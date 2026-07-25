БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары по подстанции 110/10 кВ в Сновске

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БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары по подстанции 110/10 кВ в Сновске


Российские ударные беспилотники нанесли ещё один удар по объекту в составе энергосистемы Черниговской области. На этот раз атакована подстанция 110/10 кВ «Щорс» в городе Сновск. Сообщается, что для атаки использовались три реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер».

За минувшую неделю под удары попали несколько подстанций, что обернулось серьёзными отключениями. Накануне в Мене полностью уничтожена подстанция 110 кВ. Аналогичным ударом выведена из строя подстанция 40 кВ в Семёновке.

Учитывая, что часть сетей была повреждена ранее, новые удары вызвали каскадный эффект. Ещё 22 июля «Черниговоблэнерго» зафиксировало отключение более 100 тысяч абонентов в Чернигове и ближайших районах. Неделей ранее, 11 июля, в Сновске дрон «Герань-2 Сикер» уничтожил локомотив на железной дороге, поэтому работа идет и по логистике, и по энергетике.

В Мене подстанция 110 кВ получила повреждения ещё 11 июля. Теперь, по всей видимости, объект добивают окончательно. К тому же в этом же населённом пункте «Герань» атаковала и местную АЗС.

Семёновка с весны регулярно подвергается атакам с использованием FPV-дронов, «Ланцетов» и «Молний», однако подстанция 40 кВ в этом населённом пункте до сих пор не упоминалась в официальных отчётах Минобороны. В то же время к той же энергосети относится удар по подстанции 110 кВ в Холмах, который был зафиксирован 19 июля.

Если смотреть на ситуацию целиком, прослеживается чёткая линия: один за другим выбиваются опорные пункты 110 кВ вдоль северного направления – Сновск, Мена, Холмы, а затем вслед за ними и распределительная сеть 40 кВ. Всё указывает на то, что энергоснабжение Черниговщины целенаправленно «сворачивают» ещё до наступления зимы.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:42
    Надо выносить всю их энергосистему.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Ирек
      Надо выносить всю их энергосистему.

      Начиная с подстанций 750 кВ. Возможности есть, но нет команды. Пока нет...☝️
      1. Горизонт
        Горизонт
        0
        Сегодня, 17:34
        Так выносили уже, зимой этого года. Или не помните? Так тогда все классно взялись. Подстанции выносили на раз-два и потом вдруг все прекратилось.
        Тогда по какой то причине не добили их энергосистему.
        В том, что добьют сейчас нет никакой уверенности.
  2. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 16:48
    Почаще бы.... ..... ....
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 17:09
    Диверсионно-разведывательная группа российского спецназа ликвидировала военнослужащих ВСУ Агату и Анастасию Авдеенко - медийных персонажей, известных как "Бабочки". Сестры-близняшки служили в украинской армии снайперами. Они прошли подготовку в странах НАТО и прославились своей жестокостью, пишет "Военное дело". "Бабочек" нашли и ликвидировали в ночь на 24 июля, место операции не сообщается.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 17:21
      Грустно, такие гарны дивчины, а полезли куда не надо. Могли бы в Москве устроиться легко...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 17:53
        Цитата: alexoff
        Грустно, такие гарны дивчины, а полезли куда не надо. Могли бы в Москве устроиться легко...

        В московском борделе эти близняшки неплохо бы смотрелись. wink drinks good
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:05
    Цитата: Ирек
    Надо выносить всю их энергосистему
    Вместе со всей Дypкаиной впридачу wink