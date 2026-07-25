Трамп троллит Канаду ИИ-изображением стены на границе с США

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Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором на границе США и Канады возвышается гигантская стена в виде воздушных фильтров.

Пост Трампа продолжает его линию на ужесточение контроля над северной границей. Ранее президент неоднократно критиковал Канаду за трансграничный перенос загрязнённого воздуха и другие вопросы. Речь о пожарах, которые едва не привели к переносу финального матча чемпионата мира 2026 года, проходившего в пригороде Нью-Йорка. Дым от канадских пожаров несколько дней нависал над целым рядом штатов США.



Трамп троллит Канаду ИИ-изображением стены на границе с США


Напомним, что на днях администрация Трампа ввела новые пошлины в отношении целого ряда стран, включая Канаду и государства Евросоюза. В частности, были объявлены дополнительные 50% тарифы на ряд канадских товаров (вино, молочная продукция, хоккейное оборудование, цемент и др.) объёмом около $20 млрд. Эти меры вступят в силу 19 августа. Также 23–24 июля введены базовые пошлины 10–12,5% на импорт из более чем 60 стран, включая ту же Канаду и страны ЕС (с отдельными исключениями).Такие шаги Трампа вписываются в его стратегию жёсткого протекционизма и давления на торговых партнёров. Реакция Канады и европейских столиц на новые тарифы пока сдержанная, но переговоры ожидаются напряжёнными.
6 комментариев
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  1. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 18:54
    Трамп троллит Канаду ИИ .....
    Кто бы кого троллил? wassat Это ИИ уже сообщал что Трамп умер от бешенства и что Вэнс его укусил laughing И ---- ничего. Трамп не расстроился даже, а продолжил свои приколы
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 18:57
    Интересно, если США надорвутся и все поймут, что король голый, то будут ли страны которые не поспешат чтоб тоже поучаствовать в избиении бывшего гегемона? Кого они ещё не задолбали? Израиль с Польшей?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 19:09
      Цитата: alexoff
      Интересно, если США надорвутся и все поймут, что король голый, то будут ли страны которые не поспешат чтоб тоже поучаствовать в избиении бывшего гегемона? Кого они ещё не задолбали? Израиль с Польшей?

      Пока США пытаются сформировать коалицию против Ирана. Особо желающих нет. Может ведь и по Берлину прилететь.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:18
    Трампа то в одну то в другую сторону несет. Он Канаду собирался к матрасии присоединять. laughing
    Ощущение, что самоходный дед, по сравнению с Трамповскими закидонами был гением. Спал правда много и здоровался с воздухом. А так, нормуль. Трамп отжигает лучше. Много лучше.
  4. алек Звание
    алек
    0
    Сегодня, 19:20
    .изображение, на котором на границе США и Канады возвышается гигантская стена в виде воздушных фильтров

    Надо со всех сторон отгородить и можно бетоном заливать
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:13
    Трамп троллит Канаду ИИ-изображением стены на границе с США


    А то что забор не достроен и дальше ни какого забора нет - это так же троллинг ??? lol