Двое пьяных британских военных угнали 15-тонный БТР и катались по жилому району

Двое военнослужащих инженерных войск британской армии арестованы военной полицией по подозрению в угоне 15-тонного бронетранспортера в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел в Уилтшире. В результате ночной поездки по жилым кварталам были раздавлены несколько припаркованных автомобилей.Согласно опубликованной информации, около часа ночи военнослужащие, находившиеся в нетрезвом состоянии, захватили бронетранспортер Bulldog с территории гарнизона в Тидворте. Видеозапись, сделанная местными жителями, запечатлела, как 5-метровая машина шириной более 2,7 метра с трудом маневрирует по узкой улице, сминая по пути коммерческий фургон и внедорожник.После окончания опасной прогулки бронетранспортер был брошен на парковке близ казарм Суинтон. Что неудивительно, без единой царапины. Общий ущерб от действий военных оценивается примерно в 100 тысяч фунтов стерлингов или около 10 млн рублей.Сослуживцы обнаружили последствия происшествия, что позволило военной полиции сразу задержать основного подозреваемого на месте его проживания. Второй военнослужащий был арестован позже. В армейском командовании подтвердили факт задержаний, отметив, что расследование продолжается.Для Тидворта этот инцидент стал не первым случаем нарушения дисциплины. В 2024 году местный военнослужащий уже был оштрафован за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в костюме Бэтмена. Подобные происшествия ставят под сомнение состояние дисциплины в частях, расквартированных в этом районе. Здесь дислоцируются несколько подразделений, включая 26-й инженерный полк.

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