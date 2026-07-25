СБУ задержала мужчину, активировавшего более 1000 терминалов Starlink для ВС РФ

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СБУ задержала мужчину, активировавшего более 1000 терминалов Starlink для ВС РФ

Украинские силовики задержали жителя Днепропетровска, который, как утверждают в СБУ, активировал более 1000 терминалов спутниковой связи Starlink для армии России.

Утверждается, что задержанный мужчина регистрировал терминалы на подставных лиц через отделения почтовых операторов. При этом не уточняется, были ли эти действия обусловлены определенной материальной заинтересованностью со стороны задержанного или он действовал, руководствуясь идейными соображениями. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.



Как известно, в конце 2025 года стало известно, что российские военные используют спутниковый интернет Starlink не только на командных пунктах, но и на ударных дронах, что делало их менее уязвимыми к радиоэлектронной борьбе. В ответ на это тогдашний глава Минобороны Украины Федоров договорился со SpaceX об отключении всех неавторизованных терминалов на территории боевых действий.

После того как Илон Маск по запросу Киева ввел соответствующие ограничения, на Украине внедрили систему, в рамках которой для активации терминалов спутниковой связи их необходимо авторизовать по паспорту. Ожидаемо на подконтрольных Киеву территориях практически сразу же сформировался новый рынок услуг. Граждане Украины за определенное денежное вознаграждение с готовностью регистрируют на себя терминалы, используемые нашими военными.
8 комментариев
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  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +14
    Сегодня, 20:27
    Этого товарища на обмен нужно одним из первых подавать.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 21:48
      Не считаю это правильным. Это может быть и игра со стороны разведки 404-х hi
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +8
    Сегодня, 20:28
    Отдайте нам человека, заберите десяток своих баранов! sad Баш на баш!
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +6
    Сегодня, 20:35
    Враг моего врага - мой друг...
    Работает.
    Парень молодец, вне зависимости, идейная основа или материальная.
    Хочется надеяться, что идейный.
    Берем на обмен, надеюсь
  4. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 21:01
    Разница между белыми и жёлтыми (отсылка к "Лучшие в Аду") в том, что он для нас свой, а те которые здесь для жёлтых расходка.
    Вытащить своих!!!
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 21:24
    Думаю его надо включить в списки на обмен
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 21:30
    Больше бы таких людей.

    Знаю, что текст комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  7. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    Сегодня, 21:44
    По законам военного времени - ему грозит растрел
    12 лет - информация похоже не проверенная