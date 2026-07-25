Список значимых фигур, «скончавшихся» на выставке оружия под Киевом, расширяется

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Список значимых фигур, «скончавшихся» на выставке оружия под Киевом, расширяется

Официальный сайт украинской Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) выразил соболезнования в связи с гибелью преподавателя IT-факультета Александра Гордиенко. Гордиенко - кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных информационных систем и технологий Института компьютерно-информационных технологий и дизайна.

На сайте утверждается, что он скончался 24 июля. При этом свидетельства лиц, знакомых с ситуацией, говорят о том, что он попал под вчерашний ракетный удар, находясь на выставке вооружений в Киевской области. По последним данным, кандидат технаук представлял на этой выставке одну из разработок в сфере беспилотных систем.

Таким образом, список заметных фигур, ликвидированных в результате вчерашнего удара по выставке вооружений под Киевом, продолжает расширяться. Преподаватель IT-специальностей оказался среди участников мероприятия, посвящённого военным дронам.

Ранее сообщалось, что под удар попали и другие значимые лица. Среди них - представитель польской компании из сферы военно-промышленного комплекса, а также полковник управления специальных операций СБУ.

Удар по выставке вызвал широкий резонанс. С одной стороны, украинская сторона традиционно говорит об «ударе по гражданским объектам», с другой - подчёркивается присутствие на мероприятии специалистов, связанных с военными технологиями и оборонными проектами.

МАУП пока не раскрыла дополнительных подробностей о гибели своего сотрудника. Соболезнования опубликованы в официальном формате, без акцента на обстоятельствах произошедшего.
16 комментариев
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  1. Pivot Звание
    Pivot
    +3
    Сегодня, 17:17
    К бандере чайку отправился попить.
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +6
    Сегодня, 17:18
    Всех их уже черти вилами тычут!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 17:44
      Цитата: DIM(a)
      Всех их уже черти вилами тычут!

      Там ещё много дохлятины будет. am good
      Выставка проводилась на открытом пространстве. Там минимум сотня сдохла. А то и больше. am good
      И все они профильные специалисты по дронам.
      Поджарили свининку. am drinks drinks drinks
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 17:26
    Отличная новость! Побольше и почаще.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:52
      Понятно, что сдохли. радоcть в чём?
      1. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        +1
        Сегодня, 17:58
        а что радоваться, когда обычных людей как скот на войну гонят и они там гибнут? Пусть уж лучше их военачальники и агитаторы, айтишники и специалисты по технике будут уничтожены, нацисты гадские!
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 18:08
          Ирина, прошу, но это война.
  4. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 17:29
    Бандере представит свою разработку.
  5. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 17:34
    Продолжаем подсчёт уничтоженных врагов...
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 17:44
    Наверное сьел что-нибудь... Бывает. Аккуратней надо, "кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерных информационных систем"
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:48
    Во Львове отменили форум оборонных технологий IRON DEMO 2026 после ракетного удара по Киевской области.

    А жаль! Могло выйти красивое шоу с российскими ракетами в главных ролях!
  8. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -2
    Сегодня, 17:48
    С той стороны злорадствуют, когда убивают российских военных и специалистов. С этой стороны всё то же и так же. Только истинно смеются и злорадствуют далеко за Атлантикой.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 18:03
      А почему я должен плакать и лить слёзы по тем, кто встал на путь оправдания фашистов?
    2. anjey Звание
      anjey
      0
      Сегодня, 18:10
      Придет время вдарим и туда,надеюсь....
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 17:52
    Никого из подохших на выставке не жалко. Все они создавали технику для убийства россиян. Поэтому можно пожелать, чтобы этих разработчиков было как можно больше. А тем, кого не пришибли до конца, желаю мучительного существования в качестве инвалидов. Это им за убитых мирных граждан России.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:06
    Цитата: Себенза
    Понятно, что сдохли. радоcть в чём?
    В том что сдохли!