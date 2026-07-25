На Украине арестовали организатора поражённой ударом ВС РФ военной выставки
4 43627
Украинская прокуратура сообщает о задержании организатора военной выставки под Киевом, пораженной накануне ракетным ударом ВС РФ. Его имя не раскрывается, однако, по информации украинских ресурсов, мероприятие было организовано ассоциацией производителей беспилотных систем «Армада», которую возглавляет член «Нацкорпуса» Василий Гончарук. Судя по опубликованным фотографиям, подозреваемый находится на больничной койке, что указывает на то, что он, возможно, получил ранение в результате удара.
В опубликованном украинской прокуратурой пресс-релизе указывается, что организаторы самостоятельно организовали мероприятие на открытой местности, предварительно не согласовав выставку с властями и силовыми ведомствами. При этом на открытой площадке собралось более 300 человек, хотя ближайшее укрытие находилось на расстоянии около 100 метров. При этом оно было площадью всего 30 квадратных метров. Указывается, что приглашения на выставку более разосланы за 9 дней до события, а информацию о точном времени и месте проведения мероприятия участникам сообщили за сутки.
Задержанному организатору предъявлено обвинение в халатности. Кроме того, следствие проверяет, могли ли действия организаторов способствовать возможности подготовить целенаправленный удар. В ходе расследования обстоятельств инцидента также планируется проверить действия должностных лиц и военного командования.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация