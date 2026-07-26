Трамп приостановил удары по Ирану, пытаясь договориться по Ормузу

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Трамп приостановил удары по Ирану, пытаясь договориться по Ормузу

США приостановили нанесение ударов по Ирану, соответствующее распоряжение выдал Дональд Трамп. Как утверждают американские медиа, посредники в переговорах достигли «определенных успехов» и впереди замаячил призрак очередного перемирия.

Американский войска в ночь с пятницы на субботу действительно не наносили ударов по Ирану, эта ночь стала первой после еженощных атак в течение двух недель. А тут тишина. Это вызвало если не удивление, то опасения, что США готовятся к более серьезным ударам. Но всё оказалось гораздо прозаичнее: Трамп приказал приостановить удары на фоне новостей, что оманские посредники сумели о чем-то договориться с Ираном. Вроде как о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.



Трамп приказал военным прекратить удары по Ирану после того, как оманские дипломаты на переговорах в Тегеране «достигли определенных успехов» по теме возможного соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Официального подтверждения этому нет, но удары действительно прекратились. Однако ряд западных экспертов предупреждает, что эта передышка не будет длительной, потому что вопрос Ормузского пролива слишком сложный и мало его просто открыть. Трамп по-прежнему хочет контролировать пролив и вряд ли отступится от этого. Тегеран в свою очередь подчеркивает, что контроль над Ормузом может быть только иранским.

В общем, пока в районе Ормузского пролива вроде бы перемирие. А вот сколько оно продлится, никто не знает.
9 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 06:42
    Иран на "договорнят" не купится, как бы не крутил-вертел Трамп.
    Беда Трампа в том, что он непомерно жаден. Жадность никогда не делала добро, но приносила горе.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:45
      В общем, пока в районе Ормузского пролива вроде бы перемирие. А вот сколько оно продлится, никто не знает.
      Все зависит от жадности Трампа....
      1. bars042 Звание
        bars042
        0
        Сегодня, 08:02
        Всё зависит от жадности зятя Трампа и его подельников !
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:04
      Цитата: carpenter
      Иран на "договорнят" не купится, как бы не крутил-вертел Трамп.
      Беда Трампа в том, что он непомерно жаден. Жадность никогда не делала добро, но приносила горе.

      Пора США подписывать безоговорочную капитуляцию. good
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 07:36
      Цитата: carpenter
      Иран на "договорнят" не купится, как бы не крутил-вертел Трамп.
      Беда Трампа в том, что он непомерно жаден. Жадность никогда не делала добро, но приносила горе.

      Посмотрим, но первый раз купился.
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 07:18
    Трампу пора всучить Международную профессиональную цирковую премию «Признание». Заслужил, цирк с конями меркнет в тени талантливого клоуна.
  3. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 07:25
    Да все знают сколько оно продлится - 3 дня и всё снова по кругу..
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:32
    Как утверждают американские медиа, посредники в переговорах достигли «определенных успехов» и впереди замаячил призрак очередного перемирия.

    Да, конечно. А трафик транспортников матрасов почему то увеличился. Сказочники. laughing
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 07:51
    Все движения туда и обратно у бизнесмена Трампа всего лишь инсайдерская информация для игры с котировками на бирже через доверенных людей.