Песков: Атака ВСУ на КТК – это нападение на Россию, Казахстан и США

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Песков: Атака ВСУ на КТК – это нападение на Россию, Казахстан и США


Украинские беспилотники наносят удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море, и это выходит далеко за пределы обычных атак на российскую инфраструктуру. Дмитрий Песков заявил, что такие действия следует рассматривать как агрессию не только против России, но и против США с Казахстаном. Он также отметил, что эта тема может быть поднята на встрече Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Омске.



Песков пояснил, что атаки на КТК затрагивают интересы не только России. Через эту систему идёт казахстанская нефть, а акционерами консорциума выступают американские компании Chevron и ExxonMobil. Так что атаки бьют сразу по нескольким сторонам.

В ночь на 20 июля в районе морского терминала КТК был атакован гражданский танкер. На судне вспыхнул пожар на палубе и внутри отсеков. А уже утром 19 июля сам терминал подвергся удару, в результате чего погрузка была остановлена.

Целями нападений стали два танкера – ASIA, а также суда, задействованные в перевозке нефти «Тенгизшевройл», NISSOS IOS, «Кашаган Б.В.» и «Матен». А тремя днями ранее КТК уже сообщал об атаке на танкер Nordic Zenith в Чёрном море.

Примечательно, что до сих пор в Кремле избегали таких формулировок в отношении Казахстана, но теперь, судя по всему, настало время публично обозначить, что Киев своей авантюрой задел интересы сразу трёх стран. Интересно, как на это отреагируют в Астане и Вашингтоне. Пока они ограничились дипломатическими заявлениями, но не исключено, что ситуация потребует более решительных действий. Всё-таки удары по КТК – это не просто очередная военная акция, а посягательство на международную энергетическую инфраструктуру.
10 комментариев
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  1. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 19:17
    Вряд ли что-то сдвинется дальше дипломатических заявлений.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +4
      Сегодня, 19:36
      Что за пургу несет лектор ? атака на США , звучит как пчелы против меда.......БПЛА и ракеты наводятся самими США, при содействии операторов США, при финансировании США.
  2. Pivot Звание
    Pivot
    +5
    Сегодня, 19:19
    Если ударили по КТК, значит хозяева разрешили. Без разрешения бандеровцы бы побоялись ударить по американской собственности.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 20:00
      Очень зря называют Трампа безумным - вся его политика очень продумана (ну конечно не только им а теми кто посадил его в президенты) - главное сейчас сешеасты делают все что бы контролировать всю нефть в мире - если не смогут контролировать - то делают все чтобы прервать эти потоки которые идут мимо них - про КТК хоть там и есть капитал сешеастов но главные деньги получают Казахстан и Россия - посему и натравил свою зеленую наркомановскую собаку дабы пресечь и этот ручеек ..
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 19:19
    Ха, Трамп скажет, что теперь ему должны Казахстан и Россия, и что дальше?
    А уж что такое Казахстан для 404-й...? меньше, чем ничто....
    Господин Песков у нас известный затейник, "что он там несет, кто ему поручил..." (С)...
  4. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +13
    Сегодня, 19:24
    Жаловаться на действия противника - удел слабого. Сильный действует, а не слюни распускает. Жалобы Пескова и кивки в сторону соседа, а уж тем более, попытка разжалобить главного заказчика войны и первого врага - это вообще полный позор.
  5. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +1
    Сегодня, 19:26
    Уже побежали жаловаться Казахстану? crying
  6. Никита Че Звание
    Никита Че
    +4
    Сегодня, 19:26
    Ну так то на чьей территории находится объект с того и спрашивать будут за его безопасность.Третьей стороне едва ли интересны пояснения про фашистов,нацистов и хунту.Благо у американцев у самих рыло в пуху,так что даже объяснять ничего не нужно.
  7. cmax Звание
    cmax
    +2
    Сегодня, 19:32
    Можно Пескова "поздравить", новая тема появилась для жалоб в ООН, попали по Тюменскому НПЗ. В сети полно фото пожаров на предприятии. Они что то хоть могут сделать кроме заседаний и словоблудия. Слов нет.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 19:34
    Нужно задействовать механизмы ОДКБ, Казахстан и Белоруссия могли бы нанести удары по Киеву