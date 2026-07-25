В Китае прорыт первый «скоростной» тоннель под рекой Янцзы

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В Китае прорыт первый «скоростной» тоннель под рекой Янцзы

Завершено строительство первого в Китае высокоскоростного железнодорожного тоннеля, проложенного под рекой Янцзы. Объект, получивший название Чунцинский железнодорожный тоннель Цайюаньба, стал ключевым звеном на высокоскоростной магистрали, которая в перспективе соединит центральные и западные районы страны с побережьем.

Тоннель длиной 11,942 км проходит между двумя районами города Чунцин - мегаполиса на юго‑западе Китая. Он является важнейшим контрольным участком строящейся высокоскоростной линии, которая свяжет Чунцин с Сямэнем (провинция Фуцзянь, юго‑восток Китая). Проект примечателен тем, что трасса проходит буквально сквозь горы, густонаселённые кварталы и русло реки, что потребовало решения сложнейших инженерных задач.

Для проходки основной части тоннеля использован щит «Янцзы». Это мощная гидромеханизированная проходческая машина с диаметром режущей части 12,66 метра. Масса комплекса достигает 3500 тонн, длина - 142 метра. Оборудование способно работать в условиях высокого гидростатического давления на глубине под рекой и вести длительную автономную проходку.

Китайские власти подчёркивают: все технические решения, оборудование и инженерное сопровождение - исключительно китайские. Ничего импортного, включая технические средства. На объекте не использовалась иностранная техника и не привлекались зарубежные специалисты. Проект стал первым в Китае, где крупногабаритный щит был собран, запущен, прошёл трассу и полностью демонтирован непосредственно внутри горного массива - такая технология применена в практике КНР впервые.



Строителям пришлось преодолеть чередование плотных глинистых сланцев и песчаников на дне Янцзы, бороться с эффектом гидроудара в системе циркуляции бентонитовой суспензии, а также вести проходку под действующими городскими магистралями и линиями метро с минимальной вибрацией, чтобы не вызвать трещины и оползни. Благодаря внедрению интеллектуальной системы управления и «облачного» мониторинга удалось обеспечить точность проходки в миллиметровом диапазоне — осадка поверхности не превысила допустимых значений, а это менее 1,5 мм, что для такой махины просто ювелирная точность.

После завершения отделочных работ и укладки бесстыкового пути поезда в этом тоннеле будут следовать со скоростью 350 км/ч. Это соответствует мировым стандартам высокоскоростного движения. Ввод тоннеля в эксплуатацию позволит соединить центральный вокзал Чунцина с новым восточным вокзалом города и станет важнейшим звеном на маршруте из внутренних провинций к портам Восточно-Китайского моря. После открытия всей линии время в пути между Чунцином и Сямэнем сократится в несколько раз, что даст мощный импульс экономическому развитию регионов и повысит мобильность населения.
5 комментариев
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  1. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 20:03
    Можно только радоваться за китайцев, приговаривая :"эх, нам бы так! “.
    Правда, тоннель на Аляску нам не нужОн...
    Ну, я так думаю©
  2. Nekodim Звание
    Nekodim
    +1
    Сегодня, 20:06
    "Метро в Санкт-Петербурге проходит под рекой Невой и ее рукавами во многих местах, так как почти все линии пересекают водные объекты на большой глубине.
    Все линии метро Петербурга, пересекающие Неву («Невский проспект» — «Горьковская», «Площадь Ленина» — «Чернышевская» и другие), проложены глубоко под дном реки в стабильных слоях кембрийской глины."
    Не такие уж и новые технологии
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:07
    Просто для понимания - России в 2025 г. потребила 1.2 триллиона кВч. - Китай потребил 10.4 триллиона - это про экономику к тому почему у них а не у нас
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 20:07
    Вот у кого надо учиться соединять острова с континентами (Крым с большой землёй).
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 20:09
    Под рекой любой сможет,а вот вдоль реки прорыть тоннель, на всю длину реки, не только лишь все смогут . . . hi