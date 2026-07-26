Суворов: тактика без теории? Миф и реальность

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Суворов: тактика без теории? Миф и реальность


Обычным суточным переходом пехоты в конце XVIII века считались 25–30 км. В войсках Суворова нормой были 30–37 км (28–35 вёрст), а в форсированных маршах он выжимал 50–60 км и повторял такие переходы несколько дней подряд. В форсированном марше это давало лишние 20–30 км в сутки против обычной нормы — и это не про удаль, а про арифметику: манёвр давал выигрыш во времени, а время на войне дороже храбрости. Крылатое «действую не часами, а минутами» звучит красиво, но за ним стоит расчёт времени, а не бравада.



Народный герой, которому «не нужны уставы»


С этих цифр — суворовских маршей — удобно начинать: они расходятся с привычным образом. Александр Васильевич Суворов (1730–1800) в массовом сознании не кабинетный стратег, а человек похода, ночного штурма и стремительной атаки. В публицистике и массовой культуре закрепился устойчивый портрет: озорник в простой шинели, ест солдатскую пищу, идёт впереди колонн, презирает придворный этикет. И «природный гений», которому не нужны долгие расчёты: посмотрел на поле — увидел решение. Мотивы простоты и близости к солдату тянутся из мемуарной традиции, но в массовом представлении они сильно мифологизированы и живут отдельно от документов.

Афоризмы работают тут как пароли, по которым образ опознают мгновенно. Формулы, традиционно приписываемые Суворову, — «тяжело в учении, легко в бою», «стреляй редко да метко, штыком коли крепко», «солдат дорог, береги его здоровье» — закрепились в культуре и передают его подход, хотя в документах эти изречения нередко зафиксированы в иных редакциях. В вырванном виде они читаются как общее жизненное кредо, а тактическая логика за ними теряется. Отдельно живёт и самая громкая максима — «пуля — дура, штык — молодец», к которой мы ещё вернёмся.

Современная публицистика этот портрет невольно усиливает. В одном из недавних газетных очерков Суворов «создал новое военное искусство — науку побеждать, и сделал русскую армию лучшей в мире», превратив крепостных мужиков в «чудо-богатырей», — и тут же оказывается «озорником и чудаком, не признающим авторитетов, отчаянным храбрецом и расчётливым хитрецом». В одной фразе уживаются «наука» и «чудак вне правил». Вот он, узел мифа: рациональное («наука побеждать») соседствует с иррациональным гением, который действует наперекор любым условностям.

У массового образа есть материальный след — учреждённый в 1942 году орден Суворова; имя полководца вдохновляло солдат спустя полтора столетия после его смерти. Но у культа есть и обратная сторона. Ещё при жизни его успехи завистники объясняли «везением» и «врождённым талантом» — чем угодно, только не трудом и системой. Отсюда и растёт устойчивая мысль: устав для Суворова — помеха, которую гений смело отодвигает в сторону. А вот совпадает ли эта картина с реальной практикой — вопрос открытый.

Между линией и колонной


Чтобы понять, где в этом образе кончается реальность, полководца надо вернуть в его эпоху. Суворов рос как офицер в середине XVIII века, когда в Европе господствовала линейная тактика сомкнутого строя. Суть её проста: пехота выстраивалась в длинные и относительно тонкие линии, чтобы выжать максимум из мушкетного огня, а колонны и каре оставались вспомогательными построениями — для марша, манёвра и защиты от кавалерии. Россия перенимала эти принципы, опираясь на прусский и австрийский опыт, и Суворов, прошедший школу Семилетней войны, знал действующие уставы досконально.

К его зрелым годам система переживала кризис. Войны с Османской империей и столкновения с подвижным противником, который опирался на лёгкую пехоту, конницу и нерегулярные силы, показали: чисто линейный строй отвечает не на все вызовы. Как именно описывать этот перелом — вопрос спорный. Военный историк А. А. Ульянов, чья работа о периодизации тактики опубликована в трудах Бородинского музея, предлагает отказаться от привычной схемы «от линии — к колоннам и рассыпному строю» и говорить о переходе от тактики сомкнутого строя к тактике комбинированного строя, где линия, колонна, каре и рассыпной порядок действуют совместно. Начало этого перехода он относит к концу 1770-х — 1780-м годам. На это время и приходится расцвет суворовского дарования.

В такой рамке он оказывается тем, кто, освоив линейную тактику в совершенстве, стал переделывать её в сторону подвижности. Формы построений его войск во многом шли от линейной системы XVIII века, но подход выходил за её пределы: активнее применялись колонны и рассыпные цепи, больше внимания получали скорость марша и развёртывания, предпочтение отдавалось наступлению и удару на решающем направлении. Многое отсюда предвосхищает позднейшую наполеоновскую практику — на собственной, российской основе.

Отсюда и другой взгляд на устав. Для человека, который управляет большими массами войск, свод правил — не бумага для галочки. Без него армией попросту не управлять. Суворов это понимал, но так же ясно видел: устав есть средство, а не цель, и его нужно перерабатывать под реальные условия. Он не отвергал уставы, а дополнял их своими наставлениями.

Афоризм как улика


Тут и выясняется главное: Суворов оставил после себя тексты — и это уже связная система, а не россыпь острот. Первым было «Полковое учреждение», написанное в 1764–1765 годах, в пору командования Суздальским пехотным полком. Тремя десятилетиями позже, около 1795–1796 годов, появилась «Наука побеждать», где он обобщил взгляды на обучение солдат, стратегию операций и тактику боя. Современные исследователи читают этот труд как систематизированное изложение его подхода к войне — по сути, тактическое наставление для офицеров и солдат.

Содержательно «Наука побеждать» вовсе не похожа на сухой норматив: живой образный язык, афоризмы, сравнения. Но за лёгкостью — продуманная логика. Суворов последовательно разбирает обучение и выносливость солдата, организацию маршей, развёртывание в боевые порядки, сочетание огня и штыка, взаимодействие пехоты, кавалерии и артиллерии. Он делает то, что сегодня назвали бы наставлением новой школы, — только в форме, доступной исполнителю от генерала до рядового.

Знаменитые формулы служили ему способом свернуть принцип до запоминающегося ядра. Суть своих нововведений он выразил триадой «глазомер, быстрота, натиск» — точная оценка обстановки, стремительность действий, решительный удар. Внутри этой триады и рождаются конкретные решения; та самая цифра марша из начала статьи — прямое следствие второго её элемента.

Здесь нужна оговорка, без которой разбор превратился бы в перевёрнутый миф. Возвращая Суворову статус теоретика, легко впасть в другую крайность — представить его безупречным рационалистом, у которого расчёт вытеснил всё живое. Но это не так. Импровизация, чутьё момента, интуиция оставались частью его метода. Система их не отменяла, а страховала: подготовленный солдат, обученный офицер, отработанный манёвр давали ту свободу, в которой интуиция срабатывала без провала. Где кончался расчёт и начинался инстинкт — не всегда разберёшь даже по документам.

Есть и ещё одна деталь, ломающая образ «врага бумаги». Суворов требовал от офицеров постоянного занятия «наукой из чтениев» — то есть знанием, добываемым из книг: изучать военную историю, «дела и мысли великих полководцев», соединять теорию с практикой. В мирное время практикой было учение, по возможности воспроизводящее боевую обстановку, а теорией — словесные наставления. Теорию и практику он сначала разделял — учение отдельно, чтение отдельно, — чтобы затем соединить их в подготовке офицера. Показательно, что масштаб этой работы оценили не сразу: его вклад в военную мысль во многом переосмыслили уже после Крымской войны, когда стало ясно, как много он предвосхитил.

«Пуля — дура»: разбор гиперболы


Ни одну фразу Суворова не поняли так превратно, как «пуля — дура, штык — молодец». Её читают как призыв махнуть рукой на огонь и полагаться на один штык — манифест «антиогневой» тактики, идеально ложащийся в образ гения натиска. Источники эту трактовку не подтверждают.

Начнём с практики. Войска Суворова вели артиллерийскую подготовку, использовали ружейный огонь, чтобы подавить противника перед броском, строились так, чтобы сочетать огонь и движение. И с его позицией всё сложнее, чем кажется. Современные комментаторы, разбирая его тактику, передают её так: огонь остаётся преобладающим фактором боя, а штык — средством завершения атаки, решающим ударом накоротке. Это реконструкция его подхода, а не его собственные слова, — но она поправляет буквальное чтение лозунга: огонь первичен, штык довершает.

Дело и в качестве войск. Требование «стрелять редко, да метко» шло от расчёта: сложный управляемый огневой бой в линиях требовал выучки, недостижимой в массовой рекрутской армии конца XVIII века, а штыковой бой меньше зависел от тонкой подготовки. Ставка на штык была ставкой на тот элемент боя, где можно гарантировать высокое исполнение. Отсюда и объяснение самой формулы: «пуля — дура» оказывается не догматом, а полемической гиперболой против бездумной стрельбы по-прусски, когда пехота часами обменивается залпами, теряя людей без результата.

Тот же расчёт виден в его дисциплине. Современные разборы суворовской системы сходятся в одном: порядок в войсках он строил на сочетании твёрдости и поощрения. Он взыскивал за действительно опасные проступки без послаблений, но избегал бессмысленной суровости — и не забывал про одобрение и ситуацию успеха. С «немогузнайством» и мародёрством он боролся не окриком, а системой. Его последователь М. И. Драгомиров позже, во второй половине XIX века, определял дисциплину как совокупность нравственных, умственных и физических навыков, нужных, чтобы солдат отвечал своему назначению. То есть под мнимым «натиском без порядка» — порядок, и выстроенный дотошно.

Карта местности


Если собрать разобранное вместе, миф о «тактике без теории» сам складывается в оглавление — стоит перечислить, из чего эта тактика состояла. Импровизации тут были, спору нет. Но держались они на системе из нескольких связанных уровней:

  • выучка солдата — дисциплина, выносливость и требование, чтобы «всякий воин понимал свой манёвр»;
  • подготовка офицера — постоянное чтение военной истории и творческое применение уставов;
  • движение и боевые порядки — быстрый марш, развёртывание из колонн в линию и каре по обстановке;
  • сочетание огня и штыка — короткий точный огонь и решительный удар, рассчитанный на реальный уровень выучки;
  • взаимодействие родов войск — артиллерия готовит, пехота бьёт, кавалерия завершает.


Каждый из этих уровней дальше получит отдельный разбор — на конкретном материале, от штурма Измаила до перехода через Альпы. Эта статья лишь очертила общую рамку. Дальше речь пойдёт о рядовом суворовской армии: чему и как его учили, каким образом строгость сочеталась с заботой и почему именно эта школа позволяла раз за разом проходить лишние вёрсты, чтобы к решающей минуте оказаться там, где противник не ждал. Об этом — следующий материал серии: «Солдат Суворова: школа выучки и послушания».

Литература
  • Суворов А. В. Наука побеждать. — ок. 1795–1796
  • Суворов А. В. Полковое учреждение. — 1764–1765
  • Ульянов А. А. К вопросу о периодизации развития тактики // Труды Бородинского военно-исторического музея-заповедника
  • А. В. Суворов о воинской дисциплине // Вестник адъюнкта
  • Не числом, а умением: об офицерской подготовке в суворовской школе
  • Лукирский С. Г. Тактика в трудах военных классиков
  • Факты о боевой тактике А. В. Суворова: разбор соотношения огня и штыка
  • Драгомиров М. И. Труды по тактике и воинскому воспитанию
  • Материалы Президентской библиотеки о жизни Суворова и трактате «Наука побеждать»
8 комментариев
Информация
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  1. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    0
    Сегодня, 05:43
    Где-то писали, что солдаты у Суворова имели самый большой запас зарядов. Так что пренебрежение огнем у Суворова не подтверждается.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 06:01
      Главная отличительная черта Суворова как гения в том, что он действовал не по шаблону прописанному в Уставе, атаковал меньшим числом, в местах когда его не ждут. Имел смелость брать на себя ответственность, не расшаркивался перед начальством, жалел солдат, знал практически всех старых гренадеров по именам и солдаты платили ему добром. Вот бы нам сейчас такого военноначальника.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 05:58
    Суворова умел создавать при скудных ресурсах численный и огневой перевес на узких участках атаки в нужный момент...таким ударным инструментом он пробивал стены всех армий в Европе.
    Талантливый человек...я бы назвал его человек-нокаут, такие раз в сто лет рождаются.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +3
      Сегодня, 06:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Талантливый человек

      Секрет таланта Суворова заключается в сочетании высокого статуса, ума и человечности. Очень редкое сочетание качеств для России во все времена.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +2
        Сегодня, 06:40
        Цитата: Vitaly_pvo
        Очень редкое сочетание качеств для России во все времена.

        Только для России? Во всех странах.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +2
          Сегодня, 06:49
          Цитата: Dart2027
          Только для России? Во всех странах

          Не во всех. Судя по качеству жизни населения может быть еще и для некоторых стран Африки и Азии. Про военные таланты и так понятно. Тех кого власти не смогли подставить под взрывчатки и гранатометы киевских террористов просто рассадили по тюрьмам.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            0
            Сегодня, 07:03
            Цитата: Vitaly_pvo
            Не во всех. Судя по качеству жизни населения

            Угу, в Европе прямо все миллионеры. Я эти сказки по перестройке помню.
  3. Комментарий был удален.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 07:19
    Во время срочной службы и учёбы в ВШМС часто слышал "Устав не догма а руководство к действию". Наверное это от Суворова или выводы от наставлений Суворова. Кстати в ВШМС учили как я понимаю по учебнику " Наука побеждать". После учебки приходили в боевые полки РВСН сержантами и практически сразу после сдачи зачётов назначались начальниками расчётов на должность прапорщиков которых тогда не хватало. Сегодня день ВМФ России с праздником дорогие моряки! hi soldier