Иран в соответствии с международным правом и Уставом ООН оставляет за собой право на законную самооборону, если подобные действия продолжатся.

Ответственность за последствия авантюризма, совершённого главой украинского режима (Владимиром Зеленским), будет нести этот режим и его сторонники и подстрекатели.