Саудовская Аравия вынуждена приостановить работу аэропортов Янбу и Джизан

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Саудовская Аравия вынуждена приостановить работу аэропортов Янбу и Джизан

В Саудовской Аравии решили приостановить работу аэропортов Джизан (Джазан) и Янбу после атак со стороны йеменских хуситов. Напомним, что ракетными ударами были поражены НПЗ компании Saudi Aramco в Джизане, а также нефтепровод, который идёт к портам на Красном море от разрабатываемых месторождений.

Сообщается о том, что рейсы временно не обслуживаются в аэропортах «Принц Абдул-Мухсин ибн Абдулазиз и «Король Абдалла ибн Абдулазиз».



По последним данным, уходить на запасные аэродромы пришлось как минимум 12 пассажирским и грузовым самолётам.



Поражение крупнейшего на Ближнем Востоке нефтеперерабатывающего комплекса уже привело к тому, что компания вынуждена остановить рабочий цикл на предприятии в Джизане. Соответственно, это срыв поставок, которые ранее были законтрактованы - в том числе европейскими потребителями. В связи с этим в Европе уже в ближайшее время ожидается новый виток рост цен на моторное топливо. А ведь ещё совсем недавно европейские медиа с упоением рассказывали о том, как «всё плохо» с топливом в России. Никто не спорит, что топливный кризис в нашей стране пока ещё не преодолён, но факт остаётся фактом: атака на НПЗ в любой нефтедобывающей стране рано или поздно скажется и на глобальном рынке. Случай с НПЗ Saudi Aramco тому пример.
6 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 13:46
    Озорные похуситы дают огня региону и всем американским подстилкам … молодцы ребята в сандалях … я надеюсь Аллах пошлёт вам много ракет втч и гиперзвуковых для радости и наказания неверных
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 14:47
      Пора и нам уже запустить с территории острова неизвестные дроны с украинской маркировкой, и остановить трубочистам их четыре НПЗ!
      Вот тогда на острове начнется большой шухер!
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 13:54
    Пора гейропу и шейхов Персидского залива пересаживать на верблюдов, а в дальнейшем сионистов и полосатых агрессоров-террористов оскверняющих землю иранского народа и хуситов.
    Хвала Аллаху, воздающему каждому по заслугам.
    Победы иранскому народу и хуситам в их войне против врагов.
    am angry
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: ZovSailor

      ...Хвала Аллаху...
      Победы иранскому народу и хуситам в их войне против врагов.
      am angry

      Насчёт Аллаха без комментариев, я православный.
      А с пожеланием победы персам абсолютно согласен - даже ситуативно, враг моего врага - мой друг.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:40
    Цитата: ZovSailor
    Пора гейропу и шейхов Персидского залива пересаживать на верблюдов
    Вот как нефть там закончится, так они сопзу сами и пересядут wink
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:59
    Саудиты как х.охлы, *опой крутят и нашим и вашим. За то горят и паки им уже не помогут, дурнив немае.