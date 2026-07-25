Токаев на встрече с Путиным предложил заморозить украинский конфликт

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Токаев на встрече с Путиным предложил заморозить украинский конфликт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой заморозить украинский конфликт. Он заявил, что никто не знает, как из него выйти.

Токаев во время встречи с Путиным в Омске:



Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку всё это дело. Жалко, конечно, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов России и Украины. И всё это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость для противника.

Кто именно в этом случае противник, казахстанский лидер не конкретизировал, хотя и без конкретизации вполне очевиден ответ.

Заявление Токаева прозвучало на фоне продолжающихся ударов ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. Эти атаки затрагивают маршруты, по которым Казахстан экспортирует значительную часть своей нефти и газа в Европу через территорию России.

По мнению ряда экспертов, Украина таким образом пытается вынудить Астану переориентировать экспортные потоки в обход РФ - в частности, через Азербайджан и другие альтернативные коридоры. Подобное предположение выглядит логичным на фоне недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что «Россия подвергается атакам и не способна систематически выполнять обязательства по поставке энергоносителей даже постоянным партнёрам».

Украинские наблюдатели подчёркивают, что заявление Алиева было сделано далеко не случайно и вписывается в общую стратегию давления на российские транзитные возможности.

При этом позиция Токаева отражает растущую озабоченность стран Средней Азии экономическими рисками затяжного конфликта.
29 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 17:32
    Алиев, руками Зеленского, решил лишить транзита Токаева. Мудрый пискарь этот Алиев, в обратку же можно получить по полной и турки не помогут.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 17:36
      Кто такой Алиев в европейском масштабе - мелкая сошка. Есть игроки покрупнее - ЕС в целом. И играет он (ЕС) руками Украины против США.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 17:42
      Алиев, руками Зеленского, решил лишить транзита Токаева.

      Через Азербайджан прокачать всю экспортную нефть не получится. Просто труба маловата. А Казахстан может прокачивать нефть и через Балтику.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 17:57
        Через Азербайджан прокачать всю экспортную нефть не получится. Просто труба маловата.
        насколько я помню договор о Каспии требует одобрения всех прикаспийских стран на строительство трубопроводов по дну. И одна страна решительно против laughing
    3. Eula Звание
      Eula
      0
      Сегодня, 18:06
      Вот именно пИскарь, а не премудрый пескарь
  2. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 17:33
    А его заморозить не вариант? И кто там противник?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -3
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Себенза
      А его заморозить не вариант? И кто там противник?

      Пусть Токаев свой зад заморозит. good
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 18:01
        Блин, без сарказма и по русски? Посадят. Токаева в заморозку с приятелем.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 17:43
      Морозку заморозить. Тогда будет намного интересней.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 17:35
    Зачем останавливать или замораживать, когда уничтожение предпочтительнее создания ?
  4. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 17:36
    Лучше бы из Казахстана дроны перестали к нам запускать.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 17:37
    У Токаева шкурный интерес, он прекрасно понимает, в чьих интересах эта война, и кто получит преимущество при "заморозке"...
    Ничего личного, только безналичные...
    Хорошо хоть, что никто в нашем политикуме Казахстан союзником не называет.
    Или я что-то пропустил?....
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Василий_Островский
      Хорошо хоть, что никто в нашем политикуме Казахстан союзником не называет.

      Это - стратегический партнер, как говорит президент.
      Но почему Токаев предлагает НАМ заморозку, а не "кинет предъяву" Киеву? Боится, что матрасники или англичанка пальчиком ему погрозит?
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 17:38
    Намедни о том же самом говорил и сам Зеленский выражая общую позицию НАТО и ЕС в частности
    Перемирие нужно слабым, они умеют его ловко воплощать в минские соглашения ,поэтому следует продолжать последовательно бить и не обращать внимание на это нытьё
    Рано или поздно результат будет
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 17:38
    Украина таким образом пытается вынудить Астану переориентировать экспортные потоки в обход РФ - в частности, через Азербайджан и другие альтернативные коридоры. Подобное предположение выглядит логичным на фоне недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что «Россия подвергается атакам и не способна систематически выполнять обязательства по поставке энергоносителей даже постоянным партнёрам».

    А что, эти т.н. "альтернативные коридоры" в Азербайджан, и, через Азербайджан не рискуют стать целью для подрывов, скажем так "хуситами", курдами и т.п.?
    Но с другой стороны, есть возможность поставить на заморозку всё это дело

    А может быть Украина тоже так давит на Токаева, им нужна передышка-перемирие, т.е. заморозка, нам это не надо.
  8. Alex013 Звание
    Alex013
    +1
    Сегодня, 17:38
    Токаеву очень сильно помогла Россия остаться у власти в свое время. А так, "заморозка" - это временное решение, просто будет время для передышки...
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 17:41
    Интересное заявление. А если бы Путин, свое время, предложил "заморозить" те беспорядки которые творились в Казахстане? Где бы сейчас был Такаев, Назарбаев и что было бы с Казахстаном?..
  10. Василий ))
    Василий ))
    +1
    Сегодня, 17:47
    Видно хорошо припекает запад, раз уже через Токаева заходят. Это они не знают как завершать конфликт, это их проблема. А нам и не надо его завершать, мы только начали. Нам не нужен мир без нашей победы. Мы уже поняли с кем имеем дело. Нюрнберг 2.0 должен состояться. И с какого бодуна Токаев называет украинцев братским народом? Это неадекватные люди, ненавидящие Россию и русских. Не надо их жалеть, им нас ничуть не жалко. И, если с украиной как госуддарством, кончатся все украинствующие, чего об этом жалеть? У нас все ХОРОШО.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:48
    Это що-бы Зеля его танкеры не трогал.
  12. Totor5 Звание
    Totor5
    +3
    Сегодня, 17:49
    Лучше заморозить Киев этой зимой... хотя это было нужно делать изначально, а не нюхать чужой анкоридж.
    До Приднестровья!
  13. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 17:50
    Он прав. Надо остановиться хотя бы на чуть. Остановиться, посмотреть друг другу в глаза и подумать: А какого хрена Киев воюет с Москвой? А кто нас друг на друга натравил? Русские воюют против русских? Но надо остановиться и подумать .. И ответ будет очевиден. И понятен жителям России и Украины. Но надо просто остановиться, хотя бы на немного...
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Мрачный Жнец
      Он прав. Надо остановиться хотя бы на чуть. Остановиться, посмотреть друг другу в глаза и подумать: А какого хрена Киев воюет с Москвой? А кто нас друг на друга натравил? Русские воюют против русских? Но надо остановиться и подумать

      Алексей! hi
      Если Вы с подобной фразой обратитесь к х-лам где-нибудь на нейтральной территории (Турция, Египет и т.п.), то будете сильно удивлены ответной реакцией.
  14. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 17:52
    Цитата: Алексей Лантух
    прокачивать нефть и через Балтику

    Конечно может! По нашим трубам, через наши терминалы в Усть-Луге. И платить, платить, платить...
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:57
    Никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон

    Как это никто не знает? Полной капитуляцией 404 и привлечением к уголовной ответственности всех нацистов.
  16. orlandoche Звание
    orlandoche
    0
    Сегодня, 17:58
    Это уже даже не смешно , Как начинают долбить хохлостан жёстко , так сразу все хотят мира...
  17. Горизонт
    Горизонт
    0
    Сегодня, 18:00
    Замораживать и размораживать конфликт можно до бесконечности. Это не выход.
    Украина терерь смертельный враг, с которым не договоришься. И такого врага нужно или уничтожить или принудить к миру на своих!!! условиях.
  18. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 18:00
    Это генофонд братских народов России и Украины.

    На Украине давно уже сказали :
    «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери».

    У казахов отношение к России не лучше.
  19. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 18:02
    Цитата: Вежливый Лось
    Цитата: Мрачный Жнец
    Он прав. Надо остановиться хотя бы на чуть. Остановиться, посмотреть друг другу в глаза и подумать: А какого хрена Киев воюет с Москвой? А кто нас друг на друга натравил? Русские воюют против русских? Но надо остановиться и подумать

    Алексей! hi
    Если Вы с подобной фразой обратитесь к х-лам где-нибудь на нейтральной территории (Турция, Египет и т.п.), то будете сильно удивлены ответной реакцией.

    Александр! Нормально они воспримут. Умирать никому не хочется. Ну кроме процентов 2х отморозков, но с ними вполне справится МВД или что там на Украине.
  20. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:04
    Путин же хороший самбист, за такое предложение втащил бы Токаеву разок-другой! Видать у х.охлов здорово пригорело, раз такой визг поднялся, казашка заслали на амбразуру...