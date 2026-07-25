«У вас один лётчик сутками дежурит?»: в Румынии идут дебаты о «Призраке Дуная»
4 27313
Румынский пилот на истребителе F-16 Fighting Falcon менее чем за 24 часа уничтожил два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом сообщают румынские СМИ, активно продвигающие нового национального героя.
Первый БПЛА был нейтрализован в пятницу в районе Бузау. Второй - ранним утром в субботу, над дельтой Дуная. Румынские издания сравнивают лётчика с украинском «Призраком Киева», создавая собственный образ - «Призрак Дуная». Однако в самой Румынии реакция оказалась неоднозначной. Многие пользователи соцсетей и военные эксперты указали на ряд странностей.
«У вас что, один пилот дежурит сутками напролёт?» — звучит главный вопрос к командованию ВВС. Другая претензия касается расхода дорогостоящих ракет класса «воздух-воздух» против относительно дешёвых беспилотников. В командовании ВВС Румынии заявили, что «безопасность граждан намного важнее любых расходов». Однако это заявление тут же напомнило общественности предыдущую позицию тех же военных. Ранее они объясняли отказ сбивать БПЛА над страной авиационными ракетами тем, что «применение ракет несло бы значительную угрозу для граждан и инфраструктуры». Получается, что теперь такое применение никакой угрозы не несёт? А что изменилось?
Ситуация вызвала волну обсуждений в румынском сегменте интернета. Часть пользователей приветствует решительные действия лётчика, другие требуют большей прозрачности от военных и объяснений, почему подход к угрозам с воздуха кардинально изменился за короткое время.
Пока официальные лица ограничиваются общими заявлениями, сообщая, что героем стал молодой лётчик, который может стать и лицом новой румынской противовоздушной обороны. Его имя остаётся нераскрытым. Отмечено, что ему 27 лет. Как бы, не такой уж и «юноша» по лётным меркам.
Министр обороны Румынии:
Поздравляю румынского лётчика-истребителя с тем мастерством, которое он и его партнёры продемонстрировали.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация