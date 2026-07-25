ПКР «Оникс» ударили по портовому Ильичёвску Одесской области

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ПКР «Оникс» ударили по портовому Ильичёвску Одесской области

Российская армия в круглосуточном режиме наносит удары высокоточными средствами поражения по вражеским целям. Ниже некоторые из недавно пораженных ВС РФ объектов.

Продолжается работа по уничтожению АЗС, они используются в том числе для заправки техники ВСУ. Только в Полтавском районе одноименной области в результате ударов БПЛА сгорели еще четыре заправки. Топливный кризис на Украине пока что выражается в росте цен, но и дефицит не за горами. В том числе по причине блокады черноморских портов, куда перестали заходить танкеры.



Блокада эта поддерживается новыми ударами. Сообщается о серии взрывов в результате прилетов ПКР П-800 «Оникс» в районе Рыбпорта в Черноморске (Ильичевске) Одесской области. На месте ударов поднимается густой черный дым.

Минобороны РФ опубликовало кадры очередного удара реактивного БПЛА «Герань-4 Сикер» по балкеру с грузом для ВСУ в акватории Черного моря.

При этом продолжают работать дунайские порты, которые приняли на себя часть логистики, осуществляемой в черноморские гавани. Через Измаил и Рени проходят грузы, поступающие из Румынии и других стран Европы. Сообщается, что ВСУ значительно усилили защиту Дуная системами ПВО, в том числе перебросив несколько ЗРК IRIS-T. Теперь и удары ВС РФ постепенно идут вслед за этими грузами.

По прифронтовым территориям активно работает наша авиация. Сообщается о взрывах в оккупированном городе Запорожье. Сюда прилетели ФАБ с УМПК. Местные службы утверждают, что удары пришлись по предприятию по доставке питьевой воды. Впрочем, после массированных атак ВСУ по терминалам Wildberries для ВС РФ понятие «законные цели» стало очень условным. Однако дым после ударов поднимается в разных частях города.

18 комментариев
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  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +10
    Сегодня, 13:56
    Если хутор не хочет уходить от моря надо сделать чтобы море ушло от хутора..... Пусть пока купаются, а судоходство им вредно. laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: майор Юрик
      Если хутор не хочет уходить от моря надо сделать чтобы море ушло от хутора..... Пусть пока купаются, а судоходство им вредно. laughing

      Радует, что удары по вражеским судам и портам носят системный характер. good
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 14:04
    Всю инфру портовую шумерии в хлам и наращивать удары
    Довести до ситуации что ни один самый оморозок никогда не подошел к шумерии зараженной коричневой чумой
    1. d4.fokin Звание
      d4.fokin
      -1
      Сегодня, 14:10
      Кто-нибудь может ответить, почему не бьём по кранам, или их можно быстро починить?
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 14:24
      Да здравствует великая сухопутная Шумерия в размерах превосходящая Ватикан,но уступающая Монако!
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 14:28
        Тут бы самое время и испытать ПКР ГЗУР Гремлин.
  3. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -3
    Сегодня, 14:33
    Наши олигархи и их кремлевские помощники конечно не довольны, но простить Ким означает, что завтра доберутся и до них
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: VovaVVS
      Наши олигархи и их кремлевские помощники конечно не довольны, но простить Ким означает, что завтра доберутся и до них

      Проясните вашу глубокую мысль, тщательно зашифрованную в комменте. belay
      И помедленней, пожалуйста, я записываю. (с) smile
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:35
    Сообщается о серии взрывов в результате прилетов ПКР П-800 «Оникс» в районе Рыбпорта в Черноморске (Ильичевске)
    Я лет 15 назад был в Рыбном порту, так он тогда уже был, как после блокады, разруха полная, из всех кранов работало только 3 крана.
    А вот напротив Торговый порт, весьма современный, но почему в него не залетают "Ониксы" и "Искандеры" ?
    1. Карельский Звание
      Карельский
      -1
      Сегодня, 14:52
      Не залетают,потому что практически вся припортовая структура ,склады,терминалы принадлежат иностранным фирмам.И вся эта структура протяженностью около 15- и километров.Из украинского там только названия.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Карельский
        вся припортовая структура ,склады,терминалы принадлежат иностранным фирмам

        Иностранным фирмам принадлежит уже почти 90% украинского имущества, ресурсов и капиталов. И что теперь?
        Или вы думаете Европа просто так возмущается действиями России. Они по дешевки у коррумпированных местных чинуш все скупили на корню. Теперь санкциями, поставками оружия и финансированием бандеровского режима пытаются защитить свои вложения.
  5. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Сегодня, 14:40
    А я вот не могу понять, у нас много ТочекУ на хранении, да и старые пкр типа гранит и т.п. разве нельзя все это утилизировать на портах шумерии, там ведь особая точность не нужна, зачем ониксы дорогие переводить, под них есть другие цели.
    1. Всеименазаняты Звание
      Всеименазаняты
      -1
      Сегодня, 15:01
      Чтобы Точка долетела до порта, ее нужно подогнать на передовую. Никто ракетчиками так рисковать не будет. Граниты с каких пусковых запускать будете? А вот почему Ониксами по портам бить можно, а по сухогрузам с военными грузами - нет, вопрос конечно интересный. Западное оружие должно лежать в трюме на дне Черного моря, тогда от обстрелов судов будет толк. Подбитый сухогруз всё равно дотянут в порт и разгрузят. Ну попадет оружие ВСУ на сутки позже, эффект для нас нулевой.
      1. Pivot Звание
        Pivot
        0
        Сегодня, 15:28
        Снять корабельные ПУ и поставить на прицепы с аутригерами, у нас кроме гранитов ещё полно устаревших пкр. Из херсонской области до портов одесских примерно 100 км по прямой, до Николаева вообще рукой подать. Зачем хранить старьё, если можно использовать по назначению, пока ещё это возможно.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 14:44
    Минобороны РФ опубликовало кадры очередного удара реактивного БПЛА «Герань-4 Сикер» по балкеру с грузом для ВСУ в акватории Черного моря.

    Похоже его решили утопить совсем. Видно по осадке, что он уже прилично набрал воды.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: alexboguslavski
      Похоже его решили утопить совсем. Видно по осадке, что он уже прилично набрал воды.

      Хорошему кораблю семь футов над клотиком!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:47
    Цитата: silberwolf88
    Всю инфру портовую шумерии в хлам и наращивать удары
    Лучше уж сразу всю незалежную, чтобы два раза ракеты не посылать wink
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:20
    А почему портовое хозяйство, краны для контейнеров нетронутые стоят?