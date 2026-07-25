Песков: Атака ВСУ на КТК – это нападение на Россию, Казахстан и США
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Украинские беспилотники наносят удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море, и это выходит далеко за пределы обычных атак на российскую инфраструктуру. Дмитрий Песков заявил, что такие действия следует рассматривать как агрессию не только против России, но и против США с Казахстаном. Он также отметил, что эта тема может быть поднята на встрече Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Омске.
Песков пояснил, что атаки на КТК затрагивают интересы не только России. Через эту систему идёт казахстанская нефть, а акционерами консорциума выступают американские компании Chevron и ExxonMobil. Так что атаки бьют сразу по нескольким сторонам.
В ночь на 20 июля в районе морского терминала КТК был атакован гражданский танкер. На судне вспыхнул пожар на палубе и внутри отсеков. А уже утром 19 июля сам терминал подвергся удару, в результате чего погрузка была остановлена.
Целями нападений стали два танкера – ASIA, а также суда, задействованные в перевозке нефти «Тенгизшевройл», NISSOS IOS, «Кашаган Б.В.» и «Матен». А тремя днями ранее КТК уже сообщал об атаке на танкер Nordic Zenith в Чёрном море.
Примечательно, что до сих пор в Кремле избегали таких формулировок в отношении Казахстана, но теперь, судя по всему, настало время публично обозначить, что Киев своей авантюрой задел интересы сразу трёх стран. Интересно, как на это отреагируют в Астане и Вашингтоне. Пока они ограничились дипломатическими заявлениями, но не исключено, что ситуация потребует более решительных действий. Всё-таки удары по КТК – это не просто очередная военная акция, а посягательство на международную энергетическую инфраструктуру.
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