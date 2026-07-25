БПЛА «Герань-4 Сикер» нанесли удары по подстанции 110/10 кВ в Сновске
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Российские ударные беспилотники нанесли ещё один удар по объекту в составе энергосистемы Черниговской области. На этот раз атакована подстанция 110/10 кВ «Щорс» в городе Сновск. Сообщается, что для атаки использовались три реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер».
За минувшую неделю под удары попали несколько подстанций, что обернулось серьёзными отключениями. Накануне в Мене полностью уничтожена подстанция 110 кВ. Аналогичным ударом выведена из строя подстанция 40 кВ в Семёновке.
Учитывая, что часть сетей была повреждена ранее, новые удары вызвали каскадный эффект. Ещё 22 июля «Черниговоблэнерго» зафиксировало отключение более 100 тысяч абонентов в Чернигове и ближайших районах. Неделей ранее, 11 июля, в Сновске дрон «Герань-2 Сикер» уничтожил локомотив на железной дороге, поэтому работа идет и по логистике, и по энергетике.
В Мене подстанция 110 кВ получила повреждения ещё 11 июля. Теперь, по всей видимости, объект добивают окончательно. К тому же в этом же населённом пункте «Герань» атаковала и местную АЗС.
Семёновка с весны регулярно подвергается атакам с использованием FPV-дронов, «Ланцетов» и «Молний», однако подстанция 40 кВ в этом населённом пункте до сих пор не упоминалась в официальных отчётах Минобороны. В то же время к той же энергосети относится удар по подстанции 110 кВ в Холмах, который был зафиксирован 19 июля.
Если смотреть на ситуацию целиком, прослеживается чёткая линия: один за другим выбиваются опорные пункты 110 кВ вдоль северного направления – Сновск, Мена, Холмы, а затем вслед за ними и распределительная сеть 40 кВ. Всё указывает на то, что энергоснабжение Черниговщины целенаправленно «сворачивают» ещё до наступления зимы.
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