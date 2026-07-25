В верховном штабе НАТО задержали стажёрку из Китая за шпионаж

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В верховном штабе НАТО задержали стажёрку из Китая за шпионаж


В штаб-квартире НАТО в бельгийском Монсе задержана стажёрка. По информации местных СМИ, девушка с китайскими корнями, имеющая гражданство Канады, подозревается в работе на разведку третьего государства.



По сведениям федеральной прокуратуры, девушка привлекла внимание служб безопасности штаба, после чего информацию передали военной разведке. В ходе обысков у неё дома и на рабочем месте изъяли доказательства. Представитель прокуратуры Анн Луковяк пояснила: подозреваемая искала сведения в компьютерных системах, просматривала файлы и дела, которые не имели отношения к её служебным обязанностям.

В пятницу суд выдал ордер на арест по подозрению в шпионской деятельности в пользу третьей страны. Девушка сейчас находится в СИЗО, её дальнейшая участь решится на следующей неделе. Следственные действия продолжаются.

SHAPE – это главный стратегический узел НАТО, где разрабатывают и координируют военные операции альянса. Примечательно, что шпионский скандал грянул через несколько дней после того, как западные спецслужбы заявили о причастности китайских хакеров ко взлому систем связи Пентагона.

Вашингтон уже обвинил Пекин во взломе личных данных высокопоставленных чиновников и военных. Теперь же вскрылся факт физического проникновения в штаб-квартиру НАТО. Остаётся открытым вопрос: как долго западные спецслужбы будут игнорировать угрозы собственной безопасности?
7 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +1
    Сегодня, 14:56
    Этот принцип эксплуатировали еще китайские триады-
    " Если ты китаец- твоя родина Китай. Где бы ты не родился..." hi
  2. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 15:05
    О ужас, цвет подштанников рютте станет достоянием китайских троллей fellow
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 15:07
    Таки стажёрку из Китая, или из Канады?
  4. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 15:17
    Чем мне нравятся китайцы, так это тем, что они и с канадским паспортом,не забывают, что они китайцы. Ждём, когда в КНР, отловят парочку туристов из США или ЕС, с наркотиками в кармане.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 15:31
      Ну и таджики с российским не страдают амнезией.
  5. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    Сегодня, 15:30
    А когда будет набор Иранцев в координационный центр НАТО?
  6. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 15:36
    У папу новая гвинея тоже есть разведка!