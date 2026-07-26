Иран угрожает киевскому режиму ответными мерами за атаку на судно Parsian

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Иран угрожает киевскому режиму ответными мерами за атаку на судно Parsian

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило атаку украинской стороны на иранское грузовое судно, в результате которой погиб член экипажа.

По данным иранских медиа, удар был нанесён по судну Parsian в акватории Чёрного моря, неподалёку от берегов Румынии. Атака привела к гибели члена экипажа и повреждениям корабля. По некоторым данным, судно атаковали БЭК и БПЛА с небольшой разницей во времени.



По другим данным, судно было атаковано в Каспийском море.

Из заявления иранского МИД:

Иран в соответствии с международным правом и Уставом ООН оставляет за собой право на законную самооборону, если подобные действия продолжатся.

В ведомстве подчеркнули: «Иран никогда не станет колебаться, защищая себя и свои национальные интересы»:

Ответственность за последствия авантюризма, совершённого главой украинского режима (Владимиром Зеленским), будет нести этот режим и его сторонники и подстрекатели.

Накануне в Иране была опубликована карта с указанием дальности полёта иранских баллистических ракет. На ней в радиус поражения попадают территории ряда стран НАТО, а также Украина. Демонстрация возможностей ракетного арсенала Тегерана произошла на фоне растущей напряжённости в регионе.

Заявление МИД Исламской Республики стало очередным сигналом о готовности жёстко реагировать на любые угрозы своему судоходству и интересам.

В связи с этим вопрос: полетят ли иранские ракеты по объектам киевского режима, ведь тот явно не намерен останавливаться.
18 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 06:43
    полетят ли иранские ракеты по объектам киевского режима, ведь тот явно не намерен останавливаться.
    Надо бы наказать наглеца !
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 07:02
      Цитата: Uncle Lee
      полетят ли иранские ракеты по объектам киевского режима, ведь тот явно не намерен останавливаться.
      Надо бы наказать наглеца !

      А чего там предупреждать то?
      Надо бить баллистическими ракетами по Верховной Раде в разгар рабочего дня. am yes good
      1. kosmozoo Звание
        kosmozoo
        +4
        Сегодня, 07:12
        Надеюсь Иран скоординирует с Россией совместный комбинированный удар, вероятность прилета возрастет. Мы в белых перчатках бьем по военным целям, Иран по заповедникам. Может кого из "неуловимых" придавит.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 06:45
    Грозно, однако.

    МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Ему была вручена нота протеста, — сообщает Press TV.

    «Исламская Республика Иран решительно защищает свою безопасность и национальные интересы и не оставит без ответа покушения на жизни и имущество своих граждан», —заявил помощник министра иностранных дел Ирана Манучер Моради в ходе встречи.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 07:10
      Похоже, Иран собирается вписаться в СВО. И, если это произойдет, он будет воевать по-взрослому, без оглядки на "договоренности" и прочие "гуманистические соображения". Тогда мы увидим, насколько сложно положить "места принятия решений", мосты и тоннели.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 07:35
        Цитата: Добрый злыдень
        Похоже, Иран собирается вписаться в СВО. И, если это произойдет, он будет воевать по-взрослому, без оглядки на "договоренности" и прочие "гуманистические соображения". Тогда мы увидим, насколько сложно положить "места принятия решений", мосты и тоннели.

        Не впишется Иран в СВО, как бы вам не хотелось, им бы со своими проблемами разгрестись, их США бомбит, а это не Украина и ПВО у них не такое как у нас.
        1. Сергей Митинский Звание
          Сергей Митинский
          0
          Сегодня, 07:49
          Почему не впишется ?
          Может вписаться, если Россия поможет Ирану каким то образом, но важно в этом случае заручится поддержкой Китая
          Вся эта история уже очень похожа на полноценную мировую войну
      2. andrewkor Звание
        andrewkor
        0
        Сегодня, 07:49
        Ирану совсем не надо куда то " вписываться" у него своя война,а руина совсем берега потеряла ,ответка все равно,рано или поздно от Ирана прилетит.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 07:15
      А в статье
      По данным иранской стороны, удар был нанесён по судну Parsian в акватории Чёрного моря, неподалёку от берегов Румынии.

      Это два разных удара или кто-то что-то напутал с Румынией?
      1. Stalingrad2010 Звание
        Stalingrad2010
        0
        Сегодня, 07:41
        Напутали конечно)......
  3. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +6
    Сегодня, 06:54
    Если не можем рассчитывать то что РФ накажет ВСУ тогда хотя бы за Иран поболеем, может они по центру принятия решения и планирования дальнобойных ударов и запустят что нибудь отрезвляющее.
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 07:32
      скорее вынесут украинское посольство у кого-нибудь из арабских стран залива
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:13
    Я почему то верю иранскому МИД...персы найдут способ ответить всушникам за их подлость.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:29
    Накануне в Иране была опубликована карта с указанием дальности полёта иранских баллистических ракет.

    Персы, молодцы. Укры не успокоятся. Персы предупредили, в следующий раз засадят. Может они уже Банковую на запчасти разберут, когда там "гости" будут?
  6. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +3
    Сегодня, 07:38
    Без наших разведданных угрозы Ирана пустышка. Необходима координация с Россией для нанесения успешных ударов и следовательно наша сторона будет определять/направлять куда, по кому бить. И если наши стратеги не хотят пачкать руки в белых перчатках ликвидацией главарей террористов/бандеровцев, то на горизонте замаячил возможный исполнитель.
  7. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 07:38
    Цитата: Грац
    скорее вынесут украинское посольство у кого-нибудь из арабских стран залива

    Иран никогда таким не занимался, они били по посольствам США после того как разбомбили посольство Ирана, то есть это была ответка. Украина же посольство Ирана не бомбила и у Ирана нет повода бомбить посольства Украины
  8. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 07:41
    вопрос: полетят ли иранские ракеты по объектам киевского режима
    Лучше - сразу по наркоклоуну. Иранцы могут, ведь они дзюдошахматизмом не страдают.
  9. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:45
    Вперед, КСИР! Чем больше прилетит в Xoxлocтaн, тем меньше останется на Израиль.