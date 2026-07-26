Иран угрожает киевскому режиму ответными мерами за атаку на судно Parsian
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Министерство иностранных дел Ирана резко осудило атаку украинской стороны на иранское грузовое судно, в результате которой погиб член экипажа.
По данным иранских медиа, удар был нанесён по судну Parsian в акватории Чёрного моря, неподалёку от берегов Румынии. Атака привела к гибели члена экипажа и повреждениям корабля. По некоторым данным, судно атаковали БЭК и БПЛА с небольшой разницей во времени.
По другим данным, судно было атаковано в Каспийском море.
Из заявления иранского МИД:
Иран в соответствии с международным правом и Уставом ООН оставляет за собой право на законную самооборону, если подобные действия продолжатся.
В ведомстве подчеркнули: «Иран никогда не станет колебаться, защищая себя и свои национальные интересы»:
Ответственность за последствия авантюризма, совершённого главой украинского режима (Владимиром Зеленским), будет нести этот режим и его сторонники и подстрекатели.
Накануне в Иране была опубликована карта с указанием дальности полёта иранских баллистических ракет. На ней в радиус поражения попадают территории ряда стран НАТО, а также Украина. Демонстрация возможностей ракетного арсенала Тегерана произошла на фоне растущей напряжённости в регионе.
Заявление МИД Исламской Республики стало очередным сигналом о готовности жёстко реагировать на любые угрозы своему судоходству и интересам.
В связи с этим вопрос: полетят ли иранские ракеты по объектам киевского режима, ведь тот явно не намерен останавливаться.
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