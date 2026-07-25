На Украине арестовали организатора поражённой ударом ВС РФ военной выставки

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На Украине арестовали организатора поражённой ударом ВС РФ военной выставки

Украинская прокуратура сообщает о задержании организатора военной выставки под Киевом, пораженной накануне ракетным ударом ВС РФ. Его имя не раскрывается, однако, по информации украинских ресурсов, мероприятие было организовано ассоциацией производителей беспилотных систем «Армада», которую возглавляет член «Нацкорпуса» Василий Гончарук. Судя по опубликованным фотографиям, подозреваемый находится на больничной койке, что указывает на то, что он, возможно, получил ранение в результате удара.

В опубликованном украинской прокуратурой пресс-релизе указывается, что организаторы самостоятельно организовали мероприятие на открытой местности, предварительно не согласовав выставку с властями и силовыми ведомствами. При этом на открытой площадке собралось более 300 человек, хотя ближайшее укрытие находилось на расстоянии около 100 метров. При этом оно было площадью всего 30 квадратных метров. Указывается, что приглашения на выставку более разосланы за 9 дней до события, а информацию о точном времени и месте проведения мероприятия участникам сообщили за сутки.

Задержанному организатору предъявлено обвинение в халатности. Кроме того, следствие проверяет, могли ли действия организаторов способствовать возможности подготовить целенаправленный удар. В ходе расследования обстоятельств инцидента также планируется проверить действия должностных лиц и военного командования.
27 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:33
    Шоу маст гоу он.
    Кратко но по делу.
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 13:40
      В РФ надо учредить медаль.
      "За тупость и наглость". Понимаю, что номер один доня фредович отнимет, но и в незалежной кандидатов в избытке... hi
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +14
        Сегодня, 13:44
        В опубликованном украинской прокуратурой пресс-релизе указывается, что организаторы самостоятельно организовали мероприятие на открытой местности, предварительно не согласовав выставку с властями и силовыми ведомствами.

        Самой большой ошибкой организаторов выставки было то, что они не пригласили на неё Урсулу фон дер Ляйен, Каллас, Макрона, Мерца, Стубба , Рютте и других руководителей коллективного Запада!

        Тогда бы эту выставку в стране 404 ВС России по приказу из Кремля точно бы не расстреляли! (Сарказм.)
        1. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +2
          Сегодня, 14:04
          Когда чиновники из ес приезжают, они тоже посещают какие сборище военных и политиков. Но туда не стреляют
        2. Правдодел Звание
          Правдодел
          +1
          Сегодня, 14:18
          Тогда бы эту выставку в стране 404 .... точно бы не расстреляли!

          Ну, как можно, они же такие великие, их, наоборот, нужно всячески всячески охранять, т.к. могут пострадать домики на Багамах, родственники и детки в лондонграде..
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 13:53
        ian hi ,я бы лучше вот эту награду вернул, очень бы многих наградить пришлось
        1. ian Звание
          ian
          +3
          Сегодня, 13:57
          Цитата: Ропот 55
          очень бы многих наградить пришлось

          Всего то 15. По количеству республик. Самим себе конечно вручать не с руки, но что уж поделаешь....
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:15
        В РФ надо учредить медаль.
        "За тупость и наглость".
        это зачем? Можно дать какую-нибудь медаль или орден, например орден Суворова. За проведение мероприятий стратегического сдерживания силового характера, обеспечившие недопущение агрессии против Российской Федерации и её союзников. laughing
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 14:21
          Во первых орден остальные награжденные потом будут стесняться носить, а во вторых стратегически ничего не изменилось.... hi
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 14:47
            Во первых орден остальные награжденные потом будут стесняться носить
            тогда учредить отдельный, для граждан других стран
            вторых стратегически ничего не изменилось
            ну так на СВО вообще мало чего можно назвать стратегическим изменением what
      4. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 14:55
        Этого арестанта как раз и надо наградить! Он столько хорошего сделал!)))
    2. Комментарий был удален.
  2. seregatara1969 Звание
    seregatara1969
    +10
    Сегодня, 13:34
    Кому-то дупу припекло! Ищут козла отпущения за результат бомбёжки. Я доволен атакой.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: seregatara1969
      Кому-то дупу припекло!

      И зело барзо припекло, хозяева потребовали крови.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 13:34
    Хорошо, что они организатора подозревают. Так бы они могли подозревать кого-нибудь из обычных жителей. А значит есть вероятность, что "наши" наводчики продолжат своё дело. Главное, чтоб не сцапали их.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 13:37
      Артур Грудинин hi ,а вы уверены что там были наводчики??? Или же всё из интернета взяли да в открытом доступе.
  4. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 13:38
    Надо повесить публично организатора и всех выживших участников.
    Чтобы у других не было соблазна выставки устраивать. И беспилотники собирать.
    :)
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:58
      Цитата: ANB
      Надо повесить публично организатора и всех выживших участников. .....
      :)
      good Перед повешением страшно пытать и на кол сажать.
  5. gsev
    gsev
    +4
    Сегодня, 13:44
    Получается поражен был каждый третий. Довольно эффективный удар с учетом, что там из собравшихся каждый второй или конструктор или руководитель. Организаторы этого удара затмили успех Н.Кузнецова, Д. Медведева, Д. Кеймаха Е. Мазаник, М. . Осиповой.
    1. ergh081 Звание
      ergh081
      +2
      Сегодня, 13:49
      Не затмили. Вот тут Вы не правы
      1. gsev
        gsev
        +1
        Сегодня, 14:07
        Цитата: ergh081
        Не затмили. Вот тут Вы не правы

        Я считаю, что гибель успешного конструктора большая потеря чем гибель политика уровня Кубе или Даргеля. Кубе немцы быстро смогли заменить.
    2. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 14:01
      Странно что не все- потому как по информации СМИ там на площади 100м собралось 300 чел. При попадании в "яблочко" там по идее колбасный фарш должен был остаться... hi
  6. KelWin Звание
    KelWin
    +3
    Сегодня, 13:48
    Правильно, всех выживших на подвал, за пособничество, ну что бы эффективность поражения до ста процентов довести)
  7. cpls22 Звание
    cpls22
    +2
    Сегодня, 13:58
    Судя по опубликованным фотографиям, подозреваемый находится на больничной койке

    Если автор имеет в виду фото, использованное в начале статьи, то оно похоже на голимый результат работы ИИ. Всё же нужно законодательно обязать маркировать такие изображения.. recourse Иначе вообще изображениям скоро верить перестанут.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +4
    Сегодня, 14:04
    Не было человек, бандеровцы одни.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 14:04
    Зрада тотальна: украинская журналистка Кириенко опубликовала слёзный пост о выставке в Капитановке:

    Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой:
    Там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.

    Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку.

    Во-вторых, там не 100 раненых. А в разы больше. И это не считая местных жителей, чьи дома мы видели на фотографиях с места происшествия, которые тоже были разрушены. Если на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадавших сотни.

    Что касается согласования выставки и того, была ли она известна властным структурам? А как тогда объяснить присутствие там сотрудников Управления по обеспечению безопасности?
    Это огромная трагедия, за которую каждый из организаторов должен сесть за решетку. И мы все помним еще Чернигов.
    Искренние соболезнования родным погибших.

    Больно осознавать весь масштаб трагедии.
  10. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 14:18
    Месть Кимов была ужасной...
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:56
    Цитата: ian
    В РФ надо учредить медаль.
    "За тупость и наглость".
    Можно просто и благодарность ему выразить. Песков бы озвучил wink