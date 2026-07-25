ПКР «Оникс» ударили по портовому Ильичёвску Одесской области
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Российская армия в круглосуточном режиме наносит удары высокоточными средствами поражения по вражеским целям. Ниже некоторые из недавно пораженных ВС РФ объектов.
Продолжается работа по уничтожению АЗС, они используются в том числе для заправки техники ВСУ. Только в Полтавском районе одноименной области в результате ударов БПЛА сгорели еще четыре заправки. Топливный кризис на Украине пока что выражается в росте цен, но и дефицит не за горами. В том числе по причине блокады черноморских портов, куда перестали заходить танкеры.
Блокада эта поддерживается новыми ударами. Сообщается о серии взрывов в результате прилетов ПКР П-800 «Оникс» в районе Рыбпорта в Черноморске (Ильичевске) Одесской области. На месте ударов поднимается густой черный дым.
Минобороны РФ опубликовало кадры очередного удара реактивного БПЛА «Герань-4 Сикер» по балкеру с грузом для ВСУ в акватории Черного моря.
При этом продолжают работать дунайские порты, которые приняли на себя часть логистики, осуществляемой в черноморские гавани. Через Измаил и Рени проходят грузы, поступающие из Румынии и других стран Европы. Сообщается, что ВСУ значительно усилили защиту Дуная системами ПВО, в том числе перебросив несколько ЗРК IRIS-T. Теперь и удары ВС РФ постепенно идут вслед за этими грузами.
По прифронтовым территориям активно работает наша авиация. Сообщается о взрывах в оккупированном городе Запорожье. Сюда прилетели ФАБ с УМПК. Местные службы утверждают, что удары пришлись по предприятию по доставке питьевой воды. Впрочем, после массированных атак ВСУ по терминалам Wildberries для ВС РФ понятие «законные цели» стало очень условным. Однако дым после ударов поднимается в разных частях города.
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