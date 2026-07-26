КСИР опубликовал данные по потерям США за две недели боевых действий

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КСИР опубликовал данные по потерям США за две недели боевых действий

Две недели возобновленных боевых действий на Ближнем Востоке обошлись США весьма дорого. Ответные удары Ирана по военным базам и объектам американцев были точными и очень болезненными.

Пентагон пока не публикует информацию по потерям на Ближнем Востоке, несмотря на запросы Конгресса. До сих пор нет отчета по потерям в ходе операции «Эпическая ярость», а тут уже надо отчитываться за две недели новых боев. Однако информацию по американцам накануне выдал Иран на основе результатов своих ударов. Соответствующую информацию опубликовал Корпус стражей исламской революции.



Итак, согласно данным КСИР, за две недели ударов США потеряли 11 истребителей и вертолетов, а также 17 разведывательных и ударных беспилотников. И это еще не все. Полный список выглядит так: 11 истребителей и ударных вертолётов, 8 самолётов-заправщиков, один военно-транспортный C-17 и разведывательный Boeing P-8 Poseidon. Все уничтожены или повреждены ударами на земле, сбития в небе не было. Кроме того, уничтожались радары, командные центры, пусковые установки наземных и зенитных ракет и многое другое.

Пентагон не комментирует заявление КСИР, но интерес к нему уже проявили некоторые конгрессмены. Видимо, в ближайшее время Хегсета снова пригласят в Сенат для отчета.
6 комментариев
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 07:18
    Полный список выглядит так: 11 истребителей и ударных вертолётов, 8 самолётов-заправщиков, один военно-транспортный C-17 и разведывательный Boeing P-8 Poseidon

    Внушающе. Молодцы! А мы почему-то над ЧМ Посейдоны не долбим. recourse
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: alexputnik17
      А мы почему-то над ЧМ Посейдоны не долбим.
      А у нас всё ещё красные маркеры никак не закончатся. Есть ощущение, что их постоянно поставляют прямиком из Вашингтона. И ещё дополнительно из Брюсселя...
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 07:22
    Классическое: Пиши больше, чего их, басурман, жалеть.

    Каждая сторона всегда завышает потери противника в несколько раз, и преуменьшает свои.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Ганкутсу_
      Классическое: Пиши больше, чего их, басурман, жалеть.

      Даже если разделить на два, всё равно впечатляет. Так америкосов давно никто не "причесывал".
      1. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        +2
        Сегодня, 07:35
        Что еще раз показывает, насколько жизни американцев ценнее всех остальных.

        Радость от гибели хотя бы одного американца затмевает любые потери иранцев, на которые всем, в целом, плевать.
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 07:26
    Пентагон пока не публикует информацию по потерям на Ближнем Востоке, несмотря на запросы Конгресса.
    Отели в горах и вблизи водоемов переполнены америкнскими военными туристами-неудачниками.