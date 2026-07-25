Двое пьяных британских военных угнали 15-тонный БТР и катались по жилому району

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Двое пьяных британских военных угнали 15-тонный БТР и катались по жилому району


Двое военнослужащих инженерных войск британской армии арестованы военной полицией по подозрению в угоне 15-тонного бронетранспортера в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел в Уилтшире. В результате ночной поездки по жилым кварталам были раздавлены несколько припаркованных автомобилей.

Согласно опубликованной информации, около часа ночи военнослужащие, находившиеся в нетрезвом состоянии, захватили бронетранспортер Bulldog с территории гарнизона в Тидворте. Видеозапись, сделанная местными жителями, запечатлела, как 5-метровая машина шириной более 2,7 метра с трудом маневрирует по узкой улице, сминая по пути коммерческий фургон и внедорожник.

После окончания опасной прогулки бронетранспортер был брошен на парковке близ казарм Суинтон. Что неудивительно, без единой царапины. Общий ущерб от действий военных оценивается примерно в 100 тысяч фунтов стерлингов или около 10 млн рублей.

Сослуживцы обнаружили последствия происшествия, что позволило военной полиции сразу задержать основного подозреваемого на месте его проживания. Второй военнослужащий был арестован позже. В армейском командовании подтвердили факт задержаний, отметив, что расследование продолжается.

Для Тидворта этот инцидент стал не первым случаем нарушения дисциплины. В 2024 году местный военнослужащий уже был оштрафован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в костюме Бэтмена. Подобные происшествия ставят под сомнение состояние дисциплины в частях, расквартированных в этом районе. Здесь дислоцируются несколько подразделений, включая 26-й инженерный полк.
9 комментариев
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  1. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 19:25
    Как много вопросов и как мало ответов. Например, как они выехали за территорию в/ч?
    1. Sancheas Звание
      Sancheas
      +2
      Сегодня, 19:32
      Цитата: алек
      как они выехали за территорию в/ч?
      Например, через забор. Это же БТР. Мало-ли, там какие-нибудь столбы с колючкой натянутой. Против человека эффективно, против БТР - нет.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 19:27
    Двое военнослужащих инженерных войск британской армии арестованы военной полицией по подозрению в угоне 15-тонного бронетранспортера в состоянии алкогольного опьянения

    Ну нормальная британская военная подготовка.... и практика. В действии. laughing
  3. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +4
    Сегодня, 19:37
    Пусть бегут неуклюже
    Пешеходы по лужам
    И толпа по асфальту рекой
    А я выпил полбанки
    И гоняю на танке
    От того я веселый такой
  4. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 19:42
    Дембеля наверное куражатся ))))))
  5. FeHa3eIIaM Звание
    FeHa3eIIaM
    +2
    Сегодня, 19:47
    Цитата: алек
    Как много вопросов и как мало ответов. Например, как они выехали за территорию в/ч?

    У носорога было плохое зрение, но с его массой это была не его проблема.
  6. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +2
    Сегодня, 19:59
    как старые Советские дембеля
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 20:11
      Подобные случаи были и в Советской армии. Англичане по части выпить и подраться чем то близки нам.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 20:18
      Во времена славных 80-х, у нас в Тарту (Эстония) ребятки просто куражились в городе на четырёхосном МАЗ-537, весом в 21 тонну. А когда по ним стреляли, он только смеялись (стекло непробиваемое). Д. Дудаев лично руководил их поимкой. Но они как-то заглохли при маневрировании, а убежать не смогли. Замяли это дело, Джохар тогда в фаворе был, генерала не получил бы.