«Сотни пострадавших»: Журналистка из Украины об ударе по выставке в Капитановке

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«Сотни пострадавших»: Журналистка из Украины об ударе по выставке в Капитановке


Украинская журналистка Юлия Кириенко в своём телеграм-канале опубликовала эмоциональный пост о последствиях удара по выставке беспилотных систем в Капитановке. Её заявление резко контрастирует с официальными цифрами, которые распространяют киевские власти:



Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.

По её словам, на месте бывшей выставки работают кинологи с собаками именно для того, чтобы найти мелкие фрагменты.

Также, как заявила журналистка, число раненых также в разы превышает официальные «около 100». Она указывает, что на выставке присутствовало более 300 человек, и пострадавших «сотни», не считая местных жителей, которых никто не считал.

Журналистка также поставила под сомнение утверждения о том, что мероприятие было несогласованным:

А как тогда объяснить присутствие там сотрудников Управления по обеспечению безопасности?

Она назвала произошедшее «огромной трагедией», за которую организаторы должны понести наказание.

Заявление Кириенко – редкий случай, когда украинский публичный деятель признаёт масштаб российского удара. Обычно киевские власти занижают цифры, скрывая реальные потери. Но в этот раз, судя по всему, попытка скрыть правду не удалась. Даже сочувствующие киевскому режиму журналисты вынуждены признавать катастрофические для Украины последствия удара.
20 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +8
    Сегодня, 15:04
    ...Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать...
    Абсолютно не сожалею.
    Скажу больше - маловато будет.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Сегодня, 15:09
      Цитата: Андрей К
      Скажу больше - маловато будет.

      good
      Даже сочувствующие киевскому режиму журналисты вынуждены признавать катастрофические для Украины последствия удара.

      Надо чаще и больше!
      Пора свинарник вычистить.
      1. алексеев Звание
        алексеев
        0
        Сегодня, 15:37
        Цитата: ваш вср 66-67
        Надо чаще и больше!

        Это точно!
        Ведь то, чем мы сейчас занимаемся с укропа и выгодно Западу.
        Его стратегия в том, что мы будем бодаться с бандерлогам, а Запад будет им поставлять дроны и ракеты. Он такие возможности имеет.
        Но нам нельзя затягивать дело на десятилетие и больше.
        Все это понимают. Дескать, при обмене ударами наши должны быть в разы, на порядки мощнее.
        Но... Возможно ли это без применения ТЯО?
        Если возможно, прекрасно
        А если нет?
        Наверное, нужно, предварительно предупредив, что РФ пересечёт удары по своей территории ВСЕМИ имеющимися у нее средствами, что, дескать, Запад не оставляет иного выхода, показательно и точечно применить. Это, конечно, последнее дело. Но.... См. выше, выхода не оставляют......
        По аэродромам, другим важнейшим объектам, а также в виде высотного взрыва ( ЭМИ).
        Точно, образумит и бандерлогов и их хозяев. Америка за них рисковать не будет, французики с с " айсеями" тоже.
        Все очень уязвимы, умирать за бандерлогов не хотят.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 15:40
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Андрей К
        Скажу больше - маловато будет.
        ..... good .......
        Надо чаще и больше! Пора свинарник вычистить.
        хорошо придумали ---
        кинологи с собаками
        хоть поедят досыта и , глядишь, обогатятся --- колечки золотые, хоть расплавленные може найдут recourse или коронкам золотым укропы порадуются, хотя щасс --- не модно это.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 15:10
      Так же ещё не известно количество "разобранных на молекулы". request
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: marchcat
        Так же ещё не известно количество "разобранных на молекулы". request

        Какие следы, може останутся --- може брылллиянтики какие выкопают. Вот будут еще долго местные там раскопки делать.Бандеро-диггеры
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:22
      А чего же мадьяра там не было??
      Андре! hi
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +2
        Сегодня, 15:34
        Цитата: роман66
        А чего же мадьяра там не было??
        Андре! hi

        Ромарио hi
        Думаю что Роберт Бровди на такие мероприятия не ходит, рожу не светит.
        Ныкается как мышь серая, чтоб не удавили.
    4. alexandreII Звание
      alexandreII
      0
      Сегодня, 15:36
      очень маловато будет, там видимо сход лавины был, или гололед laughing
  2. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 15:11
    А не надо было тихушничать, послали бы пригласительный глядишь и пронесло бы. А так пришлось х.охлам "Бандероли" посылать...
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 15:11
    Украинская журналистка Елена Кириенко


    Юлия.

    А как тогда объяснить присутствие там сотрудников Управления по обеспечению безопасности?
    Не иначе Зеленского могли ждать на этой выставке.
  4. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +3
    Сегодня, 15:12
    Молодцы армейцы, так держать. А для буржуинов больше трёх не собираться а то будет вава laughing и йёд с зелёнкой не поможет.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:13
    Вот пусть " кинологи с собаками" и работают. Может ещё чего найдут..Кастрюли,с кружевными труселями,не попадались?()
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:16
    3 Искандера ради 10 погибших и 1 полковника сбу? Стоило оно того?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 15:26
      Цитата: navigator777
      3 Искандера ради 10 погибших и 1 полковника сбу? Стоило оно того?

      Это был не спортивный клуб, а стрелковый. В клубе много помещений связанных между собой открытыми пространствами, не препятствующими взрывной волне. Там реально большие потери среди ведущих специалистов по производству дронов. Жалко, что там не было термобара. am good
    2. trromar Звание
      trromar
      +1
      Сегодня, 15:29
      Тут раньше авторы сообщали о трёх Цирконах и ещё 8 искандеров туда прилетели - это 11 ракет с ВВ в сумме 4-5 тонн. Что может остаться от 300 человек после такого прилёта.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 15:20
    В офисе генпрокурора Украины заявили о задержании организатора военной выставки, по месту проведения которой был нанесен ракетный удар. По информации ведомства, задержанному сообщили о подозрении в халатности. Сейчас организатор выставки находится под конвоем в медучреждении «из-за получения незначительных повреждений». Видимо берцами по рылу настучали, когда задерживали.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 15:21
    Интересно, а сотню раненых в одно какое-то место отвезли или в разные? Просто если в один госпиталь то можно ведь им ещё раз показать наши ракеты, вдруг плохо разглядели в первый раз? feel
  9. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +2
    Сегодня, 15:25
    на месте бывшей выставки работают кинологи с собаками именно для того, чтобы найти мелкие фрагменты.

    Та, то у них с собачим кормом напряженка...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 15:43
    Укронацики от бессилия и злобы ударили ночью по турбазам в Запорожской области...опять по гражданским...опять есть пострадавшие дети...такова война.