Иран напомнил, что Украина находится в зоне досягаемости ракет «Хоррамшахр-4»
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Иранцы недвусмысленно напомнили Зеленскому, что вся территория Украины находится в зоне досягаемости тяжелых баллистических ракет «Сиджиль» и «Хоррамшахр-4» Исламской республики. Таким образом, в случае необходимости, иранские военные могут без каких-либо технических трудностей поражать цели на подконтрольных киевскому режиму территориях.
Ранее, желая выслужиться перед Трампом перед своей поездкой в США, Зеленский приказал боевикам ВСУ нанести удар по иранскому судну, направлявшемуся в Россию. В своем отчете перед американскими кураторами, украинский диктатор заявил о «хороших результатах», достигнутых в результате ударов, нанесенных с большой дальности по объектам в водах Каспийского моря. Как утверждает Зеленский, беспилотники ВСУ поразили суда, которые использовались для транспортировки военной техники для Ирана.
Как известно, на начальных этапах нового витка вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Зеленский восторженно поддержал американо-израильские атаки по Ирану, в связи с чем иранское руководство предостерегло его от подобного рода заявлений и пригрозило неминуемым жестким ответом.
Между тем глава американского министерства войны Хегсет недавно заявил, что не исключает, что Москва и Пекин могут способствовать действиям Тегерана в противостоянии с США. Это заявление главы Пентагона расходится с прежней позицией Трампа, который ранее говорил, что благодарен России и Китаю за то, что они не вмешиваются напрямую в военное противостояние на Ближнем Востоке.
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