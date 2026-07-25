«У вас один лётчик сутками дежурит?»: в Румынии идут дебаты о «Призраке Дуная»

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«У вас один лётчик сутками дежурит?»: в Румынии идут дебаты о «Призраке Дуная»

Румынский пилот на истребителе F-16 Fighting Falcon менее чем за 24 часа уничтожил два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом сообщают румынские СМИ, активно продвигающие нового национального героя.

Первый БПЛА был нейтрализован в пятницу в районе Бузау. Второй - ранним утром в субботу, над дельтой Дуная. Румынские издания сравнивают лётчика с украинском «Призраком Киева», создавая собственный образ - «Призрак Дуная». Однако в самой Румынии реакция оказалась неоднозначной. Многие пользователи соцсетей и военные эксперты указали на ряд странностей.

«У вас что, один пилот дежурит сутками напролёт?» — звучит главный вопрос к командованию ВВС. Другая претензия касается расхода дорогостоящих ракет класса «воздух-воздух» против относительно дешёвых беспилотников. В командовании ВВС Румынии заявили, что «безопасность граждан намного важнее любых расходов». Однако это заявление тут же напомнило общественности предыдущую позицию тех же военных. Ранее они объясняли отказ сбивать БПЛА над страной авиационными ракетами тем, что «применение ракет несло бы значительную угрозу для граждан и инфраструктуры». Получается, что теперь такое применение никакой угрозы не несёт? А что изменилось?

Ситуация вызвала волну обсуждений в румынском сегменте интернета. Часть пользователей приветствует решительные действия лётчика, другие требуют большей прозрачности от военных и объяснений, почему подход к угрозам с воздуха кардинально изменился за короткое время.

Пока официальные лица ограничиваются общими заявлениями, сообщая, что героем стал молодой лётчик, который может стать и лицом новой румынской противовоздушной обороны. Его имя остаётся нераскрытым. Отмечено, что ему 27 лет. Как бы, не такой уж и «юноша» по лётным меркам.

Министр обороны Румынии:

Поздравляю румынского лётчика-истребителя с тем мастерством, которое он и его партнёры продемонстрировали.
13 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 16:02
    Ежедневные беспилотники в небе Румынии - это было бы прекрасно. love drinks good
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Бородач
      Ежедневные беспилотники в небе Румынии - это было бы прекрасно.

      Пожалейте румынского лётчика. Говорят же: один всё небо патрулирует сутками напролёт))
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 17:38
        Цитата: Володин
        Цитата: Бородач
        Ежедневные беспилотники в небе Румынии - это было бы прекрасно.

        Пожалейте румынского лётчика. Говорят же: один всё небо патрулирует сутками напролёт))

        Как говорил Суворов: А чего их жалеть супостатов?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 16:13
    Как мало надо чтобы стать героем Румынии - сбить пару сбившихся с курса не то гераней, не то ложных целей
  3. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 16:17
    Румынский пилот на истребителе F-16 Fighting Falcon менее чем за 24 часа уничтожил два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом сообщают румынские СМИ, активно продвигающие нового национального героя.

    Сдаётся мне, что чел решил просто прославиться, ну или бабла подзаработать.
    Сообщники запускают дрона, когда он на дежурство выходит, а он его сбивает.
    Всё счастливы и радостны, безопасность обеспечена, слава тоже. lol
    1. ВитаминBF3mg Звание
      ВитаминBF3mg
      0
      Сегодня, 16:42
      Улыбнуло soldier laughing


      Текс комментария....
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +1
      Сегодня, 16:44
      У меня закралась та же крамольная мысль - цыгане такие затейники lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:18
        Румыны так то себя титульной нацией считают. Цыгане для них это молдаване. laughing

        А вот то что румыны затейники - это соглашусь. yes
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:13
      ...а может и не сбивает. может их его кореша запускают (как предположили) а потом по кнопочке с земли подрывают сами, когда этот пилот к ним подлетает. laughing так то в дрон ещё попасть надо умудрится.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 17:50
        Цитата: Nexcom
        ...а может и не сбивает. может их его кореша запускают (как предположили) а потом по кнопочке с земли подрывают сами, когда этот пилот к ним подлетает. так то в дрон ещё попасть надо умудрится.

        Не, спалиться можно. Расход боеприпасов нужно как-то показать.
        Правда их продать можно, опять гешефт. what wassat
    4. Lynnot Звание
      Lynnot
      0
      Сегодня, 17:23
      Всё счастливы и радостны, безопасность обеспечена, слава тоже. lol

      Бонусом - намёк на вину агрессивных русских.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 17:01
    «Я призрак, летящий во мраке ночи»
  5. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 17:19
    Видимо, всуки дали ему расписание своих пусков БПЛА. Теперь он вылетает строго по времени, "героев" то, надо как то лепить.