Американский спектакль: США вновь предложили Ирану «перемирие»

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Американский спектакль: США вновь предложили Ирану «перемирие»

Соединённые Штаты предложили Ирану «временное» прекращение огня. Об этом сообщают источники американских СМИ, близкие к администрации Трампа.

По информации, Вашингтон намерен вернуться к меморандуму о взаимопонимании и включить в него Йемен. При этом американская инициатива не распространяется на Ливан. Американский спектакль.



Уже один только этот посыл говорит о том, что атаки хуситов становятся слишком болезненными для США и тех, кто им предоставляет территорию для размещения военной инфраструктуры. Напомним, что минувшей ночью хуситы атаковали крупнейший НПЗ Ближнего Востока - комплекс по переработке нефти в Джизане (Саудовская Аравия), принадлежащий Saudi Aramco.

Характерной особенностью подобных предложений США становится их регулярная привязка к ценам на нефть. Как отмечают наблюдатели, Вашингтон активно продвигает идеи «перемирия» всякий раз, когда цены на нефть начинают «кусаться» и топливный вопрос превращается в важный фактор, особенно в предвыборный период.

Однако, согласно сложившейся практике, как только мировые цены на нефть падают на 20–30%, США сами же нарушают ранее объявленное перемирие или дистанцируются от достигнутых договорённостей.

Такая цикличность вызывает скепсис у многих экспертов на Ближнем Востоке. Они рассматривают американские инициативы не как реальное стремление к миру, а как попытку получить меньший для себя урон.

Комментариев на новое предложение США о перемирии со стороны Тегерана пока не поступало.
5 комментариев
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  1. Totor5 Звание
    Totor5
    +4
    Сегодня, 17:55
    Видимо опять нужно Томагавки перезарядить.
    1. matwey Звание
      matwey
      +1
      Сегодня, 18:06
      С языка снял, только не перезарядить а подвезти.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:57
    Опять тубзик сломался на кораблике.
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 18:00
    Сортиры забились памперсами?
  4. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Сегодня, 18:00
    Соединённые Штаты предложили Ирану «временное» прекращение огня.

    ...эта песня хороша начинай сначала (с)... а если Иран не согласится?