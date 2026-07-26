Трамп приостановил удары по Ирану, пытаясь договориться по Ормузу
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США приостановили нанесение ударов по Ирану, соответствующее распоряжение выдал Дональд Трамп. Как утверждают американские медиа, посредники в переговорах достигли «определенных успехов» и впереди замаячил призрак очередного перемирия.
Американский войска в ночь с пятницы на субботу действительно не наносили ударов по Ирану, эта ночь стала первой после еженощных атак в течение двух недель. А тут тишина. Это вызвало если не удивление, то опасения, что США готовятся к более серьезным ударам. Но всё оказалось гораздо прозаичнее: Трамп приказал приостановить удары на фоне новостей, что оманские посредники сумели о чем-то договориться с Ираном. Вроде как о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Трамп приказал военным прекратить удары по Ирану после того, как оманские дипломаты на переговорах в Тегеране «достигли определенных успехов» по теме возможного соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Официального подтверждения этому нет, но удары действительно прекратились. Однако ряд западных экспертов предупреждает, что эта передышка не будет длительной, потому что вопрос Ормузского пролива слишком сложный и мало его просто открыть. Трамп по-прежнему хочет контролировать пролив и вряд ли отступится от этого. Тегеран в свою очередь подчеркивает, что контроль над Ормузом может быть только иранским.
В общем, пока в районе Ормузского пролива вроде бы перемирие. А вот сколько оно продлится, никто не знает.
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