Список значимых фигур, «скончавшихся» на выставке оружия под Киевом, расширяется
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Официальный сайт украинской Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) выразил соболезнования в связи с гибелью преподавателя IT-факультета Александра Гордиенко. Гордиенко - кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных информационных систем и технологий Института компьютерно-информационных технологий и дизайна.
На сайте утверждается, что он скончался 24 июля. При этом свидетельства лиц, знакомых с ситуацией, говорят о том, что он попал под вчерашний ракетный удар, находясь на выставке вооружений в Киевской области. По последним данным, кандидат технаук представлял на этой выставке одну из разработок в сфере беспилотных систем.
Таким образом, список заметных фигур, ликвидированных в результате вчерашнего удара по выставке вооружений под Киевом, продолжает расширяться. Преподаватель IT-специальностей оказался среди участников мероприятия, посвящённого военным дронам.
Ранее сообщалось, что под удар попали и другие значимые лица. Среди них - представитель польской компании из сферы военно-промышленного комплекса, а также полковник управления специальных операций СБУ.
Удар по выставке вызвал широкий резонанс. С одной стороны, украинская сторона традиционно говорит об «ударе по гражданским объектам», с другой - подчёркивается присутствие на мероприятии специалистов, связанных с военными технологиями и оборонными проектами.
МАУП пока не раскрыла дополнительных подробностей о гибели своего сотрудника. Соболезнования опубликованы в официальном формате, без акцента на обстоятельствах произошедшего.
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