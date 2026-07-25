Зеленский: Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт

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Зеленский: Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт

Зеленский заявил о продолжающемся тесном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. По его словам, Москва рассчитывает «получить» ещё около 30 тысяч северокорейских военнослужащих. Подготовка к их приёму якобы уже ведётся с июня в Воронежской области. Кроме того, Пхеньян, по утверждение главы киевского режима, готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.

Зеленский:



Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт, совершенствовать вооружение и получать практические навыки применения оружия в реальных боевых условиях. Это представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.

Он пообещал активно противодействовать такому альянсу.

При этом Зеленский в своём заявлении не упомянул масштаб иностранного участия на стороне ВСУ. С 2022 года в украинских силах воюют или воевали десятки тысяч иностранцев, включая кадровых военных, из более чем 70 стран, включая государства НАТО. По разным оценкам, их число превышает 22 тысячи человек. Многие служат по контракту, часто под «легендами» добровольцев или инструкторов.

Не затронул «президент» и тему объемов западной военной помощи Киеву: с начала конфликта Украина получила сотни миллиардов долларов в виде вооружений, техники, боеприпасов, разведданных и финансовой поддержки для ударов по территории России. Эта помощь продолжает поступать, включая дальнобойные системы, ракеты и средства авиации.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающегося конфликта.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Казахстана в Омске. Напомним, что Токаев предложил заморозку украинского конфликта. Песков заявил, что конфликт может закончиться в этот же день, если Украина выполнит условия России. Он добавил, что Владимир Путин проинформировал об этом казахстанского коллегу и добавил, что пока Украина от выполнения условий России отказывается.
16 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 21:32
    Зеля в первую очередь должен понимать что он виноват в том, что х.охлы перестали быть нам братьями, став вырусью. А вот северокорейские товарищи стали во истину названными братьями. За все послевоенные годы с КНДР была взаимопомощь, на территории б. УССР же только скрытая угроза и дай...
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +8
    Сегодня, 21:35
    Корейский народ по настоящему братский народ! . . soldier
  3. AlexSam Звание
    AlexSam
    +2
    Сегодня, 21:37
    Теперь, помимо иранских, ещё и северокорейские ракеты рискуют полететь в сторону руины.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 22:23
      На месте наших вояк и КНДР овских и, возможно КНР овских. Я бы стандартизировал ПУ и ракету отрк Искандер. Что бы можно было туда-сюда поставлять боеприпас
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 21:44
    Цитата: isv000
    А вот северокорейские товарищи стали во истину названными братьями

    Тем более скоро они будут ещё и русскоязычными.
  5. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +1
    Сегодня, 21:53
    Северокорейцы - большие молодцы и братья боевые нам. Спору нет.
    Китайцы после 1945 - братья.
    Но как быстро с братьями поссорились.
    1969 - остров Даманский.
    Где гарантия, что братские отношения будут долговечными?
    Пока всех все устраивает
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 21:57
    А -ха-ха, торчок-членопианист не знает какую новую пугалку придумать для западных партнеров чтобы те не зажимали денег. А северные корейцы надежные друзья - товарищи.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:10
      Цитата: убей фашиста
      А -ха-ха, торчок-членопианист не знает какую новую пугалку придумать для западных партнеров чтобы те не зажимали денег. А северные корейцы надежные друзья - товарищи.

      Насчёт пугалки уже пошла вчера информация в укроинформканалах. Если она действительно начнёт применяться, мало не покажется.
      Россия готовит мощнейший удар по Киеву, впервые за долгое время будут применены ракеты КНДР, сообщают украинские мониторы.

      Врагом установлена поставка северокорейских баллистических ракет КН-23 в Воронежскую область. Эта ракета способна достичь Киева и области из района Лиски, Воронежской области, сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

      В стандартной ракете KN-23 вес боевой части оценивается в пределах от 500 до 1000 кг, в новой версии под оригинальным названием Hwasongpho-11-Da-4–4500 кг.

      В частности, увеличенная версия этой ракеты с индексом Hwasongpho-11Da (Hwasong-11Da) впервые была продемонстрирована в марте 2021 года. Было объявлено, что она имеет боевую часть весом 2500 кг и дальность 600 км. Эта версия ракеты больше стандартной примерно на 1,5 метра.

      И учитывая, что целью для KN-23 являются именно объекты в городах, эта версия KN-23 может стать очень опасным инструментом для атак.

      При этом дальности в 320 км достаточно для атак не только приграничных или прифронтовых городов, но и Киева, Днепропетровска, Житомира, Черкасс и Полтавы.
  7. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 22:08
    Последнее упоминание про корейских военных было где-то зимой 2025-2026, в районе Гуляйполе. С тех пор больше ничего не было слышно о них.
  8. N-W Звание
    N-W
    +2
    Сегодня, 22:10
    Забавно, что этот "глобальный политик" переключился на запугивание Азии. А кому там собственно угрожает Сев. Корея кроме южного соседа? Ах, да - демократии ))
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 22:16
    Цитата: ssg.spb
    Где гарантия, что братские отношения будут долговечными?

    Ким с четвёртого класса ввёл в программы школ русский язык общеобязательным. Это надолго. Если мы косячить не будем. А вот то что мы соглашение ООН по санкциям КНДР денонсировали, я не слышал.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Сегодня, 22:28
      Мы полностью поддерживала санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) против Северной Кореи до 2017 года
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:20
    Цитата: Артур Грудинин
    Последнее упоминание про корейских военных было где-то зимой 2025-2026, в районе Гуляйполе.

    В начале лета видос смотрел, в тылу их сапёры работали.
  11. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 22:22
    Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт, совершенствовать вооружение и получать практические навыки применения оружия в реальных боевых условиях.

    Так это же прекрасно! Ведь странам Запада никто не мешает (а зря!) перенимать боевой опыт на б/украине... А в эту игру можно играть вдвоем ))))))
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 22:25
    Он пообещал активно противодействовать такому альянсу.

    Каким образом? Пожалуется старшим ребятам,размазывая сопли по помятой морде?
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:31
    Цитата: ssg.spb
    Мы полностью поддерживала санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) против Северной Кореи до 2017 года

    Мы их публично денонсировали?