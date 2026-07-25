Саудовская Аравия вынуждена приостановить работу аэропортов Янбу и Джизан
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В Саудовской Аравии решили приостановить работу аэропортов Джизан (Джазан) и Янбу после атак со стороны йеменских хуситов. Напомним, что ракетными ударами были поражены НПЗ компании Saudi Aramco в Джизане, а также нефтепровод, который идёт к портам на Красном море от разрабатываемых месторождений.
Сообщается о том, что рейсы временно не обслуживаются в аэропортах «Принц Абдул-Мухсин ибн Абдулазиз и «Король Абдалла ибн Абдулазиз».
По последним данным, уходить на запасные аэродромы пришлось как минимум 12 пассажирским и грузовым самолётам.
Поражение крупнейшего на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающего комплекса уже привело к тому, что компания вынуждена остановить рабочий цикл на предприятии в Джизане. Соответственно, это срыв поставок, которые ранее были законтрактованы - в том числе европейскими потребителями. В связи с этим в Европе уже в ближайшее время ожидается новый виток рост цен на моторное топливо. А ведь ещё совсем недавно европейские медиа с упоением рассказывали о том, как «всё плохо» с топливом в России. Никто не спорит, что топливный кризис в нашей стране пока ещё не преодолён, но факт остаётся фактом: атака на НПЗ в любой нефтедобывающей стране рано или поздно скажется и на глобальном рынке. Случай с НПЗ Saudi Aramco тому пример.
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