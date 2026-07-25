Противник заявил, что ВКС РФ впервые ударили ФАБ с УМПК по порту Черноморск
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Украинские источники сообщают о первом случае применения управляемых авиабомб с УМПК по порту Черноморска (бывший Ильичёвск) – городу к югу от Одессы. Таким образом, дальность поражения целей авиабомбами с модулями планирования и коррекции продолжает увеличиваться, а зона их применения неуклонно расширяется и подступает всё ближе к самой Одессе.
Напомним, в декабре 2025 года российские ФАБы с УМПК впервые поразили объект в Одесской области – железнодорожный мост в Затоке. Тогда это стало шоком для украинской стороны, которая привыкла считать, что авиабомбы не долетают до этих районов. Прошло полгода – и теперь удар пришёлся уже на Черноморск, расположенный примерно в 18 километрах по прямой от Одессы.
Интересно и то, что в последние дни интенсивность ударов по объектам на юге Украины значительно возросла. В Черноморске поражены не только объекты портовой инфраструктуры, но и склады БПЛА, а также завод «Стальканат», который, по данным источников, занимается производством дальнобойных дронов для ВСУ. Эти предприятия активно используются в интересах украинской армии, и их уничтожение – логичное продолжение системной работы по перекрытию военной логистики.
Российская авиация продолжает расширять географию применения высокоточного оружия, и следующей целью, вероятно, станет сама Одесса – один из ключевых центров военной логистики Украины. Важно и то, что ФАБ с УМПК стоят значительно дешевле тех же ракет «Оникс», которые на днях использовались для ударов по портовой инфраструктуре в Одессе. Следовательно, такие атаки могут быть куда более частыми и результативными.
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