В Китае прорыт первый «скоростной» тоннель под рекой Янцзы

Завершено строительство первого в Китае высокоскоростного железнодорожного тоннеля, проложенного под рекой Янцзы. Объект, получивший название Чунцинский железнодорожный тоннель Цайюаньба, стал ключевым звеном на высокоскоростной магистрали, которая в перспективе соединит центральные и западные районы страны с побережьем.Тоннель длиной 11,942 км проходит между двумя районами города Чунцин - мегаполиса на юго‑западе Китая. Он является важнейшим контрольным участком строящейся высокоскоростной линии, которая свяжет Чунцин с Сямэнем (провинция Фуцзянь, юго‑восток Китая). Проект примечателен тем, что трасса проходит буквально сквозь горы, густонаселённые кварталы и русло реки, что потребовало решения сложнейших инженерных задач.Для проходки основной части тоннеля использован щит «Янцзы». Это мощная гидромеханизированная проходческая машина с диаметром режущей части 12,66 метра. Масса комплекса достигает 3500 тонн, длина - 142 метра. Оборудование способно работать в условиях высокого гидростатического давления на глубине под рекой и вести длительную автономную проходку.Китайские власти подчёркивают: все технические решения, оборудование и инженерное сопровождение - исключительно китайские. Ничего импортного, включая технические средства. На объекте не использовалась иностранная техника и не привлекались зарубежные специалисты. Проект стал первым в Китае, где крупногабаритный щит был собран, запущен, прошёл трассу и полностью демонтирован непосредственно внутри горного массива - такая технология применена в практике КНР впервые.Строителям пришлось преодолеть чередование плотных глинистых сланцев и песчаников на дне Янцзы, бороться с эффектом гидроудара в системе циркуляции бентонитовой суспензии, а также вести проходку под действующими городскими магистралями и линиями метро с минимальной вибрацией, чтобы не вызвать трещины и оползни. Благодаря внедрению интеллектуальной системы управления и «облачного» мониторинга удалось обеспечить точность проходки в миллиметровом диапазоне — осадка поверхности не превысила допустимых значений, а это менее 1,5 мм, что для такой махины просто ювелирная точность.После завершения отделочных работ и укладки бесстыкового пути поезда в этом тоннеле будут следовать со скоростью 350 км/ч. Это соответствует мировым стандартам высокоскоростного движения. Ввод тоннеля в эксплуатацию позволит соединить центральный вокзал Чунцина с новым восточным вокзалом города и станет важнейшим звеном на маршруте из внутренних провинций к портам Восточно-Китайского моря. После открытия всей линии время в пути между Чунцином и Сямэнем сократится в несколько раз, что даст мощный импульс экономическому развитию регионов и повысит мобильность населения.

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