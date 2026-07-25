СБУ задержала мужчину, активировавшего более 1000 терминалов Starlink для ВС РФ
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Украинские силовики задержали жителя Днепропетровска, который, как утверждают в СБУ, активировал более 1000 терминалов спутниковой связи Starlink для армии России.
Утверждается, что задержанный мужчина регистрировал терминалы на подставных лиц через отделения почтовых операторов. При этом не уточняется, были ли эти действия обусловлены определенной материальной заинтересованностью со стороны задержанного или он действовал, руководствуясь идейными соображениями. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Как известно, в конце 2025 года стало известно, что российские военные используют спутниковый интернет Starlink не только на командных пунктах, но и на ударных дронах, что делало их менее уязвимыми к радиоэлектронной борьбе. В ответ на это тогдашний глава Минобороны Украины Федоров договорился со SpaceX об отключении всех неавторизованных терминалов на территории боевых действий.
После того как Илон Маск по запросу Киева ввел соответствующие ограничения, на Украине внедрили систему, в рамках которой для активации терминалов спутниковой связи их необходимо авторизовать по паспорту. Ожидаемо на подконтрольных Киеву территориях практически сразу же сформировался новый рынок услуг. Граждане Украины за определенное денежное вознаграждение с готовностью регистрируют на себя терминалы, используемые нашими военными.
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