как за грехи свои великие перед Господом оправдываться будешь, а не на третий срок лезть.. Совсем спятил старый.
        1. Товарищ Звание
          Товарищ
          +1
          Сегодня, 15:09
          Цитата: paul3390
          Совсем спятил старый.

          Просто он решил, что он бессмертный laughing
      3. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        0
        Сегодня, 15:13
        Если донни не станет падишахом, то демократы его уроют, вместе с семейкой, припомнят старые грехи. yes
    2. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 14:33
      Цитата: ian
      Все идет к тому, что скоро везде президенты станут пожизненными.

      Тем более, что прецедент уже есть. Сами догадайтесь где.
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 15:19
      Пока не надоест- ключевое. А вот если надоело и не отпускают?
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:36
      Цитата: ian
      Все идет к тому, что скоро везде президенты станут пожизненными.
      Ну или пока самим не надоест smile

      Буш-старший, Буш-младший, семейства Клинтонов и Кеннеди.
      Демократия - она такая, семейственная, как у Кимов в КНДР.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    -1
    Сегодня, 13:43
    Этот бизнесмен и известный писдиллер решил создать новый президент и ему лавры Ф Д Рузвельта покоя не дают
    Но сам вот не тянет … и госдолг улетел в космос
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:50
      Цитата: silberwolf88
      Этот бизнесмен и известный писдиллер ....... госдолг улетел в космос
      Увеличлся на 3,3 трлн laughing . Конечно, недовольнызх много. Утрачены 75 000 рабочих мест..... Даже ничтожный бассейн оказался мало того, что дороже на 16 млн, вместо 1,5 так ещё и стало покрытие разрушаться. request Да и война с Ираном оказалось не такой, как обещал Трамп.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:43
    Ну, не терпится военному преступнику и педофилу коалиции Эпштейна из Фашингтона поскорее увековечить себя на Арлингтонском кладбище.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:57
    А потом наверно будет коронация? Ну чё мелочиться-то?
  5. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 13:57
    В президенты как то записался дед
    Посчитал финансы
    И решил, что- нет
    ОткупОрил виски
    Лёг в родной гамак
    И решил что в жизни
    Был всегда бардак.
  6. faiver Звание
    faiver
    +8
    Сегодня, 14:01
    ждем создание партии "Единая Америка"? bully
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 15:23
      Название уже прописано логотипом на бейсболке, но суть едина.
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 14:05
    Мим Сената и Конгресса я без шуток не хожу,
    То тарифов им засуну, то войнушку развяжу.
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 14:39
      Цитата: faterdom
      Мим Сената и Конгресса я без шуток не хожу,
      То тарифов им засуну, то войнушку развяжу.

      По моему, во втором предложении вы зря отказались от оригинала
  8. donald Звание
    donald
    0
    Сегодня, 14:08
    Он же только второй раз избрался президентом. Поэтому следующий раз будет третий, а не четвёртый.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 14:10
      Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:15
    Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США

    Вообще то, прекрасное решение. Вперед Донни!!!
    Нет ничего лучше для развала и похоронного марша гейропы, влючая ЕС+агнличанку, чем Донни во главе США. Так, что, голосую за Донни. Пришлите по почте лист для голосования!? Проголосую и отправлю в штаты, как принято.
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:31
    Трамп заявил, что будет в четвёртый раз баллотироваться в президенты США

    А третий раз он запланировал сразу после четвёртого? Мол запамятовал, четвёртый прокаденил, теперь ошибку надо поправить, третий отмотать... feel
  11. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 14:43
    Да Рыжий может и навсегда в Президенты пойти, в одну палату с Наполеоном и космонавтами, которые на Луну высадились!)))
    Все же, у них Президентом может стать только ненормальный, такая уж сложилась практика)))
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:49
    Цитата: ian
    Все идет к тому, что скоро везде президенты станут пожизненными
    Пример брать от кого есть wink
  13. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 15:13
    Ну пока что Трамп на Рузвельта не тянет. Чтоб вносить поправки в конституцию.
  14. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 15:18
    Цитата: alexoff
    А потом наверно будет коронация? Ну чё мелочиться-то?

    С удовольствием бы посмотрел. Только кто корону будет возлагать? Они протестанты. Папа римский сразу мимо.
    А кто?
  15. Товарищ Звание
    Товарищ
    0
    Сегодня, 15:23
    Следующий его шаг - увеличение срока пребывания президента США на своём посту (по просьбам трудящихся, естественно).
    Чего мелочиться то ? Лет десять - в самый раз будет.