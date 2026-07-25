«Сотни пострадавших»: Журналистка из Украины об ударе по выставке в Капитановке
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Украинская журналистка Юлия Кириенко в своём телеграм-канале опубликовала эмоциональный пост о последствиях удара по выставке беспилотных систем в Капитановке. Её заявление резко контрастирует с официальными цифрами, которые распространяют киевские власти:
Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.
По её словам, на месте бывшей выставки работают кинологи с собаками именно для того, чтобы найти мелкие фрагменты.
Также, как заявила журналистка, число раненых также в разы превышает официальные «около 100». Она указывает, что на выставке присутствовало более 300 человек, и пострадавших «сотни», не считая местных жителей, которых никто не считал.
Журналистка также поставила под сомнение утверждения о том, что мероприятие было несогласованным:
А как тогда объяснить присутствие там сотрудников Управления по обеспечению безопасности?
Она назвала произошедшее «огромной трагедией», за которую организаторы должны понести наказание.
Заявление Кириенко – редкий случай, когда украинский публичный деятель признаёт масштаб российского удара. Обычно киевские власти занижают цифры, скрывая реальные потери. Но в этот раз, судя по всему, попытка скрыть правду не удалась. Даже сочувствующие киевскому режиму журналисты вынуждены признавать катастрофические для Украины последствия удара.
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