Иран напомнил, что Украина находится в зоне досягаемости ракет «Хоррамшахр-4»

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Иран напомнил, что Украина находится в зоне досягаемости ракет «Хоррамшахр-4»

Иранцы недвусмысленно напомнили Зеленскому, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости тяжелых баллистических ракет «Сиджиль» и «Хоррамшахр-4» Исламской республики. Таким образом, в случае необходимости, иранские военные могут без каких-либо технических трудностей поражать цели на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Ранее, желая выслужиться перед Трампом перед своей поездкой в США, Зеленский приказал боевикам ВСУ нанести удар по иранскому судну, направлявшемуся в Россию. В своем отчете перед американскими кураторами, украинский диктатор заявил о «хороших результатах», достигнутых в результате ударов, нанесенных с большой дальности по объектам в водах Каспийского моря. Как утверждает Зеленский, беспилотники ВСУ поразили суда, которые использовались для транспортировки военной техники для Ирана.





Как известно, на начальных этапах нового витка вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Зеленский восторженно поддержал американо-израильские атаки по Ирану, в связи с чем иранское руководство предостерегло его от подобного рода заявлений и пригрозило неминуемым жестким ответом.

Между тем глава американского министерства войны Хегсет недавно заявил, что не исключает, что Москва и Пекин могут способствовать действиям Тегерана в противостоянии с США. Это заявление главы Пентагона расходится с прежней позицией Трампа, который ранее говорил, что благодарен России и Китаю за то, что они не вмешиваются напрямую в военное противостояние на Ближнем Востоке.
17 комментариев
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  1. enzelad Звание
    enzelad
    +12
    Сегодня, 21:22
    Дай Аллах им силы на пути искоренения приспешников Иблиса (сатаны) на территории 404
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 22:04
      На территории Украины много жирных целей для КСИР, особенно те по которым мы не бьём. Если персы треснут там немцев, французов, англичан или ещё кого из НАТО, вот это будет грандиозный шухер за который Запад спросит с клоуна!
      С нетерпением ждём таких ударов!
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 22:29
      Шавка очень осмелела - тявкает из-за спины хозяев. А если хозяева вдруг отойдут,как тогда? lol
  2. isv000 Звание
    isv000
    +8
    Сегодня, 21:23
    И хотелось бы попросить персов чтоб нанесли массированный удар по свинарнику но им и самим нужны резервы. Надо и самим шустрить, добивать всё что там хрюкает.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 21:25
    Иран напомнил, что Украина находится в зоне досягаемости ракет «Хоррамшахр-4

    И это очень хорошо... За язычком своим Наркоша будет следить. Да и суда в Каспии поостережется трогать
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 21:25
    Ну хоть может персы долбанут по банковской посреди рабочего дня?
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +7
    Сегодня, 21:26
    Очень неожиданно ... получить ситуативного союзника - это удача.
    А главное - КСИР долго сопли жевать не будет, и в случае необходимости "жахнет", без всяких "духов Анкориджа" и прочей парфюмерии... и амеры им ничего делать не будет - иранцы сделают амерскую же работу по обучению 404-й...
    1. N-W Звание
      N-W
      +1
      Сегодня, 21:48
      Цитата: Василий_Островский
      КСИР долго сопли жевать не будет

      Окраина атаковала иранское судно. Дальше началось "жевание". Предупреждение - его часть. Но правда и то, что персам не до того.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        -3
        Сегодня, 21:54
        Цитата: N-W
        Дальше началось "жевание".

        Ключевое - "ДОЛГО жевать не будут" .... мы жевали несколько лет, напомню, это жевание и есть... КСИР свои обещания исполняет в течение недель, максимум - месяца, пока дольше не было wassat
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 22:13
      Не надо выдавать желаемое за действительное. Ирану, меньше всего сейчас нужен горячий конфликт е европейскими странами. Рубиться с штатами- ой как не легко. Разные весовые категории. Честно говоря, я не ожидал, что иранский народ так сплотиься в отпоре наглому, сильному, хитрому и очень богатому врагу . Искренне желаю им выстоять, хотя лишений и бед они еще хлебнут сполна.
  6. AlexSam Звание
    AlexSam
    0
    Сегодня, 21:27
    Интересно, рискнут иранцы ударом по хохлостану поставить гаранта в глупое положение или нет?
  7. N-W Звание
    N-W
    +4
    Сегодня, 21:36
    Хегсет недавно заявил, что не исключает, что Москва и Пекин могут способствовать действиям Тегерана в противостоянии с США

    Трамп также заявлял, что не исключает. Более того, на фоне поддержки Штатами окраины находит нашу помощь Ирану естественной. Но мы всё равно стесняемся.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 21:37
    Это был бы номер.....а еще интереснее были бы жалобы из 404.
  9. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 21:50
    Это заявление главы Пентагона расходится с прежней позицией Трампа, который ранее говорил, что благодарен России и Китаю за то, что они не вмешиваются напрямую в военное противостояние на Ближнем Востоке.

    Однако то, что Россия и Китай не вмешиваются напрямую совсем не значит, что косвенную поддержку Иран не получает. Это разные вещи. США тоже не воюет с РФ напрямую в Украине, а вот помощь оказывают.
    И да, хорошо бы для отрезвления Зеленского прислать пару «Сиджилей» и «Хоррамшахров-4» по укаринским военным.. То-то бы они обрадовались, а Европа бы закупила дополнительно успокоительных и антидепрессантов.. Такой ход позволил бы Ирану за одно испытать дальность полета своих ракет пока полигон открыт и сделать предупреждение Зеленскому.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 22:11
    Елки, так они всю Европу разнести могут.
  11. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 22:28
    Молодцы персы.любое государство хоть както помогая врагу тоже враг.И долбят все до чего могут дотянутся.А наши за 5 лет только порты начали долбить,но до мостов еще надо несколько лет подождать,А насчет помогавших европейских странах ........ни в зтой жизни
  12. LASVEGAS Звание
    LASVEGAS
    0
    Сегодня, 22:28
    Цитата: alexputnik17
    Елки, так они всю Европу разнести могут.

    Теоретически. Запустить могли БЫ, долетят не все ( это скромно если ).
    Есть правда еще одно "НО", Иран не может физически отбиваться на три стороны, не из-за слабости духа, с этим у них порядок, запас тех же ракет не бесконечен, а качели с евреями и трампанутым еще долго будут продолжаться, боезапас надо беречь для ближайших врагов