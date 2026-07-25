Противник заявил, что ВКС РФ впервые ударили ФАБ с УМПК по порту Черноморск

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Противник заявил, что ВКС РФ впервые ударили ФАБ с УМПК по порту Черноморск


Украинские источники сообщают о первом случае применения управляемых авиабомб с УМПК по порту Черноморска (бывший Ильичёвск) – городу к югу от Одессы. Таким образом, дальность поражения целей авиабомбами с модулями планирования и коррекции продолжает увеличиваться, а зона их применения неуклонно расширяется и подступает всё ближе к самой Одессе.



Напомним, в декабре 2025 года российские ФАБы с УМПК впервые поразили объект в Одесской области – железнодорожный мост в Затоке. Тогда это стало шоком для украинской стороны, которая привыкла считать, что авиабомбы не долетают до этих районов. Прошло полгода – и теперь удар пришёлся уже на Черноморск, расположенный примерно в 18 километрах по прямой от Одессы.

Интересно и то, что в последние дни интенсивность ударов по объектам на юге Украины значительно возросла. В Черноморске поражены не только объекты портовой инфраструктуры, но и склады БПЛА, а также завод «Стальканат», который, по данным источников, занимается производством дальнобойных дронов для ВСУ. Эти предприятия активно используются в интересах украинской армии, и их уничтожение – логичное продолжение системной работы по перекрытию военной логистики.

Российская авиация продолжает расширять географию применения высокоточного оружия, и следующей целью, вероятно, станет сама Одесса – один из ключевых центров военной логистики Украины. Важно и то, что ФАБ с УМПК стоят значительно дешевле тех же ракет «Оникс», которые на днях использовались для ударов по портовой инфраструктуре в Одессе. Следовательно, такие атаки могут быть куда более частыми и результативными.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:27
    Вопрос в том, сколько и какое ПВО может поставить на побережье наш противник?
    Ради того, что б сбивать нашу авиацию, они могут притащить что то более дальнобойные из того, что у них есть, могут авиацию подтянуть...
    В общем то, все преодолимо, угрозу нивелировать можно, только надо это дело тщательнее подготовить и обеспечить всем необходимым! soldier
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, сколько и какое ПВО может поставить на побережье наш противник?

      Сохранение портового хозяйства для Киева - одна из самых важных проблем, стянут на защиту всё что можно с второстепенных для них участков - системы типа NASAMS и IRIS-T, поставляемые европейцами. Но это не будет гарантией безопасности при массовом применении беспилотников. Насчёт использования нашей авиации для работы с близких рубежей - большие сомнения из-за неоправданного риска.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:14
      Воевать ни кто не пробывал?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:52
        Не, воевать с ПВО могут только плохие евреи и американцы, а мы не такие. У врага ПВО - прячем самолёты подальше от лбс, у врага взрывающиеся катера - прячем флот в Абхазии и Новороссийске. Один Ванька-контрактник может ехать на квадроцикле прямо на врага и брать укрепы request
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 17:57
          Правильно поняли, что есть редкость.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:49
      Цитата: rocket757
      Вопрос в том, сколько и какое ПВО может поставить на побережье наш противник?
      Ради того, что б сбивать нашу авиацию, они могут притащить что то более дальнобойные из того, что у них есть, могут авиацию подтянуть...
      В общем то, все преодолимо, угрозу нивелировать можно, только надо это дело тщательнее подготовить и обеспечить всем необходимым! soldier

      Дальность пуска уже превышает 100 км, приближается к 150 км. Пуск осуществляется с большой высоты. Далее самолёт разворачивается и уходит. Едва ли Патриот способен сбить самолёт на таком удалении и такой высоте.
      ФАБами можно выбить все портовые краны.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +10
    Сегодня, 16:30
    Калиточку в черноморские порты прикрыли, по дунайским начали работать. Сейчас самое время парочку мостов развалить, вот бы именины сердца были! good
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:43
    Красивая бомбочка , прям произведение искусства, ничего лишнего.
    1. СергейБ Звание
      СергейБ
      +1
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Ирек
      Красивая бомбочка , прям произведение искусства, ничего лишнего.

      А кстати что это за бомбочка? Не похожа совсем на нашу.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 17:33
        Цитата: СергейБ
        А кстати что это за бомбочка? Не похожа совсем на нашу.

        Возможно ИИ сгенерировал. Сейчас это часто используется.
    2. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 17:23
      Искусственный интеллект, изучив это изображение, ответил:
      "По внешнему виду это очень похоже на барражирующий боеприпас (дрон-камикадзе) семейства AeroVironment Switchblade, скорее всего изображение Switchblade 600 или подобное компьютерное изображение, выполненное по его мотивам.
      Видать у авторов сложность с демонстрацией российского оружия... request
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 16:48
    Отличный результат! Дальнобойные ФАБы помогут увеличить количество поражаемых целей в глубине территории противника. Конечно, для особо укреплённых важных объектов, Искандеры и Цирконы останутся в приоритете, но для остальных вполне хватит ФАБ с УМПК и Гераней, производство которых явно увеличивается и модернизируется. Ждём продолжения регулярного выноса инфраструктуры снабжения укронацистов.
    Некоторые комментаторы время от времени пытаются найти связь повышения результативности прилётов с предвыборной кампанией - так вот, выборы намечены на 20 сентября. Если темп ударов будет нарастать, а количество поражённых объектов, соответственно увеличиваться, то за почти два месяца ВКС РФ разрушат все основные звенья портовой структуры Украины, не говоря о прочих ударах по газотранспортной и энергетической структуре противника. И сомнительны предсказания о прекращении активных действий после выборов, если цель резкого снижения объёма помощи от европейских партнёров-спонсоров и ослабление ВСУ не будет достигнута в полной мере. Если уж взялись, то надо дело доводить до конца (лучше всего, до конца укронацистского режима).
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 17:48
      Результат ударов будет ясен через пару недель- месяц. Если налеты ВСУ будут меньшим числом БПЛА, значит результат положителен. Ждём-с!
  5. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 16:50
    С Фабами животворящими гораздо больше можно сделать.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 17:31
      Небольшая поправочка: с ФАБами ЖЕЛЕтворящими... и т.д.
  6. Rdv1971 Звание
    Rdv1971
    +3
    Сегодня, 16:58
    5 лет ждали.....))))))
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:22
    дальность поражения целей авиабомбами с модулями планирования и коррекции продолжает увеличиваться, а зона их применения неуклонно расширяется и подступает всё ближе к самой Одессе.

    От это хорошо!
  8. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 17:25
    ФАБы по портам, это новый этап в этой войне и если система наведения довольно точна, то хана черноморским портам Украины.