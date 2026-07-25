Зеленский: Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт
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Зеленский заявил о продолжающемся тесном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. По его словам, Москва рассчитывает «получить» ещё около 30 тысяч северокорейских военнослужащих. Подготовка к их приёму якобы уже ведётся с июня в Воронежской области. Кроме того, Пхеньян, по утверждение главы киевского режима, готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
Зеленский:
Россия помогает Пхеньяну перенимать боевой опыт, совершенствовать вооружение и получать практические навыки применения оружия в реальных боевых условиях. Это представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Азии, находящихся в зоне досягаемости северокорейских ракет.
Он пообещал активно противодействовать такому альянсу.
При этом Зеленский в своём заявлении не упомянул масштаб иностранного участия на стороне ВСУ. С 2022 года в украинских силах воюют или воевали десятки тысяч иностранцев, включая кадровых военных, из более чем 70 стран, включая государства НАТО. По разным оценкам, их число превышает 22 тысячи человек. Многие служат по контракту, часто под «легендами» добровольцев или инструкторов.
Не затронул «президент» и тему объемов западной военной помощи Киеву: с начала конфликта Украина получила сотни миллиардов долларов в виде вооружений, техники, боеприпасов, разведданных и финансовой поддержки для ударов по территории России. Эта помощь продолжает поступать, включая дальнобойные системы, ракеты и средства авиации.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающегося конфликта.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Казахстана в Омске. Напомним, что Токаев предложил заморозку украинского конфликта. Песков заявил, что конфликт может закончиться в этот же день, если Украина выполнит условия России. Он добавил, что Владимир Путин проинформировал об этом казахстанского коллегу и добавил, что пока Украина от выполнения условий России отказывается.
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