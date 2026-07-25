На Украине взорвался расположенный в жилом секторе склад боеприпасов ВСУ

5 202 11
На Украине взорвался расположенный в жилом секторе склад боеприпасов ВСУ

В населенном пункте Куриловка, расположенном в подконтрольной Киеву части Днепропетровской области, взорвался склад с боеприпасами, традиционно размещенный боевиками ВСУ в жилом секторе. В результате взрыва, сопровождавшегося вторичной детонацией, разрушены многие дома, располагавшиеся неподалеку.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что боеприпасы разлетаются в разные стороны и падают на близлежащие жилые дома. Пользователи украинского сегмента соцсетей с недавними взрывами в Вишневом под Киевом, где из-за детонации боеприпасов были разрушены целые улицы. Однако в случае с Куриловкой, по данным местных пабликов, командование ВСУ пытается замалчивать ситуацию. Прибывшие на место происшествия боевики ВСУ пытаются вывезти уцелевшие боеприпасы, при этом даже не пытаясь оказать какую-либо помощь пострадавшим местным жителям.



Ранее в результате серии мощных взрывов и вторичной детонации на складах боеприпасов ВСУ в селе Вишневое Киевской области были разрушены около 13 гектаров жилой застройки. Из прилегающих к пораженным складам районов были эвакуированы более 600 человек. В связи с систематическими нарушениями законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов в Вишневом, предприятие «Укроборонпром» уволило руководителей двух предприятий. Однако, как показывает ситуация в Куриловке, ВСУ не отказались от опасной для гражданского населения практики размещения складов боеприпасов в густонаселенных жилых районах.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +6
    Сегодня, 14:30
    Кто ж в Куриловке то располагает склад боеприпасов? laughing
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +1
      Сегодня, 15:33
      эт точно, больно курят много fellow
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:33
    само не взрывается, значит кто то помог
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:38
      Василенко Владимир hi ,или ПТБ были нарушенны.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Ропот 55
        или ПТБ были нарушенны.

        ну это опять же не само, а у кого то ручки не из того места росли
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Василенко Владимир
      само не взрывается, значит кто то помог

      Кто-то курил на складе боеприпасов в Куриловке.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:34
    Хорошо да МАЛО .
    Коротко и по делу.
  4. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 14:39
    В населенном пункте Куриловка, расположенном в подконтрольной Киеву части Днепропетровской области, взорвался склад с боеприпасами, традиционно размещенный боевиками ВСУ в жилом сектор

    100% это было отделение "Нова пошта".
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Василенко Владимир
    само не взрывается, значит кто то помог
    Медаль бы ему выдать. Или орден. Тому кто помог
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:21
    Это кондиционер, на них летом нагрузка большая.
  7. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 15:37
    Малавато будет! Малавато!